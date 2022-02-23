День в истории: великое открытие Лобачевского, антитабачный закон и получение плутония

Чем примечательна дата 23 февраля

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. В разные годы и столетия в этот день ректор Казанского университета Николай Лобачевский представил доклад об открытии неевклидовой геометрии, в Британии запатентовали корт для игры в большой теннис, впервые получили плутоний, в Москве на Поклонной горе заложили памятник Победы, в Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека, в столице России обрушился Басманный рынок. Родились русский художник-абстракционист Казимир Малевич, татарский писатель Гаяз Исхаки, чехословацкий журналист Юлиус Фучик, патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, советский композитор Евгений Крылатов, российский актер Олег Янковский. Умерли российский реформатор Михаил Сперанский, немецкий математик Карл Фридрих Гаусс, русская актриса Вера Комиссаржевская, русский писатель Алексей Толстой, советский солдат, Герой Советского Союза Алексей Матросов, российский кинорежиссер Евгений Татарский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открытие неевклидовой геометрии и бактериологический институт в Казани

23 февраля 1826 года на заседании физико-математического факультета Казанского университета Николай Лобачевский представил доклад об открытии неевклидовой геометрии. В своем докладе ректор изложил основы новой геометрии, в которой нарушались общепринятые представления. Евклидова аксиома о параллельных может быть сформулирована следующим образом: на плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной. В геометрии Лобачевского вместо нее принималась следующая аксиома: через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие ее. Открытие Лобачевского восприняли не сразу, оно получило известность у математиков мира в 1840 году. Ученые других стран высоко оценили его. Альберт Эйнштейн так прокомментировал открытие Лобачевского: «Он бросил вызов аксиоме». Геттингенское научное общество по предложению известного математика Карла Фридриха Гаусса избрало Лобачевского членом-корреспондентом.

23 февраля 1900 года в Казани открылся бактериологический институт. Сегодня это Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии. До его открытия в России действовал лишь один подобный научный центр — при Московском университете. Основателем и первым директором выступил профессор Казанского университета Николай Федорович Высоцкий. Во второй половине XIX века ученые стали интенсивно изучать бактерии и вирусы, так как выяснилось, что именно они вызывают большинство опасных заболеваний. В 1880-х годах в Поволжье разразилась тяжелая и продолжительная вспышка дифтерии, погубившая в Самарской, Саратовской и Симбирской губерниях почти всех крестьянских детей в возрасте до пятнадцати лет. В 1896 году профессор Высоцкий направился в Санкт-Петербург и добился аудиенции у императора Николая II. Тот велел выделить 25 тысяч рублей на постройку в Казани бактериологического института. Заведение стало учебно-вспомогательным учреждением Казанского университета. Его деятельность регулировалась на общих основаниях университетского устава. При институте открылась станция по производству прививок от основных заразных заболеваний и велось усовершенствование разных лекарств. В конце 1920-х годов институт заработал как самостоятельное учреждение. В 1952 году был введен в состав Минздрава СССР. С 2004 года вошел в состав Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Фото: kznkniiem.ru

23 февраля 1901 года в Тетюшах в семье волжского грузчика родился первый профессор-химик из татар и ректор Казанского университета в 1935—1937 годах Гильм Хайревич Камай. Работать он начал рано и начальное обучение проходил урывками, посещая русско-татарскую школу. В 1916 году в Казани поступил в татарскую учительскую школу. После революции 1917 года занимался комсомольской и партийной работой, воевал, боролся против колчаковских и семеновских банд на Алтае и принимал участие в Перекопско-Чонгарской операции. В 1922 году поступил на химическое отделение физико-математического факультета Томского университета. После окончания учебы его направили в аспирантуру Казанского университета к профессору Александру Арбузову. Здесь Камай занимался изучением органических производных тиокислот фосфора. В 1929 году его направили в Германию, в Тюбингенский университет. По возвращении он стал заведующим учебной частью нового химико-технологического института и доцентом кафедры промежуточных продуктов и красителей. С 1935 года по 1937 год был ректором Казанского университета. В 1937 году, как и многие казанские ученые, был арестован, но в 1939 году его освободили. В 1941 году Камай защитил докторскую диссертацию. После войны много занимался научной деятельностью. Ученому первым в мире удалось получить новый тип соединений, содержащих простую связь мышьяк-фосфор. Эту реакцию назвали его именем. Открытие использовалось для получения важных в народном хозяйстве продуктов. Камай скончался 13 марта 1970 года от инфаркта.

Фото: tatar-inform.ru

Выпуск журнала «Работница» и учреждение НИИ вакцин и сывороток им. Ильи Ильича Мечникова

23 февраля 1914 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер общественно-политического и литературно-художественного женского журнала «Работница». Инициатором его учреждения стал Владимир Ленин в целях защиты интересов женского рабочего движения. В 1914 году вышло семь номеров, из которых три конфисковала полиция. В июле издание прекратили из-за полицейских преследований. Возобновили выпуск «Работницы» в 1917 году. Журнал в первую очередь освещал женское социалистическое движение. Однако в нем также выходили материалы на темы материнства, воспитания детей, домашнего хозяйства, отрывки из литературных произведений и репродукции известных картин. После распада СССР в журнале появились новые разделы «За 50, и все в порядке», «Мужчина и женщина», «Разговор для двоих», «Мужчины в нашей жизни», «Житейская история». С 2018 года появилась интернет-версия. На сайте можно подписаться на бумажную и электронную версии и приобрести старые номера.

Фото: levoradikal.ru

23 февраля 1919 года постановлением коллегии Московского городского отдела здравоохранения Московского совета для борьбы с сыпным тифом и другими инфекционными болезнями был учрежден НИИ вакцин и сывороток им. Ильи Ильича Мечникова. Этот институт — одно из старейших научных учреждений России и ведущая организация в области медицинской микробиологии, вирусологии, иммунологии, биотехнологии в стране. С середины 1920–х годов здесь выпускали разные вакцины, сыворотки и препараты для диагностики инфекционных болезней. В 1930-е годы активно развивались вирусологические исследования. Во время Великой Отечественной войны было организовано массовое производство необходимых фронту препаратов. В середине 1950-х годов в НИИ вирусных препаратов, созданном на базе отдела вирусологии института, впервые в стране была разработана технология крупномасштабного производства первой отечественной вакцины от полиомиелита. Ею вакцинировали более 8 млн детей, что привело к резкому снижению заболеваемости. Затем вакцину экспортировали в Японию, Иран, Румынию, Кубу, Китай и другие страны. Также НИИ сыграл первостепенную роль в ликвидации натуральной оспы в мире, участвуя в Глобальной программе Всемирной организации здравоохранения. Здесь было изготовлено и направлено в дар ВОЗ свыше 1,5 млрд доз вакцины против оспы, признанной одной из лучших в мире. Помимо этого в разное время в НИИ были созданы вакцины против клещевого энцефалита, коревая, паротитная и многие другие.

Фото: rus.team

23 февраля 2013 года был подписан Федеральный закон №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно документу, с 1 июня 2013 года в России запрещалось курить на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, в лифтах, самолетах и на автозаправочных станциях. Также был введен полный запрет рекламы табачных изделий. Некоторые пункты закона вступили в силу с 1 июня 2014 года — это курение в барах, ресторанах, поездах дальнего следования, платформах, электричках, общежитиях и гостиницах и продажа сигарет в ларьках и киосках без торгового зала.

Получен патент на корт для тенниса и создан язык программирования Ruby

23 февраля 1874 года британский майор Уолтер Клоптон Уингфилд получил патент на корт для игры, которую он назвал Sphairistike, сегодня известную как теннис. Игра, в которой мяч требовалось отбивать рукой или палкой, существовала у древних греков и римлян. В XIII—XIV веках в Италии, Франции и Англии жители играли в «джидоко». Согласно ее правилам, прыгающий через сетку мяч отбивали надетыми на руку рукавицей, деревянным щитком или кожаным ремнем. В начале XVI века в игре начали применять ракетки, поскольку применяемые для нее кожаные мячи были набиты опилками, тряпками, травой и могли отскакивать только от твердой поверхности. С появлением резиновых мячей появилась возможность играть на траве. В 1872 году основывается первый клуб этой игры на лужайке Лимнгтонского курорта. А в 1874 году Уингфилд запатентовал игру и корт для нее. Правила отличались от сегодняшних. В частности, форма корта напоминала песочные часы, сетка должна была быть натянута на высоте полтора метра, и очки в ходе игры мог набирать только подающий. Сегодня теннис является олимпийским видом спорта и любимой игрой многих политиков.

Источник: rus.team

23 февраля 1941 года впервые был получен радиоактивный элемент плутоний. Это сделала группа ученых Калифорнийского университета под руководством Гленна Сиборга. Плутоний представляет собой тяжелый хрупкий металл серебристо-белого цвета, обозначается символом Pu, с атомным числом 94, и в периодической таблице Менделеева располагается в семействе актиноидов. Это был первый искусственный химический элемент, чье производство началось в промышленных масштабах. Он используется в производстве ядерного оружия, топлива для ядерных реакторов гражданского и исследовательского назначения и в качестве источника энергии для космических аппаратов. В первой ядерной бомбе в мире, созданной и испытанной в США в 1945 году, использовался плутониевый заряд. Так же как и в первой атомной бомбе, испытанной в СССР в 1949 году. Позднее плутоний обнаружили и в природе. Он содержится в урановых рудах как продукт радиоактивного превращения урана, но в очень маленьком количестве. Поэтому его до сих пор искусственно синтезируют, а не добывают.

Фото: wikipedia.org

23 февраля 1993 года был создан язык программирования Ruby. Его разработчиком стал японский программист Юкихиро Мацумото. Он интересовался языками программирования еще в студенческие годы. Одним из источников вдохновения для Мацумото был научно-фантастический роман американского писателя Сэмюэля Дилэни «Вавилон-17». Автор выбирал между двумя вариантами названия — Ruby (рубин) и Koral (коралл). И сделал выбор в пользу первого, так как это был камень по гороскопу одного из сотрудников Мацумото. Язык активно используется в веб-разработке, системном администрировании и в работе операционных систем, таких как Mac OS X, Linux, BSD.