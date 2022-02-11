«Народный контроль»: перекрытые проезды, слив стоков в лес и поликлиники без пробирок

Обзор самых популярных и актуальных жалоб татарстанцев

За прошедший месяц в систему «Народный контроль» жители Татарстана подали более 8 тысяч жалоб. Самые популярные запросы связаны с традиционными для зимы проблемами уборки и вывоза снега. На нечищеные дворы и улицы жалуются жители всех крупных городов республики. Казанцы вдобавок сообщают о перекрытии дорог, загрязнении леса в Мирном сливом канализации из нового коттеджного поселка и перекапывании берега Волги в Аракчино. В Альметьевске ищут управу на бродячих собак, в Нижнекамске сообщают о транспортных проблемах, а в Елабуге — на исчезновение пробирок в поликлиниках и, как следствие, невозможность сдать анализы. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шлагбаум на единственной дороге



Жительницу Казани Гузель Я. обеспокоило появление ограждения на улице Мидхата Булатова возле спортивного объекта. «Почему на единственной дороге между центром волейбола и многоуровневым паркингом установлен шлагбаум?» — возмущается девушка.

— Если промежуток дороги между центром волейбола и паркингом планируют перекрыть, это в корне не устраивает всех жильцов близлежащих домов. Это единственный удобный выезд к светофору на Оренбургском проезде с возможностью поворота на нем в сторону центра. Просим обеспечить публичный сервитут по участку, на котором находится паркинг, для дальнейшего пользования дорогой, по которой мы ездим много лет. Ухудшать условия проживания, без учета мнения жителей, вы не имеете право! Мы не дадим вам ее закрыть! — заявила Гузель Я.

Проблема взволновала многих жителей соседних домов. По их мнению, если дорогу перекроют, это создаст большие проблемы, ведь других выездов из жилого комплекса в этом направлении нет.

— Двенадцать лет только этой дорогой все пользовались, альтернативы ей нет. Почему мы должны теперь терять еще по полчаса, встраиваясь в плотный поток машин на Б. Урманче, объезжая кругами? Построили огромный комплекс и не добавили дороги, а еще и убирают! — возмущается Юлия Г.

Заявку поддержали 142 человека, жалоба кочевала по нескольким ведомствам. Сначала Управление архитектуры и градостроительства Казани передало ее исполкому Казани, а тот в свою очередь перевел ее в Комитет по транспорту. В настоящее время обращение «в работе».

Тупик по вине застройщика?



Еще одно перекрытие проезда, на этот раз на улице Проточной, вызвало возмущение населения. Житель Казани Марсель А. пожаловался на появившиеся знак «Тупик» и бетонные блоки в конце улицы, в результате чего возникли проблемы с выездом из жилого комплекса.

— Во время начала постройки дома ЖК «Плутоний» застройщик самовольно поставил знак «Тупик» и перекрыл сквозной проезд бетонными плитами, просьба разобраться в правомерности данных действий и в случае неправомерности убрать этот знак и освободить проезд, существовавший здесь всегда, — потребовал мужчина.

Казалось бы, вопрос не очень сложный, однако найти инстанцию, способную отреагировать на обращение, оказалось непросто. Исполком Казани сначала возложил ответственность на администрацию Кировского и Московского районов, но спустя двое суток заявка вернулась в исполнительный комитет. Затем обращение отдали в комитет по транспорту, а тот переадресовал вопрос МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением г. Казани». Последняя тоже вернула обращение в комитет по транспорту. Заявка «в работе».

Канализационные стоки поселка текут в лес



На улице профессора Альтшулера в Мирном, по словам местных жителей, стоит невыносимый запах. Андрей П. оставил жалобу на канализационную насосную станцию нового коттеджного поселка, стоки которого стекают в овраг и лес.

— КП «Казанская усадьба», Мирный. В начале улицы Альтшулера установлена канализационная насосная станция, из которой все канализационные стоки всех домов поселка «Казанская усадьба» сливаются в овраг и лес, происходит загрязнение окружающей среды. Обслуживает УК «Солнечный город».

На проблему отреагировали в центральном территориальном управлении Минэкологии Татарстана. Управляющей компании выдали предписание на устранение нарушений сроком до 28 февраля.

Перекопали берег Волги



За окружающую среду переживают и в жилом массиве Старое Аракчино. Недалеко от улицы Су Анасы местные жители обратили внимание на строительные работы на берегу Волги.

— Прошу разобраться, что за безобразие и на каком основании перекапывают берег Волги или засыпают ее. Водные ресурсы — это богатство всего населения. Прошу запретить данные работы, которые могут привести к экологической катастрофе! — пишет Айсылу С.

Жительница поселка Лилия Х. также возмущена действиями рабочих, а кроме того — тем, что никакой информации о стройке нет:

— Что происходит? Почему работы идут, табличек нет? Что-то роют, мало того, что там станция на пол залива, где отдыхающие на лодках и катерах выливают непонятно что в воду и мусорят, так сейчас еще и роют на всю катушку! Разрушение экосистемы!

Ясность внесли представители расположенного по соседству яхт-клуба. Жителям предоставили и скан разрешения на строительные работы.

— На данном участке акватории ведутся дноуглубительные и берегоукрепительные работы. Данные работы согласованны, и получены разрешающие документы. По окончании работ лишний грунт будет утилизирован, — сообщил представитель клуба Андрей П.

Однако заявка по прежнему «в работе», и окончательный ответ ожидается от Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Опасный светофор



Светофор на трассе Казань — Оренбург в районе Зимней Горки на протяжении нескольких дней не работал. Евгения П. обратилась с жалобой:

«Несколько дней светофор мигает желтым. Просьба починить».

Водители обращают внимание на опасность участка и отмечают, что светофор там необходим. В последнее время аварии на этом участке дороги участились.

— Почините, пожалуйста, светофор! Крайне опасный участок, особенно зимой — места для маневра очень мало, дороги в снегу! — поддерживает обращение Элина Г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана выполнило работы раньше запланированного до 30 марта срока. Светофор починили уже к 2 февраля.

Снег — в топе проблем



Самое большое число обращений татарстанцев связано с плохой уборкой снега или полным ее отсутствием. Житель Казани Денис К. обнаружил колею глубиной 15 сантиметров на улице Солнечной. Мужчина обращает внимание на несоблюдение нормативов по уборке снега.

— По указанному нормативному документу колея убирается в течение 2 суток, просьба устранить нарушение срочно. Дорога обслуживается городом, не управляющей компанией, — отметил Денис К.

Поддержали автора обращения другие жители микрорайона. По словам Ильшата Ш., несмотря на отсутствие работы, счета за очистку дорог и дворов от снега выставляются регулярно:

— Вот уже несколько лет уборка снега в ЖК «Лесной городок» практически не ведется, безобразие! При этом УК ежегодно включает в счет-фактуру некую механизированную уборку!



В настоящее время заявка находится в работе. Исполнительный комитет Казани переназначил ее администрации Вахитовского и Приволжского районов.

На неочищенной улице Полякова в Набережных Челнах ежедневно застревали машины. Ирина Н. обратилась с требованием исправить ситуацию:



— Вдоль дома 2 по улице Виктора Полякова за всю зиму ни разу не чистился снег. Едем и шкрябаем днищем. Кто нам — жителям — будет оплачивать ремонт? Каждый день по несколько застревающих машин. Обратите уже на нас внимание! Дом построили, а про дорогу за всю зиму так и не вспомнили.

Спустя 14 дней после жалобы администрация Автозаводского района отчиталась о выполнении уборки снега.

Бродячие собаки атакуют



Жители Усад сообщили о нападениях своры бродячих собак. Большая стая обитает на улице ДСУ в районе транспортной станции «Буревестник».

— Прошу вас решить проблему с бездомными собаками, которых стало больше в нашем селе. Бегают по улице ДСУ возле мусорки и транспортной компании «Буревестник». Они агрессивные, лают и кидаются на прохожих. Недавно покусали мальчика, который шел из школы. Примите срочно меры! — требует Эльмира К.

Жители отмечают, что в поисках пищи собаки активно перемещаются, и стаю замечают на разных улицах. Больше всего переживают за детей. Собак часто видят рядом со школой.

— Обитают в кустах напротив мечети в Усадах. Рядом дорога в школу и сад. Их примерно восемь. Огрызаются, к мусорке вообще подойти невозможно в ЖК «Счастливом». Там они ищут себе еду, — пишет Чулпан В.

В исполкоме Лаишевского района сообщают, что отлов бродячих животных уже запланирован, и после 10 февраля собаки не будут беспокоить жильцов.

Немало жалоб на бродячих собак и в Альметьевске. В частности, большая стая замечена на улице Хади Такташа.



— Стая собак! По 12 штук стаей гуляют по каскаду, с ребенком пройти невозможно, нападают на людей, — обращается Кристина Д.

Вопрос с отловом пообещали решить в исполкоме Альметьевского района, однако точный срок не обозначен.



Спустя 8 дней после ответа исполкома жительница Альметьевска Наталья М. сообщила, что на данный момент никаких мер не принято:



— Отлова не было, эта стая собак спокойно бегает и пугает детей. В школу и садик по-прежнему страшно идти по каскаду прудов.



У медиков Елабуги закончились пробирки

Жительница Елабуги Венера Х. в очередной раз не смогла сдать анализ крови в поликлинике из-за отсутствия пробирок во всем городе.

— Нет пробирок для анализа крови в поликлинике, а также медсестры говорят, что и по всему городу Елабуга тоже нет пробирок, хожу почти каждый день!

На сегодняшний момент проблема решена. Министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что сдать кровь пациентке удалось спустя четыре дня после обращения.

Свалка вместо контейнерной площадки



Еще один житель Елабуги Фанис Г. пожаловался на исчезновение мусорных контейнеров с улицы Фабричной. Контейнеры пропали, а горы мусора и бродячие собаки появились.

— ООО «Гринта» вместо оборудования площадки согласно норм СанПин 2.1.3684-21 просто взяли и убрали мусорные контейнеры, теперь здесь постоянная свалка и собаки. Мусор никто не вывозит. Оборудуйте данную площадку и верните контейнеры на место! Территория в данном месте это позволяет, — пишет мужчина.

Спустя шесть дней после обращения автор жалобы отметил, что гора мусора продолжает расти. Тем временем заявка имеет статус «в работе», а решить вопрос должен исполком Елабужского района.

Ребенка выставили из трамвая



Жительница Нижнекамска Диляра С. пожаловалась на некорректное поведение кондуктора трамвая.

— 27.01.22 г. моя дочь, 12 лет, села в трамвай №2 на остановке «19 микрорайон», в 19.45. Ехать ей до «гостиницы Кама». По каким-то причинам карта не сработала (деньги на ней были). Налички не было. Телефон у дочери разрядился. Кондуктор выставила ее на «Вахитова». Зима! Шла пешком, — возмущается родительница.

Заявка находится в работе, республиканский Минтранс переадресовал ее исполкому Нижнекамского района.

Автобусы стоят не там, где нужно

Другая транспортная проблема, на которую пожаловались жители Нижнекамска — стоянка автобусов на улице Вокзальной. Айдар Ш. сообщил:



— Прошу разобраться с несанкционированной стоянкой автобусов прямо на дороге по улице Вокзальной, стоят по пять автобусов вдоль дороги и полностью блокируют одну полосу, а сейчас еще включили светофор, так в районе 17-18:00 создается огромная пробка, прошу установить знак!

В настоящее время исполком Нижнекамского района работает над решением проблемы, однако даже примерные сроки исполнения пока не называются.