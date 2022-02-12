Видеоопрос: «За кого болеете на зимней Олимпиаде в Пекине?»
В эти дни в столице Китая проходят зимние Олимпийские игры — 2022. В соревнованиях принимают участие почти 3 тысячи спортсменов, которые разыграют 109 комплектов медалей. В составе сборной России на Играх в Пекине выступают 213 спортсменов, в том числе восемь представителей из Татарстана. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жителей Казани, какие трансляции Олимпиады они смотрят и за кого из спортсменов болеют.
— Следите ли вы за ходом соревнований зимних Олимпийских игр в Китае? За кого болеете? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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