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Видеоопрос: «За кого болеете на зимней Олимпиаде в Пекине?»

00:00, 12.02.2022
Видеоопрос: «За кого болеете на зимней Олимпиаде в Пекине?»
Фото: olympic.ru

В эти дни в столице Китая проходят зимние Олимпийские игры — 2022. В соревнованиях принимают участие почти 3 тысячи спортсменов, которые разыграют 109 комплектов медалей. В составе сборной России на Играх в Пекине выступают 213 спортсменов, в том числе восемь представителей из Татарстана. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жителей Казани, какие трансляции Олимпиады они смотрят и за кого из спортсменов болеют.

— Следите ли вы за ходом соревнований зимних Олимпийских игр в Китае? За кого болеете? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
СпортОбщество Татарстан

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