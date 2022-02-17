День в истории: самый большой в мире Коран, Новый Эрмитаж и «Голос Америки» на русском

Чем примечательна дата 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, Всемирный день управления информацией, в России — праздник студотрядов, а также — службы горючего Вооруженных Сил. В разные годы и столетия в этот день в Риме за выступления против Церкви сожгли знаменитого ученого Джордано Бруно, в Санкт-Петербурге открыли для публики Эрмитаж, российский император Александр II пережил пятое неудачное покушение, радио «Голос Америки» стало вещать на русском языке, Китай начал войну с Вьетнамом, в нашей стране учредили «Газпром». Родились: русский революционер Петр Шмидт, немецкий и американский физик Отто Штерн, советская поэтесса Агния Барто, румынский композитор Альфред Мендельсон, советский и армянский разведчик Геворк Вартанян. Умерли: французский драматург Жан Мольер, бельгийский математик, астроном Адольф Кетле, немецкий поэт Генрих Гейне, Герой Советского Союза, маршал Павел Батицкий, российский поэт, музыкант Александр Башлачев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Доклад Бутлерова в Париже, фонд «Возрождение» и самый большой в мире Коран

17 февраля 1858 года химик, молодой профессор Казанского университета Александр Бутлеров, командированный во Францию, сделал доклад в Парижском химическом обществе, где впервые изложил свои теоретические идеи о строении вещества. В докладе говорится, что за радикалы следует считать не только органические группы, но и группировки типа OH и NH2, то есть характерные для различных классов органических веществ сочетания атомов, которые впоследствии получили название функциональных групп. Бутлеров тогда впервые употребил и сам термин «структура», относя к одному типу молекулярной структуры метан, хлористый метил, хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод и метиловый спирт. Более подробно идею химического строения Бутлеров изложил 3 года спустя в докладе «О химическом строении вещества», с которым выступил в химической секции Съезда немецких естествоиспытателей и врачей в Шпейере 19 сентября 1861 года.

Фото: wikipedia.org

В 2010 году первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев издал указ о создании Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры. Указ был издан с целью содействия возрождению и развитию Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» и иных памятников истории и культуры, расположенных в Татарстане. Основными задачами фонда стали содействие в сохранении, воссоздании, реставрации памятников истории и культуры, а еще иных культурных ценностей истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. Фонд «Возрождение» также занимается популяризацией объектов культурного наследия и содействием в укреплении научного, культурного, интеллектуального потенциала республики.

17 февраля 2012 года по заказу Татарстана в Италии изготовили самый большой в мире Коран. Размеры книги составили два на полтора метра, а вес — 800 килограммов. Обложку мусульманской святыни выполнили из малахита и инкрустировали кораллами, бирюзой, яшмой, сусальным золотом и серебром. Все 632 страницы уникального издания изготовлены из особой шотландской бумаги. Коран был изготовлен по заказу фонда «Возрождение» итальянской компанией «Реверра ЛТД». Уникальное издание попало в Книгу рекордов Гиннеса, а Министерство культуры России признало книгу культурной ценностью.

Фото: wikipedia.org

Открытие Нового Эрмитажа, пятое неудачное покушение на Александра II, учреждение «Газпрома»

В 1852 году состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа, одного из пяти связанных друг с другом зданий на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга, построенных по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце. По этому случаю в Эрмитажном театре дали спектакль, а затем устроили праздничный ужин на 600 персон. Тогда же для публики был открыт и весь музей. К тому времени он насчитывал богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культуры, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры VIII—XIX веков. Эрмитаж возник в 1764 году как частное собрание российской императрицы Екатерины II, после того как в Берлине она приобрела у берлинского коммерсанта И. Гоцковского коллекцию из 225 работ голландских и фламандских художников. Поначалу большинство картин размещалось в тихих и уединенных апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж» (место уединения).

17 февраля 1880 года произошло пятое неудачное покушение на Александра II. Первое покушение было в 1866 году — в императора, направлявшегося к своей карете у ворот Летнего сада, стрелял Дмитрий Каракозов, молодой дворянин. Через год польский эмигрант Антон Березовский тоже стрелял в императора и тоже промахнулся, попав в лошадь. Следующие два покушения произошли в 1879 году: весной народоволец Соловьев тоже пытался застрелить Александра II, а зимой на третьей версте Московско-Курской железной дороги боевая группа народовольцев во главе с Софьей Перовской подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Пострадал поезд, в котором, как предполагали революционеры, император следовал в Петербург. Никого из пассажиров не ранило. В 1880 году, (5) 17 февраля, в 18 часов 30 минут в подвальном помещении Зимнего дворца в Санкт-Петербурге столяр дворцовой ремонтной команды Степан Халтурин привел в действие 32-килограммовую динамитную бомбу. Это и было пятое покушение на Александра II. От взрыва рухнули своды подвала, была разрушена комната караула, в которой погибли 10 солдат и были ранены 44. В момент взрыва государь с августейшей семьей только подходили к столовой. Вопреки распорядку, по которому император с семьей садились обедать в 18 часов, в этот день произошла задержка, связанная с приездом брата императрицы. Однако в марте 1881 года Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким.

Фото: gazprom.ru

В 1993 году было учреждено Российское акционерное общество «Газпром», которое через пять лет переименовали в открытое акционерное общество. Сегодня это крупная компания мирового уровня. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. «Газпром» располагает самыми крупными запасами природного газа. На его долю приходится 11% мировой и 66% российской добычи газа. «Газпром» содержит самую крупную в мире систему транспортировки газа протяженностью более 170 тысяч километров.

Гибель Джордано Бруно, «Голос Америки» на русском, начало китайско-вьетнамской войны

17 февраля 1600 года по приговору суда инквизиции в Риме на площади Кампо ди Фьоре был сожжен монах-доминиканец, представитель эзотеризма и герметического оккультизма Джордано Бруно. Изучая науки, сочинения Николая Коперника, Джордано Бруно пришел к умозаключению, что естественнонаучные представления Церкви ошибочны. Джордано публично выступал в диспутах по всей Европе, уличая Церковь в невежестве. По возвращении в Италию в 1592 году Бруно арестовали и заточили в тюрьму. Основой для ареста послужила не столько сама идея о бесконечности Вселенной и множестве обитаемых миров, сколько сам факт высмеивания основ веры. Восьмилетнее заключение не изменило мировоззрения Джордано, пытки не сломили его веру в правоту своих суждений. Отречению от своих убеждений Джордано Бруно предпочел костер. Его последними словами были: «Сжечь — не значит опровергнуть».

Фото: wikipedia.org

17 февраля 1947 года американская радиостанция «Голос Америки» начала передачи на русском языке. Это радио было главным каналом информации из США в социалистические страны. До середины 1970-х годов «Голос Америки» являлся официальной правительственной радиостанцией и по этой причине был вынужден действовать с учетом существующих норм и правил отношений между суверенными государствами. Откровенно грубое вмешательство во внутренние дела других стран было ему противопоказано. В результате проведенной в середине 1970-х годов реорганизации, «Голос Америки» с формально-правовой точки зрения перестал быть правительственным учреждением и получил возможность для более независимой деятельности. Радиостанция много времени уделяла пропаганде американского образа жизни, популяризации принципов «свободного мира»: свобода передвижения, реальная свобода слова и вероисповедания. В СССР трансляцию «Голоса Америки» глушили спецслужбы, но многим удавалось настроиться на запретную волну. Свободно слушать американское радио в нашей стране смогли только с началом перестройки. К примеру, в середине 1980-х годов, по данным исследований, на его волну настраивались ежедневно около тридцати миллионов советских слушателей.

17 февраля 1979 года — день, когда народно-освободительная армия Китая вторглась во Вьетнам, положив начало китайско-вьетнамской войне. Вооруженный конфликт длился всего месяц — до марта 1979 года. Одной из причин китайского конфликта с Вьетнамом историки выделяют опасения Пекина относительно создания просоветского пояса безопасности, который охватывал Китай со всех сторон — Советский Союз, Монголия, Вьетнам. Под вьетнамским влиянием находился Лаос. В Афганистане также пришла к власти просоветская Народно-демократическая партия Афганистана. Несмотря на свою краткосрочность, война между Китаем и Вьетнамом была весьма кровопролитной. Китайские историки оценивают потери НОАК в 22 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Примерно столько же, опять же по китайским оценкам, потерял и Вьетнам. То есть всего за месяц конфликта погибло от 30 тысяч до 40 тысяч человек. С выводом войск в марте 1979 года китайско-вьетнамские конфликты не закончились. На протяжении десяти лет обе страны периодически вступали в мелкие вооруженные столкновения на границе. Отношения между двумя государствами относительно нормализовались лишь в начале 1990-х годов, что было связано в первую очередь с общим изменением мировой политической обстановки.