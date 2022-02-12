День в истории: казанский «Коперник геометрии», космодром «Байконур» и независимость Чили

Чем примечательна дата 12 февраля

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 12 февраля, Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. В разные годы и столетия в этот день открыли Московский зоопарк, в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара, Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую диссертацию «О соединении спирта с водою», Советский Союз решил создать космодром «Байконур», а через 6 лет первым в истории запустил автоматическую межпланетную станцию (АМС) к планете Венера. Родились 16-й президент США Авраам Линкольн, автор теории эволюции Чарльз Дарвин, основатель компании Renault Луи Рено, русский философ, писательница Елена Рерих, дважды Герой Советского Союза, маршал Василий Чуйков, научный руководитель Института истории Марджани Рафаэль Хакимов. Умерли немецкий философ Иммануил Кант, австрийский психолог Густав Кафка, великий русский математик и бывший ректор Казанского университета Николай Лобачевский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Смерть Лобачевского, запуск «Аммония»

12 февраля 1856 года в возрасте 63 лет в Казани скончался российский математик Николай Иванович Лобачевский — один из создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником геометрии». В течение 40 лет ученый преподавал в Императорском Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Лобачевского похоронили на Арском кладбище.



Фото: Олег Тихонов

12 февраля 2016 года в Менделеевском районе Татарстана запустили завод «Аммоний» по производству минеральных удобрений. По видеосвязи из Набережных Челнов в церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и президент Татарстана Рустам Минниханов. «Инвестиции приличные, 1,5 миллиарда долларов, и хорошая кооперация с азиатскими партнерами, с китайскими, японскими инвесторами, с представителями европейских промышленных кампаний», — говорил Путин. История предприятия берет начало с 1983 года с «Новоменделеевского химического завода», где в 1989 году стартовало производство аммиачной селитры. Контракт о создании нового завода был подписан в 2010 году. Спустя 4 года после открытия в Казани подписано соглашение между Минпромторгом Татарстана и кемеровским предприятием «Азот» миллиардера Романа Троценко — компания планирует вложить более 12 млрд рублей в развитие производства новых химических продуктов АО «Аммоний».

Фото: Максим Платонов

Через 3 года, 12 февраля 2019 года, Владимир Путин вновь побывал в Татарстане. На этот раз он посетил Казань. Сначала президент России встретился с представителями общественности в обновленном Центре культуры и спорта «Московский» (бывший ДК им. Урицкого), где, в частности, поддержал создание отечественного сверхзвукового пассажирского самолета, разработка которого ведется до сих пор, и реанимирование программы жилищно-строительных кооперативов.

Далее он провел заседание президиума Государственного Совета РФ, на котором призвал брать пример с Москвы и Казани при организации общественных пространств и заявил, что решение проблемы обманутых дольщиков нельзя ни на кого перекладывать. Под конец визита Путин провел встречу с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым и поблагодарил его за воплощение проекта по возрождению острова-града Свияжска и древнего Болгара. Шаймиев, как руководитель фонда «Возрождение», подарил главе государства «Книгу благотворителей».

Фото: tatarstan.ru

Создание Байконура, первая встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей

12 февраля 1955 года принято постановление Совета Министров СССР №292-181 о создании полигона, который предназначался для испытания боевых ракет и для исследований в области космической техники. Местом строительства был выбран значительный участок полупустыни в Казахстане. Весной 1957 года специальная комиссия приняла первый стартовый комплекс полигона, и уже 15 мая был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной в конструкторском бюро Сергея Королева. С 1961 года полигон известен как космодром Байконур. В настоящее время Байконур передан России в аренду. В год с его стартовых комплексов осуществляется около 20 пусков ракет космического назначения, в том числе в прошлом году с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», на борту которой находился так называемый первый в мире киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.



Фото: wikimedia.org

12 февраля 1947 года в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит весом 70 тонн. После входа в земную атмосферу он раздробился на тысячи частей и выпал железным дождем на площади три тысячи квадратных километров. Падение сопровождалось ярким болидом, наблюдавшимся в Хабаровском и Приморском краях РСФСР, в радиусе до 400 км. Официальными экспедициями Академии наук собрано более 3 500 фрагментов метеорита общей массой 27 тонн, еще несколько десятков тонн собрали любители. Входит в десятку крупнейших метеоритов мира.

12 февраля 2016 года в международном аэропорту Гаваны на Кубе состоялась первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Подготовка к встрече в 2016 году шла 20 лет, еще в 1996—1997 годах велись переговоры об организации встречи патриарха Алексия II и папы Иоанна Павла II. Встреча в 2016-м стала возможной благодаря пересечению маршрутов — Кирилл прилетел в Гавану в рамках турне по Латинской Америке, а Франциск сделал остановку в кубинской столице перед началом пастырского визита в Мексику. Всего встреча длилась более двух часов, на ней патриарх и папа обсудили ряд важных проблем — гонения христиан на Ближнем Востоке, военно-политическое противостояние и религиозный раскол на Украине.



Фото: patriarchia.ru

Создание европейского вещательного союза и две крупные авиакатастрофы

12 февраля 1818 года была официально опубликована декларация независимости Чили от Испании — правда признана она была только в 1844 году, когда между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Документ был подписан в ходе чилийской войны за независимость, вооруженной борьбы чилийских креолов против испанского колониального господства. Война длилась с 1810 по 1821 годы. Независимость не получила единодушной поддержки чилийцев, которые были разделены за сторонников независимости и роялистов — в итоге разгорелась еще и гражданская война, длившейся до 1823 года. Сегодня Чили считается одной из самых демократических, не коррумпированных, безопасных и богатых стран в Латинской Америке.

12 февраля 1950 года 23 европейские теле- и радиокомпании средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки в британском графстве Девон создали Европейский вещательный союз — крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире, куда, в том числе, входит и Россия. EBU является организатором ежегодного конкурса песни «Евровидение», а также одноименных детского и танцевального конкурсов.



Фото: mediasat.info

В 1941 году впервые в терапии успешно применили пенициллин для излечения пациента. Первый антибиотик, спасший впоследствии миллионы жизней, почти случайно открыл британский бактериолог Александр Флеминг, не слишком тщательно следивший за чистотой в своей лаборатории. В 1945 году Флемингу, Говарду Флори и Эрнсту Чейну была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях».

12 февраля произошло сразу две крупных авиакатастрофы. В 2002 году самолет Ту-154 авиакомпании Iran Air Tours выполнял пассажирский рейс 956 из Тегерана в Хорремабад, на его борту его были 12 членов экипажа и 107 пассажиров. Заход на посадку выполнялся в сложных метеоусловиях, а пилоты отклонились относительно продолжения оси ВПП влево на 3 км — в результате чего самолет врезался в гору Кухэ-Сефид и взорвался, никто не выжил.

Через 7 лет, в 2009 году, самолет Bombardier Q400 авиакомпании Colgan Air, выполнявший рейс по маршруту Ньюарк—Буффало, во время захода на посадку опрокинулся и рухнул на жилой дом в Клэренсе. В катастрофе погибли все находящиеся на борту 50 человек — 45 пассажиров и 4 члена экипажа, а также один человек на земле. Причиной падения самолета была названа неправильная реакция экипажа на срабатывание предупреждения о приближении к режиму сваливания (механизм тряски штурвала).