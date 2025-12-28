В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагогов

Предлагается максимальная сумма штрафа в размере 700 тыс. руб. за посты в соцсетях

Фото: Артем Дергунов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к проблеме агрессии и травли преподавателей, предлагая наказывать виновных денежными взысканиями размером до 20 тысяч рублей за личные оскорбительные высказывания и до 700 тысяч рублей за публикацию негативных сообщений в социальных сетях, пишет ТАСС.

Общественность выразила осторожное отношение к таким мерам. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предупредил, что подобная инициатива нарушает принцип равенства перед законом, ведь многие граждане заняты важными профессиями и заслуживают одинаковой степени уважения.

Профсоюз образования согласился с идеей штрафов, отметив важность защиты прав педагогов, но подчеркнул необходимость комплексного подхода, включая улучшение взаимоотношений школы и родителей, воспитание взаимного уважения и поддержку профессиональных качеств сотрудников образовательных учреждений.

Ранее «Реальное время» писало, что Минпросвещения утвердило алгоритм разрешения конфликтов в школах.



Ариана Ранцева