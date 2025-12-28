Стали известны самые востребованные специалисты в Татарстане

Наиболее напряженная ситуация сложилась в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за 11 месяцев 2025 года зафиксированы отрасли с особенно высоким уровнем конкуренции среди соискателей. Об этом пресс-служба hh.ru ПФО рассказала «Реальному времени».

Наиболее напряженная ситуация сложилась в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, где на одну вакансию приходится 30,7 резюме. Близкие показатели демонстрирует искусство, развлечения и массмедиа — 29,7 резюме на вакансию.

Значительный уровень конкуренции также наблюдается в сфере высшего и среднего менеджмента (23 резюме на вакансию), IT-области (14,8 резюме) и маркетинге (17,3 резюме).

Параллельно с этим аналитики отмечают тренд на поиск подработки среди татарстанцев. За указанный период создано 29,3 тысячи резюме соискателей, желающих работать на неполную занятость. Наиболее востребованы позиции менеджеров по продажам, программистов, администраторов, дизайнеров и педагогов.

Дмитрий Зайцев