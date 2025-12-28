Латвия повторно ввела ночной запрет на полеты вдоль границ с Россией и Беларусью

Отмечалось, что аналогичный режим действует и в районах возле эстонской и литовской границ

Фото: Реальное время

Диспетчерская служба Латвии сообщила, что запрет на авиаперелеты ночью и вечером вдоль российско-латвийских и белорусско-латвийских рубежей продлен еще на одну неделю, до начала января нового года, пишет ТАСС.

Согласно распоряжениям местных властей, гражданам и авиакомпаниям запрещены любые перелеты в указанном регионе на высотах ниже шести километров с 17:00 до 05:00 по международному времени (с 20:00 до 08:00 по Москве).

Отмечалось, что аналогичный режим действует и в районах возле эстонской и литовской границ. Исключение составляют лишь самолеты, выполняющие спецзадания по разрешению военных ведомств.

Ариана Ранцева