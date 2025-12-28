Пятая часть казанских служащих мечтает вернуться на работу раньше срока

Некоторые респонденты отметили, что полноценный отпуск становится источником стресса и негативно влияет на психоэмоциональное состояние

Фото: Артем Дергунов

Аналитики сети офисов SOK провели исследование среди жителей Казани и выяснили, что большинство офисных сотрудников после долгих зимних праздников чувствуют себя хуже, чем до начала отдыха. Оказывается, что после пятидневного перерыва почти каждый третий житель (38%) ощущает повышенную утомленность, вызванную необходимостью поддерживать развлечения детям, усталостью от семейных торжеств и постоянным шумом вокруг.

Некоторые респонденты отметили, что полноценный отпуск становится источником стресса и негативно влияет на психоэмоциональное состояние. Большинство офисных сотрудников столкнулись с серьезными финансовыми потерями, потратив на новогодние каникулы сумму, превышающую обычные расходы в рабочие дни.

Однако, вопреки стереотипам, возвращение на рабочее место воспринимается многими как возможность быстро восстановить привычный ритм жизни. Часть опрошенных заявили, что предпочтительнее было бы сокращение длительности отпуска до пяти дней, чтобы избежать ощущения ненужной растянутости и отсутствия рабочей мотивации.

Инна Филиппова, директор сети офисов SOK, отметила, что психологическая нагрузка и тревога, возникающие во время долгого праздника, часто оказываются сильнее обычного физического истощения. Именно поэтому некоторые работники предпочитают вернуться к выполнению своих обязанностей раньше установленного срока.

Ариана Ранцева