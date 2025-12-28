Антидроновые комплексы установят на границе Польши с Белоруссией

Варшава разместит специальные устройства защиты от дронов на пограничных вышках рядом с Белоруссией. Об этом рассказал глава МВД и администрации Польши Марчин Кервиньский, пишет РИА «Новости».

По словам министра, башни являются частью усиленных мер охраны территории. Одна из последних возведенных наблюдательных башен оснащена специальным оборудованием, предназначенным для нейтрализации угроз от беспилотных аппаратов. Министр уточнил, что это устройство начнет действовать в январе следующего года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны, хотя конкретных фактов представлено не было. Позднее представители Евросоюза подтвердили информацию польского правительства, сообщив о десятках сбиваемых воздушных объектов. Однако Россия неоднократно подчеркивала отсутствие доказательной базы подобных заявлений.

Ранее «Реальное время» писало, что с апреля Польшу не смогут посетить россияне со старыми паспортами.

Ариана Ранцева