Компания «Азот» инвестирует более 12 млрд рублей на развитие производства в татарстанском «Аммонии»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

КАО «Азот» инвестирует свыше 12 млрд рублей в развитие производства новых химических продуктов АО «Аммоний».

Ранее структуры компании выкупили 100% акций АО «Аммоний». Теперь кемеровский «Азот» планирует расширить продуктовую линейку АО «Аммоний» за счет строительства новых производств по производству меламина, жидкой углекислоты, современных химических продуктов AdBlue, карбамидно-аммиачной смеси (КАС), сложных минеральных удобрений. Также в планах у компании увеличить производительность уже существующих производств аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры и внедрить технические мероприятия, которые будут направлены на оптимизацию расходных норм сырья и энергосбережение.

На эти цели «Азот» инвестирует более 12 млрд рублей за 2 года.

Ранее стало известно о подписании соглашения между татарстанским Минпромторгом и КАО «Азот» миллиардера Романа Троценко на нефтегазохимическом форуме.

