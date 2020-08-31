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Компания «Азот» инвестирует более 12 млрд рублей на развитие производства в татарстанском «Аммонии»

21:32, 31.08.2020
Компания «Азот» инвестирует более 12 млрд рублей на развитие производства в татарстанском «Аммонии»
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

КАО «Азот» инвестирует свыше 12 млрд рублей в развитие производства новых химических продуктов АО «Аммоний».

Ранее структуры компании выкупили 100% акций АО «Аммоний». Теперь кемеровский «Азот» планирует расширить продуктовую линейку АО «Аммоний» за счет строительства новых производств по производству меламина, жидкой углекислоты, современных химических продуктов AdBlue, карбамидно-аммиачной смеси (КАС), сложных минеральных удобрений. Также в планах у компании увеличить производительность уже существующих производств аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры и внедрить технические мероприятия, которые будут направлены на оптимизацию расходных норм сырья и энергосбережение.

На эти цели «Азот» инвестирует более 12 млрд рублей за 2 года.

Ранее стало известно о подписании соглашения между татарстанским Минпромторгом и КАО «Азот» миллиардера Романа Троценко на нефтегазохимическом форуме.

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