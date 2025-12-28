В казанском аэропорту задержаны восемь рейсов

Некоторые перелеты оказались отсроченными вследствие ранее введенных ограничений

Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском аэропорту зафиксировано порядка восьми задержанных авиарейсов. Некоторые из них, направленные в московский аэропорт Шереметьево и обратно, оказались отсроченными вследствие ранее введенных ограничений.

Например, расписание рейса в Минеральные Воды изменилось с запланированного изначально 15:25 на новое время отправления — 17:35. Рейс в Красноярск теперь отправляется не в 22:15, а значительно позднее — в 01:15 ночи. Задержки наблюдаются и у рейсов в Санкт-Петербург, Сочи, Ереван, Ташкент и Стамбул, сроки вылета смещены на несколько часов вперед.

Ранее «Реальное время» писало, что Росавиация сняла ограничения на ночные вылеты из России в Израиль.



Ариана Ранцева