Полный запрет на использование самолетов Ан-24 в России вводить не собираются

09:34, 28.12.2025

Самолеты находятся под постоянным контролем технического состояния

Фото: Дарья Пинегина

Глава ведомства Виктор Гулин объяснил, что самолеты Ан-24 продолжают эксплуатироваться согласно установленным нормам и правилам авиационной безопасности. По его словам, каждый борт проходит регулярную техническую проверку и сертификацию, пишет ТАСС.

Гулин пояснил, что если в ходе проверок обнаружатся серьезные проблемы, способные повлиять на безопасность пассажиров, то соответствующие меры будут приняты незамедлительно, вплоть до ограничения или полного прекращения полетов.

Напомним, ранее произошла трагедия с участием самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара»: лайнер потерпел крушение при посадке в Амурской области, жертвами аварии стали все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа.

Ариана Ранцева

