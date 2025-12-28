Полный запрет на использование самолетов Ан-24 в России вводить не собираются
Самолеты находятся под постоянным контролем технического состояния
Глава ведомства Виктор Гулин объяснил, что самолеты Ан-24 продолжают эксплуатироваться согласно установленным нормам и правилам авиационной безопасности. По его словам, каждый борт проходит регулярную техническую проверку и сертификацию, пишет ТАСС.
Гулин пояснил, что если в ходе проверок обнаружатся серьезные проблемы, способные повлиять на безопасность пассажиров, то соответствующие меры будут приняты незамедлительно, вплоть до ограничения или полного прекращения полетов.
Напомним, ранее произошла трагедия с участием самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара»: лайнер потерпел крушение при посадке в Амурской области, жертвами аварии стали все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».