Казанский пленочный завод уличили в использовании питерской торговой марки

Татарстанское УФАС России завело дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции»

Крупный российский производитель тепличной пленки «НПФ Шар» обвинил конкурента — Казанский пленочный завод «Микрон» — в незаконном использовании его бренда. Петербуржцы выпускают продукцию под маркой «Светлица ТМ». Казанцы же торговали пленкой под наименованием, схожим до степени смешения: «Светлица+», «Свитлица», «Свитлица+». В Татарстанском УФАС России усмотрели в этом признаки нарушения закона «О защите конкуренции», предусматривающего штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. «Но это может быть только началом», — предупреждает глава компании «Артпатент» Григорий Бусарев, в арбитраже исковые требования правообладателя могут вырасти до 5 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Питерцы пожаловались на недобросовестного конкурента в Казани

Татарстанские антимонопольщики завели дело против казанской компании «Микрон» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Пленочный завод уличили в незаконном использовании чужой торговой марки.

Дело завели по жалобе крупного российского производителя пленки НПФ «Шар». Как следует из определения УФАС по РТ, в мае прошлого года компания из Санкт-Петербурга обнаружила «факт незаконного использования» своего торгового наименования «Светлица ТМ». Казанский завод выпускал продукцию со схожим до степени смешения названием: «Светлица», «Свитлица», «Светлица+», «Свитлица+».

Заявитель указал, что НПФ «Шар» является правообладателем товарного знака «Светлица ТМ», что подтверждается свидетельством Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18 мая 2002 г. То есть питерский производитель работает под этой маркой уже более 20 лет. Срок действия исключительного права рассчитан до 16.05.2030. Сам товарный знак «Светлица ТМ» зарегистрирован в классе 16 «пленки пластмассовые для упаковки» и в классе 17 «покрытия защитные пластиковые».



Питерцы направили претензию в адрес казанской компании, предупредив о незаконном использовании товарного знака «Светлица» и «Свитлица». Но, по их словам, на заводе «Микрон» не ответили, лишь изменили торговые марки на «Свитлица+» и «Светлица+». Как считают в УФАС по РТ, казанская компания продолжала «тем самым вводить потребителей в заблуждение».

«Свитлица» вместо «Светлицы»

Если питерское предприятие работает около двух десятилетий, то казанский завод появился на рынке чуть больше года назад. Основной вид деятельности фирмы «Микрон» — производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

В УФАС по РТ установили, что главным каналом продаж казанцев являлся сайт «Микрона», где фигурировала пленка с торговым наименованием «Свитлица+» (к делу прикреплены в качестве доказательства скриншоты).

— Более того, поисковые системы (например, Яндекс, Google) после ввода слов «Пленка Светлица» также выдает официальный сайт ООО «Микрон», поскольку в наименовании гиперссылки имеются слова «plenka-svetlica-mnogoletnyaya» (пленка светлица многолетняя), — отмечают в Татарстанском УФАС России.

Правда, представители «Микрона» объяснили антимонопольщикам сходство названий «Светлицы+» и «Свитлицы» случайным совпадением. По их версии, они заимствовали для наименования пленки название реки, которая протекает в Ярославской области. В этом регионе действительно есть малоизвестная речка Свитлица протяженностью 12 км.

— Название «Светлица+» использовалось ООО «Микрон» для прозрачной пленки, которая используется для парников и теплиц. Данное название использовано ввиду созвучия с названием реки Свитлица, находящейся у родственников в Ярославской области. А также с тем, что пленка такая же светлая и прозрачная как данная река. Однако, ввиду возникновения претензий со стороны ООО «НПФ ШАР», было принято решение о смене наименования полимерной пленки на «Светозар». Таким образом, ООО «Микрон» не отрицает факт использование торгового наименования схожего до степени смешения с торговым наименованием пленки производимой и реализуемой ООО «НПФ Шар», — подчеркнули в УФАС.

— Попытки уйти от очевидного нарушения прав, поменяв одну букву («СвИтлица»), либо добавив значок, используя «Свитлица+» казалось бы должны уже уйти в прошлое, ан нет. Такие банальные приемы ничего не дают. Даже версия ответчика, что «Свитлица» — это наименование реки, здесь не сработает. Эта речка протяженностью всего 12 км находится под Ярославлем, но мало известна среди потребителей Татарстана и России в целом, — отметил руководитель компании «Артпатент» Григорий Бусарев в беседе с «Реальным временем».



НПФ «Шар» обнаружила «факт незаконного использования» своего торгового наименования «Светлица ТМ». Фото: market.yandex.ru

Контрольная закупка

Чуть ранее представители «Микрона» сообщили, что закупали пленку EVA (сэвилен), а не продукцию со спорными обозначениями. Завод также заверил, что за весь период с 12.02.2021 по настоящее время не приобретал и не реализовывал товары со спорными товарными знаками и обозначениями.

Но как же тогда обнаружили «контрафактную» пленку? Оказалось, питерская компания провела контрольную закупку в Казани и предъявила доказательства продажи тепличной пленки «Светлица» в антимонопольную службу.

— Исходя из письменных пояснений и документов ООО «НПФ «Шар», представленных в адрес Управления следует, что 22 июля сотрудником ООО «НПФ «Шар» была приобретена пленка с названием «Светлица» в магазине «Дачный сезон» («www.sadbaza.ru») у ИП Меркулова Игоря Вячеславовича (ИНН 166111551647), расположенном по адресу нахождения «Микрона». Факт реализации тепличной пленки с наименованием «Светлица» подтверждается чеком, — сообщили в антимонопольном ведомстве.

Несмотря на штучную продажу, комиссия УФАС по РТ пришла к выводу, что компания «Микрон» использовала товарные знаки «Светлица», «Свитлица», «Светлица+», «Свитлица+» незаконно, и расценила ее действия как нарушение пункта 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

НПФ «Шар» является правообладателем товарного знака «Светлица ТМ». Фото: market.yandex.ru

«Реальное время» обратилось к руководству казанского пленочного завода «Микрон» с просьбой высказать позицию относительно разбирательства в УФАС, но в компании воздержались от комментариев. В НПФ «Шар» попросили дождаться вынесения решения Татарстанским УФАС России по этому делу.

Независимые эксперты указывают, что это классический образец недобросовестного использования чужого товарного знака вне зависимости от объемов продаж, а отговорка про речку придает лишь анекдотичности истории, не более того.

— С точки зрения закона и состава нарушения, не важно, производил ли «Микрон» сам эту пленку или только закупал (даже безымянную), — указал Григорий Бусарев. — Использование, например, схожего названия только в рекламе, на сайте, в документации само по себе уже является нарушением прав владельца товарного знака. Законом предусмотрены различные способы защиты прав такого правообладателя, в том числе привлечение нарушителя к административной и гражданско-правовой ответственности.

По его мнению, правильно в данном случае действия ООО «Микрон» квалифицировать в первую очередь по подпункту 1 ст.14.6 закона как незаконное использование товарного знака, хотя и применение подпункта 2 ст.14.6 (копирование наименования товара) здесь также возможно.

Штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей — только начало

Говоря об ответственности, «Микрону» в данном случае грозит штраф от 100 тысяч до 500 тыс. рублей, пояснил Бусарев:

— Но это может быть только началом. Часто такие дела имеют продолжение уже в арбитражном суде, где владелец товарного знака, в соответствии со ст.1515 ГК РФ вправе требовать по своему выбору от нарушителя компенсации в размере от 10 тысяч до 5 млн рублей. Есть и второй вариант расчета компенсации — в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.



В первом случае, даже если в иске будет заявлен максимум в 5 миллионов, суд будет учитывать фактические обстоятельства: срок нарушения, наличие злостного характера, неоднократность, вероятные убытки правообладателя. От этого будет завесить конечная сумма присужденной судом компенсации.

Что касается второго способа расчета — двукратной стоимости товаров, здесь последствия для ответчика могут быть более серьезными. Предварительный маневр с жалобой в УФАС часто направлен именно на то, чтобы собрать максимум доказательств фактического объема реализованного контрафактного товара, чему собственно и способствует служба, требуя такие сведения у нарушителя.

Луиза Игнатьева