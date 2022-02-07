Такой многоликий бетон

Где использовать бетон разных классов и марок и от чего зависит прочность бетонной смеси

Есть множество характеристик бетона, в зависимости от которых он может использоваться при тех или иных работах. Классификаций бетона несколько, но главная из них — по прочности на сжатие. Все-таки основным качеством бетона была и остается его прочность. Рассмотрим, как определяется марка и класс бетона, в чем различие между ними и как они между собой соотносятся. А еще — для чего можно использовать бетон разной прочности.

От чего зависит прочность бетона

Прочность бетона зависит от составляющих, из которых его замешивают, и от их соотношения. По большому счету, бетон — это цемент, смешанный с водой. В этот состав добавляется заполнитель крупной и мелкой фракции: это может быть щебень, гравий, песок. Чистота и фракция этих заполнителей напрямую влияют на прочностные характеристики бетона.

Однако первое, что влияет на прочность бетона, — марка цемента и его процентное соотношение в растворе.

Еще надо обратить внимание на тщательность смешивания, качество укладки смеси, ее уплотнение и условия окружающей среды (температура и влажность). Температура воздуха, оптимальная для набора прочности бетона, находится в диапазоне от +18 до +20 градусов по Цельсию. Однако с помощью специальных мер, призванных создать оптимальные условия отвердевания, эти узкие границы можно существенно «раздвинуть». Считается, что при идеальных условиях расчетная прочность бетона наступает через 28 суток после отвердевания.

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Чем марка бетона отличается от класса

Марка и класс бетона — это главные показатели, по которым выбирается состав для выполнения тех или иных строительных работ. Оба этих критерия характеризуют прочность материала на сжатие, но расчет происходит по-разному.

Марка бетона — показатель, разработанный еще в советское время. Она рассчитывалась как среднее выдерживаемое давление на образец, которое измеряли в килограммах на квадратный сантиметр. Прочность измеряли следующим образом: брали куб бетона с размером ребра в 15 см. Он должен был затвердеть в идеальных условиях. На 3-й, 7-й, 14-й день его испытывали давлением, а на 28-й день проводили контрольное испытание — определение марки бетона. Она обозначается буквой М и числом (тем самым средним выдерживаемым давлением).

По европейским стандартам бетон подразделяется на классы. Маркируются они буквой В и числом, которое обозначает предельной прочностью на сжатие в МПа (мегапаскалях). Определение класса прочности бетона происходит примерно по той же схеме: кубик с размером ребра в 15 мм твердеет 28 суток, а потом образцы испытывают давлением. Получается предельное сжатие в мегапаскалях, которое образец выдерживает, не треснув и не разрушившись.

Современная прочностная классификация бетона подразумевает использование обеих шкал, есть и приблизительные таблицы их соответствия. Так, марка М50 приблизительно соответствует классу В3,5. М75 — это примерно класс прочности В5; М100 — В7,5; М150 — В10; М 150 — В12,5; М 200 — В15; М250 — В20; М300 — В22,5; М350 — В25; М250 — В 27,5 и так далее.

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Где можно применять бетон, в зависимости от класса

Нельзя однозначно утверждать, что бетон низких марок и классов нельзя использовать и он какой-то некачественный. Понятно, что чем выше марка (а значит, и класс), тем дороже материал, но для разных работ используются разные модификации материала, и есть многочисленные виды строительных операций, для которых подходят легкие бетоны.

Бетон класса В7,5 (соответствует марке М100). У него низкая плотность. В его составе могут использоваться гранит, известь, гравий. К достоинствам такого бетона относится, прежде всего, высокая пластичность. Он легко заполняет формы, не оставляя пустот. Легко укладывается, недорого стоит. Его можно использовать при формировании придорожных бордюров, для предварительной укладки перед заливкой ленточного фундамента. Эта марка используется для возведения монолитных стен и плит внутренних перекрытий. К недостаткам бетона М100 можно отнести слабую водонепроницаемость, а следовательно, низкую морозостойкость. Бетон класса В12,5 (примерно соответствует марке М150). В качестве наполнителя используется гранитный, известковый или гравийный щебень. У бетона М150 повыше водостойкость, низкая плотность и средняя прочность. По показателю морозоустойчивости этот материал не блещет. Используется такой бетон для устройства монолитных перекрытий, неплохо ведет себя в качестве фундамента под капитальный забор. Им можно бетонировать лестницы, оштукатуривать стены и кладку. Бетон класса B15 (марка М200). В составе присутствуют крупный щебень или гравий. Этот материал уже можно использовать при подготовке фундаментов, если ваш дом будет небольшим. Под вспомогательные постройки его, что называется, сам бог велел использовать. Хорош он и для обустройства отмостки, заливки дорожек. Он подойдет в качестве стяжки, его можно использовать при кирпичной кладке. У бетона М200 высокая водонепроницаемость и плотность, а прочность и морозостойкость — средние. Бетон класса B20 (ближайшая соответствующая марка — М250). В составе, крупный гравий или гранит. Этот бетон подходит для разных фундаментов, им можно заливать дорожки, площадки и плитные перекрытия. Им уже можно заливать ленточный фундамент или делать из него сваи (если фундамент свайный). Это тяжелый состав, у него средняя морозостойкость и водопроницаемость. Бетон класса В22,5 (марка М300) — самый популярный товар на российском бетонном рынке. У него высокая водонепроницаемость, морозостойкость на уровне. Именно эта разновидность используется для создания монолитных фундаментов, в перекрытиях лестничных площадок, им заливают тротуары, дороги и бордюры. Бетоны более высоких марок и классов применяют при строительстве многоэтажных сооружений, мостов, дамб и прочей гидротехнической инфраструктуры, ими заливают чаши бассейнов и фундаменты, предполагающие большие нагрузки