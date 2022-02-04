Вернулись на победный ход? УНИКС берет непростую, но важную победу над «Жальгирисом»

Главные итоги гостевого матча УНИКСа с «Жальгирисом»

Потерпев череду неудач в трех играх подряд, УНИКС, наконец, реабилитировался перед своими болельщиками в матче против литовского «Жальгириса». Уступив в первой четверти 26:24, казанцы взяли игру в свои руки в остальных трех десятиминутках и в конце концов довели игру до победы с разницей в 11 очков — 67:76. Спортивная редакция «Реального времени» подвела не только итоги встречи «Жальгирис» — УНИКС, но и попыталась разобраться в назревавших проблемах казанского команды.

Черная полоса перед поездкой в Каунас затянулась на три матча

Удачным начало года для УНИКСа в Евролиге вряд ли можно назвать. Четыре игры — и всего лишь одна победа над «Барселоной» 20 января. Если поражения от «Реала» и ЦСКА еще как-то можно объяснить, апеллируя тем, что соперники объективно выше классом (хотя парадоксально, что в первом круге УНИКС уверенно обыграл обе этих команды), то последняя осечка в Германии против «Альбы» совершенно не укладывается в голове. Да и осечкой это, честно говоря, трудно назвать, так как казанцы пролетели в Берлине с форой в минус 28.

Главной причиной проигрыша «Альбе», конечно, можно назвать чудовищную результативность УНИКСа. Особенно плохи были казанцы на трешках. Всего три попадания из девятнадцати попыток. Неудачные игры провели главные лидеры УНИКСа, включая Браунов и Хезонью. Но если мыслить глобальнее: почему казанцы сейчас являются бледной тенью старого УНИКСа первой половины чемпионата? Второй вопрос: сумеет ли Велимир Перасович вытянуть свою команду из того царства уныния, в которое она попала в январе? После проигрыша четырех матчей подряд можно было пройти точку невозврата.

Однако во вчерашнем матче в Каунасе УНИКС, наконец, сумел прервать затянувшуюся черную полосу. Похоже, хорватский специалист нашел-таки слова, которые смогли пробудить лидеров команды — от Браунов до Хезони и даже Мэйо.

Перасович, похоже, не доверяет русским игрокам, иначе как объяснить игру в 7—8 игроков?

Если смотреть на нынешний УНИКС в Евролиге, невольно вспоминается цитата Ленина: «Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями». В этом сезоне Евролиги Перасович совсем не пользуется силами отечественных баскетболистов. Чтобы вы понимали, насколько сильно не нужны хорватскому специалисту русские игроки: один Джон Браун III сыграл больше минут, чем все отечественные игроки вместе взятые.

Единственный, кто из русских баскетболистов регулярно появляется на паркете, — Воронцевич (15 игр и 303 сыгранных минуты). В последних играх стал более-менее заметен Узинский, который осенью, хоть и принимал участие во всех играх, выходил, дай бог, на пару минут (21 игра и 229 сыгранных минут). В остальном — Зайцев (50:35), Комолов (03:36), Клименко (20:10), Жбанов (0:00).

Вне всяких сомнений, что американцы, что Хезоня — баскетболисты выше классом нежели россияне. Никто не собирается игнорировать этот факт. Но, когда очевидно, что не идет игра у лидеров, как, например, в прошлом матче с «Альбой» или в давние октябрьские времена в матче с «Фенербахче», почему не дать шанс отечественным баскетболистам, которые без практики просто маринуются на лавке?

На самом деле, когда уже очевидно, что партия проиграна, они явно своей игрой положение сильно не усугубят. В минувшем в матче с «Жальгирисом» ситуация осталась без изменений. Клименко и Зайцев получили на пару ноль минут игрового времени. Жбанова и Камолова в заявке не было.

Данная проблема является злободневной не только в рамках будущего русского баскетбола и качества игры национальной сборной, которая еще со времен лондонской Олимпиады переживает не лучшие времена, но и для самого УНИКСа. В связи с плотным графиком игр лидеры казанцев рискуют травмироваться или просто обесточиться физически. А если, например, случится травма кого-то из ведущих игроков? Как, например, в сегодняшней игре с «Жальгирсом» Кэннан чуть было не выбыл на всю игру из-за крайне неудачного падения, но, к счастью, все обошлось. В общем, ситуация вокруг полного неучастия российских игроков в европейских играх очень и очень настораживает.

УНИКС одолевает «Жальгирис» с форой в девять очков, но вопросы по игре в атаке остаются до сих пор

Незадолго до матча с литовцами Марио Хезонья заявил, что победа над «Жальгирисом» необходима, чтобы вернуться психологически на былой путь триумфа. Было понятно, что УНИКС выйдет заряженным в матче с андердогом Евролиги. Однако первые минуты не внушали оптимизма. На старте игры УНИКС уступал более семи очков, что закономерно отразилось на решении Перасовича взять тайм-аут. Вероятно, хорватский специалист был вновь недоволен, как его команда действует в атаке. Особенно это касалось Хезони, который дважды оказался неудачлив под кольцом за неполные первые три минуты игры. Сумбур атаки казанцев позволил «Жальгирису» взять стартовую десятиминутку.

Классические восьмерки — основная модель поведения игроков УНИКСа в этом сезоне. Огромное количество передач вдоль дуги и бросок в последние секунды были интересны и эффективны в первом круге, но сейчас это кажется уже несколько тривиальным. Если против «Жальгириса» это еще работает из-за классового превосходства игроков казанцев, то в матчах с соперниками покруче уже хочется чего-то более изысканного. Как показала практика последних матчей, УНИКС довольно часто оказывается в замешательстве, как завершать свои атаки. Если бы не хитрые передачи Лоренцо Брауна (в матче с «Жальгирисом» у него их было десять), страшно представить, что было бы у УНИКСа в атаке.

Игроков с хорошим дальним броском у казанцев сейчас, будем честны, очень мало, и игра с «Альбой» это вновь показала. Кэннан в последних матчах играет мало, чтобы набирать на трешках хотя бы 10 очков. Лоренцо Браун, кажется, не особо горит желанием бросать с дальних позиций, ему интереснее эффектно надурить пару человек под кольцом и бросить от щита.

Супер Марио, что бы он ни говорил о своих постоянных тренировках по поводу улучшения результативности трешек, на деле мажет очень много. Узинский обладает неплохим дальним броском и в последних играх стабильно не уходит без одного трехочкового, но играет очень мало и выступает больше в качестве сменщика Хезоньи, когда хорват устал или много нафолил.

Мэйо иногда способен удивить прекрасной трешкой, но он явно сейчас находится не в самых лучших своих кондициях. Эпизод в сегодняшней игре, когда он не забросил из-под щита будучи свободным полностью, — доходчивый пример. Джей Би вообще никогда не претендовал на звание страйкера с дальних позиций, не вспомнить сразу даже, когда он последний раз кидал с трехочковой дуги.

То есть пока что мы имеем следующее: у УНИКСа снова нет стабильного трехочкового снайпера, при всем уважении к Айзее Кэннану. В таком случае нужно поднимать вопрос о наигрывании более сложных комбинаций и необычных решений в конечных стадиях атаки. С «Жальгирисом» получилось на классе взять победу, но что ожидать, к примеру, в ближайшем матче против «Црвены Звезды», более мастеровитой команды. Как бы вновь не начать недельную серию без побед в Европе.

А вот защита УНИКСа сегодня порадовала. Джон Браун III снова лучший на перехватах!

Даже когда у казанцев плохи дела в атаке, защита позволяет им удерживать необходимый перевес в счете. УНИКС неоднократно в сезоне показывал отличный защитный баскетбол и продолжает здорово это делать. Все так же отличны на подборах Джекири и Хезоня (по 5 подборов у каждого в матче с «Жальгирисом»), потери минимальны, у каждого игрока УНИКСа их не более одного. Единственное — несколько раз неприятно удивил сегодня Лоренцо Браун, когда в очевидных ситуациях делал сомнительные по задумке поперечные передачи и вследствие чего терял мяч (всего у Брауна 4 потери в матче с «Жальгирисом»). Но, обобщая, можем с радостью заявлять, что УНИКС практически всегда ответственно подходит к обороне своего кольца.

Безусловно, лучшим в составе казанцев на данный момент по показателям в защите является Джон Браун III, который в прошлом году уже получал звание лучшего защитника лиги и рискует в текущем сезоне вновь удостоиться этого звания. В матче с «Жальгирисом» Джей Би сделал пять перехватов и подобрал мяч целых одиннадцать раз. Магически высокий прыжок и длиннющие руки позволяют ему это делать, кажется, совершенно непринужденно.

Более того, Браун еще и побил рекорд по количеству перехватов за сезон в Евролиге! Их на счету форварда теперь 66. Рекорд, который продержался 22 года, принадлежал аргентинцу Эмануэлю Джинобили (64).

Браун — защитная мощь УНИКСа в этом сезоне. Хотелось бы, чтобы такой запал Джей Би пронес в течение всего сезона и не раз выручал казанцев своей уверенной игрой в обороне. Матч с «Црвеной Звездой», мы уверены, станет вновь показателем того, как УНИКС умеет защищаться, однако хотелось бы, чтобы и дела в атаке были намного лучше!

Евгений Романов