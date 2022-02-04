Художественный анархизм Владимира Нестеренко: гиперреализм, ню и утраченная Казань

В галерее «Хазинэ» открылась первая выставка проекта «Казанский авангард: вторая волна»

Фото: Максим Платонов

В Национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка Владимира Нестеренко «Художественный анархизм». Художник больше известен как проектировщик, работавший в мастерской «Группа 17»: интерьеры ресторанов «Казань» и «Акчарлак», бара «Бегемот» созданы при его участии. Их помнят многие казанцы, а вот молодым теперь только предстоит познакомиться, и уже только с живописными работами мастера. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Быть ярким на фоне соцреализма

Сам Владимир Нестеренко в силу возраста не смог присутствовать на открытии экспозиции, посвященной его 75-летию. Как отметили сотрудники Госмузея изобразительных искусств Татарстана, выставка уникальна хотя бы тем, что это — первый персональный вернисаж художника в стенах ГМИИ РТ. Всего — более ста картин, часть из них перебралась в залы «Хазинэ» из фондов, часть — из семейного архива Нестеренко, еще несколько работ предоставили частные коллекционеры.

Выставка «Художественный анархизм» — это первая экспозиция большого цикла «Казанский авангард: вторая волна». Он будет состоять из шести экспозиций, провести которые музейщики планируют в течение года.

— Выставки будут посвящены малоизвестным или знаменитым когда-то, но сегодня забытым художникам, которые работали в Казани во второй половине прошлого века по альтернативным направлениям. Мы несколько смело назвали первую часть проекта «Художественный анархизм», сделано это для того, чтобы показать, насколько ярким, самобытным в те годы засилья соцреализма был Владимир Нестеренко. Он намеренно затрагивал сложные темы, о которых говорить можно было лишь завуалированно. Это и политические вопросы, и свое видение литературы, которая только-только вышла из-под запрета. Каждой теме посвящен один из залов — литература, портреты, проектные решения, условно соцреалистический зал и ню. В те годы работы художника не выставлялись, потому что они не вписывались в общепринятые каноны. Более того, и мы впервые собрали и показываем сегодня лучшие работы Владимира Нестеренко, многие из которых впервые предстают широкому кругу зрителей, — рассказала куратор выставки, старший научный сотрудник ГМИ РТ Разиля Ильясова.

Стулья-инсталляции и ремейк Данаи

Владимир Нестеренко родился в 1947-м в Казани. Окончил Казанское художественное училище, а затем и Строгановку. С 1974-го работал в Татарском отделении Художественного фонда РСФСР в составе мастерской художественного проектирования «Группа 17». Созданные им лично и в составе группы проекты оформления городских пространств и интерьеров в 1970—80-е годы стали настоящим прорывом в художественном пространстве города. К сожалению, многие знаковые объекты сегодня утрачены — рестораны «Казань», «Перекресток», пивной бар «Бегемот», кафе «Театральное» в Доме актера.

Оставив «Группу 17», Владимир Нестеренко посвятил себя больше живописи, выбрав наплавления абстракционизма, минимализма, концептуального искусства. Темы — самые разные, глубокие, одновременно понятные, но поданные через призму видения художника или символы. Так, в зале, посвященном литературным героям, не всегда можно угадать, о ком думал в данный момент художник. Полиптих «Стулья-инсталляции» тут дает задуматься либо сразу радостно узнать — вот она, Лолита Набокова, а это явно графиня из «Пиковой дамы». Много героев Михаила Булгакова из «Мастера и Маргариты», персонажи Зощенко и Достоевского тоже нашли свое место в стройно выстроенном «Художественном анархизме», как бы нелогично это не звучало.

Авторы выставки сразу предупреждают — ценз «18+» предлагает насторожиться родителям. В зале ню в основном расположились работы, выполненные маслом на оргалите. Большую часть занимает серия «Классика» — «Адам и Ева», «Даная. Ремейк», «Леда и Лебедь». Очень необычно смотрится диптих «Свияга. Волга. Кама». Красота, сложность, трагедия, тесно переплетенные, создают свой мир, в котором хочется остаться подольше и разгадать тайну позировавших моделей, непростых взаимоотношений и того, что из этого получилось. Однако за залом ню следует серия «XX век» — томная нега сменяется жесткими реалиями на триптихе «Посвящение Чернобылю», «Натюрморте с иконой», «Молитве с чашей».

Отдельного внимания заслуживают эскизы — проектные решения Владимира Нестеренко. Сохранились его наброски-идеи по преображению набережной Кабана, берегов Булака, Старо-Татарской слободы. Преображенную современную Казань художник видел еще 40 лет назад.

«Он поражает своей непохожестью на других»

Идея «Художественного анархизма» родилась почти два года назад, когда в Казанской ратуше открылся вернисаж, посвященной другой экспозиции — «50-летию выставки шести художников». Есть счастливчики, которые не только помнят смелые работы молодых бунтарей 53 года назад, но и лично участвовали в ней. Один из них — великолепный художник Надир Альмеев, собственно, он и подал идею расширить и продолжить начатое, чтобы раскрыть казанский авангард во всей красе.

— Мы с Володей Нестеренко начинали в 1962 году, поступили в КХУ на отделение театральных художников-оформителей. Его работы в составе «Группы 17» оказали большое влияние на дизайн и оформление Казани. Когда группа распалась, Володя продолжил плодотворно работать в живописи, рисунке и других техниках, что и показывает сегодняшняя выставка, — отметил художник.

Замдиректора музея изо Дина Хисамова тоже поделилась своими впечатлениями от знакомства с Владимиром Нестеренко:

— Всегда галантный, одетый с иголочки, импозантный — вот его стиль. Отстраненный и закрытый, он будто оберегал от посторонних свой внутренний мир, никого туда не впускал. Помню выставку в Выставочном зале Союза художников РТ в 80-е годы, когда он еще раз поразил всех своей непохожестью. В той группе шести художников, где лидером, несомненно, был Евгений Голубцов, имевший много последователей, Нестеренко не попал под влияние и тем отличался от остальных. Сегодня значительно возрос интерес ко второй волне авангарда, ее еще называют «послеоттепельной». Работы Нестеренко, уверена, еще больше его увеличат.

Выставка продлится до 10 марта.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов