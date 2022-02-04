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Художественный анархизм Владимира Нестеренко: гиперреализм, ню и утраченная Казань

00:00, 04.02.2022

В галерее «Хазинэ» открылась первая выставка проекта «Казанский авангард: вторая волна»

Художественный анархизм Владимира Нестеренко: гиперреализм, ню и утраченная Казань
Фото: Максим Платонов

В Национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка Владимира Нестеренко «Художественный анархизм». Художник больше известен как проектировщик, работавший в мастерской «Группа 17»: интерьеры ресторанов «Казань» и «Акчарлак», бара «Бегемот» созданы при его участии. Их помнят многие казанцы, а вот молодым теперь только предстоит познакомиться, и уже только с живописными работами мастера. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Быть ярким на фоне соцреализма

Сам Владимир Нестеренко в силу возраста не смог присутствовать на открытии экспозиции, посвященной его 75-летию. Как отметили сотрудники Госмузея изобразительных искусств Татарстана, выставка уникальна хотя бы тем, что это — первый персональный вернисаж художника в стенах ГМИИ РТ. Всего — более ста картин, часть из них перебралась в залы «Хазинэ» из фондов, часть — из семейного архива Нестеренко, еще несколько работ предоставили частные коллекционеры.

Выставка «Художественный анархизм» — это первая экспозиция большого цикла «Казанский авангард: вторая волна». Он будет состоять из шести экспозиций, провести которые музейщики планируют в течение года.

— Выставки будут посвящены малоизвестным или знаменитым когда-то, но сегодня забытым художникам, которые работали в Казани во второй половине прошлого века по альтернативным направлениям. Мы несколько смело назвали первую часть проекта «Художественный анархизм», сделано это для того, чтобы показать, насколько ярким, самобытным в те годы засилья соцреализма был Владимир Нестеренко. Он намеренно затрагивал сложные темы, о которых говорить можно было лишь завуалированно. Это и политические вопросы, и свое видение литературы, которая только-только вышла из-под запрета. Каждой теме посвящен один из залов — литература, портреты, проектные решения, условно соцреалистический зал и ню. В те годы работы художника не выставлялись, потому что они не вписывались в общепринятые каноны. Более того, и мы впервые собрали и показываем сегодня лучшие работы Владимира Нестеренко, многие из которых впервые предстают широкому кругу зрителей, — рассказала куратор выставки, старший научный сотрудник ГМИ РТ Разиля Ильясова.

Стулья-инсталляции и ремейк Данаи

Владимир Нестеренко родился в 1947-м в Казани. Окончил Казанское художественное училище, а затем и Строгановку. С 1974-го работал в Татарском отделении Художественного фонда РСФСР в составе мастерской художественного проектирования «Группа 17». Созданные им лично и в составе группы проекты оформления городских пространств и интерьеров в 1970—80-е годы стали настоящим прорывом в художественном пространстве города. К сожалению, многие знаковые объекты сегодня утрачены — рестораны «Казань», «Перекресток», пивной бар «Бегемот», кафе «Театральное» в Доме актера.

Оставив «Группу 17», Владимир Нестеренко посвятил себя больше живописи, выбрав наплавления абстракционизма, минимализма, концептуального искусства. Темы — самые разные, глубокие, одновременно понятные, но поданные через призму видения художника или символы. Так, в зале, посвященном литературным героям, не всегда можно угадать, о ком думал в данный момент художник. Полиптих «Стулья-инсталляции» тут дает задуматься либо сразу радостно узнать — вот она, Лолита Набокова, а это явно графиня из «Пиковой дамы». Много героев Михаила Булгакова из «Мастера и Маргариты», персонажи Зощенко и Достоевского тоже нашли свое место в стройно выстроенном «Художественном анархизме», как бы нелогично это не звучало.

Авторы выставки сразу предупреждают — ценз «18+» предлагает насторожиться родителям. В зале ню в основном расположились работы, выполненные маслом на оргалите. Большую часть занимает серия «Классика» — «Адам и Ева», «Даная. Ремейк», «Леда и Лебедь». Очень необычно смотрится диптих «Свияга. Волга. Кама». Красота, сложность, трагедия, тесно переплетенные, создают свой мир, в котором хочется остаться подольше и разгадать тайну позировавших моделей, непростых взаимоотношений и того, что из этого получилось. Однако за залом ню следует серия «XX век» — томная нега сменяется жесткими реалиями на триптихе «Посвящение Чернобылю», «Натюрморте с иконой», «Молитве с чашей».

Отдельного внимания заслуживают эскизы — проектные решения Владимира Нестеренко. Сохранились его наброски-идеи по преображению набережной Кабана, берегов Булака, Старо-Татарской слободы. Преображенную современную Казань художник видел еще 40 лет назад.

«Он поражает своей непохожестью на других»

Идея «Художественного анархизма» родилась почти два года назад, когда в Казанской ратуше открылся вернисаж, посвященной другой экспозиции — «50-летию выставки шести художников». Есть счастливчики, которые не только помнят смелые работы молодых бунтарей 53 года назад, но и лично участвовали в ней. Один из них — великолепный художник Надир Альмеев, собственно, он и подал идею расширить и продолжить начатое, чтобы раскрыть казанский авангард во всей красе.

— Мы с Володей Нестеренко начинали в 1962 году, поступили в КХУ на отделение театральных художников-оформителей. Его работы в составе «Группы 17» оказали большое влияние на дизайн и оформление Казани. Когда группа распалась, Володя продолжил плодотворно работать в живописи, рисунке и других техниках, что и показывает сегодняшняя выставка, — отметил художник.

Замдиректора музея изо Дина Хисамова тоже поделилась своими впечатлениями от знакомства с Владимиром Нестеренко:

— Всегда галантный, одетый с иголочки, импозантный — вот его стиль. Отстраненный и закрытый, он будто оберегал от посторонних свой внутренний мир, никого туда не впускал. Помню выставку в Выставочном зале Союза художников РТ в 80-е годы, когда он еще раз поразил всех своей непохожестью. В той группе шести художников, где лидером, несомненно, был Евгений Голубцов, имевший много последователей, Нестеренко не попал под влияние и тем отличался от остальных. Сегодня значительно возрос интерес ко второй волне авангарда, ее еще называют «послеоттепельной». Работы Нестеренко, уверена, еще больше его увеличат.

Выставка продлится до 10 марта.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Анна Тарлецкая, фото: Максим Платонов
ОбществоКультура Татарстан

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