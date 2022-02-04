Павел Муякин: «Та база, которую мы создавали совместно, — лучшая в России»

Ведущие татарстанские прыгуны узнаваемы благодаря бренду СК ВВС «Синтез»

Российские прыжки в воду как-то спокойно и по-деловому переживают и ковидные, и организационные проблемы, которые навалились на смежные «водные» виды спорта. Недавно был избран новый руководитель Российской федерации прыжков в воду, которым стал Станислав Дружинин, ранее выполнявший обязанности исполнительного директора этой организации. В минувший уик-энд была проведена процедура перевыборов руководителя федерации прыжков в воду Татарстана. По итогам мероприятия «Реальное время» пообщалось с главным тренером сборной республики Павлом Муякиным.

«Олимпиаду комментировать не буду»

На нынешний год запланирован чемпионат Европы по водным видам спорта, который должен пройти с 11 по 21 августа в Риме. Это любимый старт для татарстанских прыгунов, тот же Шлейхер трижды становился вице-чемпионом и трижды завоевывал бронзовые медали, включая предолимпийский чемпионат Европы, где Шлейхер отличился и самостоятельно, и в синхронных прыжках с Евгением Кузнецовым, о чем вспоминал и Муякин.

— С 2019 по 2021 год основной состав участвовал в 14 международных соревнованиях, включая в себя самые статусные, как Олимпиада, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, с которых мы привозили две золотые медали Никиты Шлейхера и Александра Белевцева, как на прыжках с трамплина, так и с вышки. Всего на этих соревнованиях было завоевано 38 медалей, из них 13 золотых, 15 серебряных и 10 бронзовых. Мария Полякова была десятой на Олимпиаде, Шлейхер в Токио финишировал восьмым и 26-м. Комментировать не буду.

Если говорить о всероссийских соревнованиях, то их за три года было 24, включая чемпионаты и Кубки России. Было завоевано 176 медалей (59 золотых, 52 серебряных, 65 бронзовых). Здесь необходима небольшая ремарка, поскольку во время пандемии у нас прошло всего лишь четыре старта. И это отдельный список, без учета наград на международных стартах. Если же говорить о более ранней статистике, то у нас стабильно в год было завоевано порядка ста медалей, в какой-то год даже число приблизилось к 130.

Фото: minsport.tatarstan.ru (на фото — Никита Шлейхер)

Тут также стоит пояснить, что отсутствие комментариев по олимпийским выступлениям связано в большей степени с до сих пор сидящей занозой в синхронных прыжках, когда Шлейхер с Евгением Кузнецовым шли на третьем месте перед последним прыжком и откатились на последнее, восьмое место. Хотя в общении с Павлом Борисовичем мы сразу же вспомнили Афины 2004 года, когда чемпионом Олимпиады стал греческий дуэт, воспользовавшись синхронной ошибкой в последнем прыжке фаворитов из Китая и России, за которую выступали Александр Доброскок и Дмитрий Саутин. Именно Саутин тогда совершил роковую ошибку, лишившую нашу команду потенциальной золотой медали. Любопытно, что и тогда в Афинах ошибками фаворитов воспользовался немецкий дуэт, поднявшийся на второе место, и сейчас немцы Ларс Рюдигер и Патрик Хаусдинг поднялись на пьедестал почета, став третьими.

Российские сборники остались в строю

Кстати, 32-летний Хаусдинг завершил свою спортивную карьеру, а вот в российской сборной, по словам Муякина, потерь практически нет. Во всяком случае, 31-летний Кузнецов, партнер Шлейхера, в строю, намереваясь побороться за Париж-2024. Как и бронзовый призер Токио Александр Бондарь. Благо времени осталось совсем немного, всего 2,5 года, причем насыщенных международными стартами. Сразу два чемпионата мира, один в японской Фукуоке 14—30 июля 2023 года, другой в январе 2024 года. Международная федерация водных видов спорта пока не отменяла ни одного старта, добросовестно перенося их на более поздние сроки. Хотя перенос на 2024 год будет означать, что впервые в один календарный год состоятся и чемпионат мира по водным видам спорта, и олимпийские старты. Как бы то ни было, для спортсменов это хорошо, особенно для представителей таких дисциплин, как прыжки в воду, не избалованных насыщенным календарем.

В этом плане стоит отметить деятельность федерации прыжков в воду Татарстана, которая еще в бытность президента Дамира Фаттахова учредила международный турнир «Кубок Президента» и провела его уже четыре раза, а в 2022 году планирует пятый старт.

— В 2021 году на этом турнире определялся состав юниорской сборной России, — напомнил Муякин. — Затем в этом году во всероссийский календарь включены юношеские соревнования «Золотой барс», которые я представляю в качестве экзамена перед первенством России, для участников не старше 12 лет. Старты мы надеемся провести в марте.

Фото instagram.com/sintez_kazan

«Сотрудничество с СК ВВС «Синтез» приносит обоюдную пользу»



— Основной состав сборной Татарстана — это девять человек, в него выходят один заслуженный мастер спорта Никита Шлейхер, два мастера спорта международного класса Александр Белевцев и Мария Полякова. Это четыре мастера спорта Глеб Касьянов, Александр Степаненко, Артем Трубин и Карина Шкляр. Плюс Артемий Токарев и Алексей Коротовских, все они представляют училище олимпийского резерва. Токарев — это воспитанник казанской школы, Коротовских — челябинской школы прыжков в воду, переехавший сюда ради прогресса в спортивных результатах, — сообщил Муякин.

В резерве республиканской команды еще 12 прыгунов, имеющих различные спортивные разряды, от третьего до первого взрослого. Необходимо напомнить, что лучшие подопечные сборной Татарстана по прыжкам в воду входят в состав спортклуба по водным видам спорта «Синтез», а именно Белевцев, Полякова, Шлейхер, и относительно этого членства Павел Борисович высказался однозначно:

— Данное сотрудничество очень полезное. Во-первых, благодаря ему, наши спортсмены получают дополнительную финансовую помощь, которой их поощряют за успешные выступления на стартах. Во-вторых, мы узнаваемы, благодаря бренду известного в России и Европе спортклуба, все спортсмены, я сам в их числе, одеты в экипировку СК ВВС «Синтез», что приносит обоюдную пользу. Когда наши спортсмены побеждают на международных стартах, все знают, что они представляют «Синтез». Помимо того, я хочу выразить благодарность и руководству республики, Минспорта, Дворца водных видов спорта, нашей федерации, поскольку за те восемь лет, которые работаю в Казани, а сейчас пойдет девятый год, я видел только поддержку в адрес нашего вида спорта. Создавая нашу сборную буквально с нуля, я зачастую их тормошил просьбами: «Надо сделать это и это», и никогда не слышал отказа по моим просьбам. Та база, которую мы создавали совместно, сейчас лучшая в России, я вам это говорю абсолютно точно, — резюмировал Муякин.