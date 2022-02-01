Два дня в режиме non-stop: татарстанские нефтехимики посетили Тобольск

Знакомство с промплощадками, обмен производственным опытом и наработками в области решения социально-значимых задач — что увидели в Тобольске татарстанцы

Делегация ТАИФа — представители «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», под руководством генеральных директоров — Фарида Минигулова и Айрата Сафина посетила Тобольск. В ходе двухдневной рабочей поездки, татарстанцы не только ознакомились с промышленной площадкой «ЗапСибНефтехима», но и ближе узнали историческую столицу Сибири, а также то, какую роль сегодня играет СИБУР в социально-экономическом развитии и города, и Тюменской области в целом. Подробности — в материале «Реального времени».

Учиться друг у друга

Едва прибыв на гостеприимную тобольскую землю, делегация ТАИФа отправилась знакомиться с производственными мощностями сибирского дивизиона СИБУРа. Но перед тем, как попасть на промплощадку: экспресс-тест на COVID-19 и переодевание в спецодежду. Безопасность сотрудников — превыше всего. В любой структуре холдинга — от Москвы, до Сибири и Татарстана, это требование — непреклонно и непререкаемо.

Сразу по прибытии в Тобольск, татарстанская делегация отправилась на производственную площадку Запсиба. Фото: sibur.ru

Насыщенная программа посещения началась с осмотра установки дегидрирования пропана (ДГП). На мощностях, введенных в эксплуатацию в 2013 году, пропан перерабатывается в пропилен, из которого на полимерных производствах «ЗапСиба» производится полипропилен. Недавно на производстве начались строительно-монтажные работы по программе модернизации и увеличения мощности.

С развитием «ЗапСиба» ДГП перестала справляться с потребностями полимерных установок в сырье. 80 тыс. тонн в год приходится доставлять с других предприятий. После завершения проекта производительность установки вырастет на 8,4%, до 561 тыс. тонн в год, что вдвое (до 40 тыс. тонн в год) сократит потребности в привозном сырье.

Модернизация установки ДГП позволит «ЗапСибу» вдвое снизить потребности в привозном сырье. Фото: sibur.ru/zapsibneftekhim

Работа с пропановым сырьем особенно интересна «Казаньоргсинтезу», реализовавшему на своих мощностях проект совместного пиролиза этана и пропана.

Также делегация ТАИФа побывала в святая святых любого производства — операторных. На «ЗапСибе» они общие для смежных производств, что позволяет оперативнее обмениваться информацией и лучше прочувствовать командную работу.

Операторные на «ЗапСибе» — общие для смежных производств. Фото: sibur.ru

Обмен информацией — одна из главных целей визита. Представители сибирского и татарстанского крыльев СИБУРа обсудили планы и перспективы на начавшийся 2022 год, а также общие инженерные и управленческие задачи — дальнейшее повышение эффективности производств и внедрение новых технологий, и проекты в сфере экологии. Вызовы для отрасли одинаковые, а пути к их решению могут отличаться. Потому важно знать, что и как делают коллеги, ставшие частью единой компании, каких успехов добились и с какими сложностями столкнулись. Специалисты «ЗапСиба» поделились наработками в области внедрения цифровых инструментов — онлайн-досок эффективности работы, и рассказали о технологии мобильных обходов, помогающих качественнее и безопаснее решать поставленные задачи.

Вызовы в отрасли — одинаковые, а пути решения могут различаться. Обмен опытом — путь к достижению максимальной эффективности. Фото: sibur.ru

Большой интерес у представителей ТАИФа вызвала также деятельность учебного центра «СИБУРИНТЕХ». Совместная работа с профильными вузами не исключает необходимости самостоятельной подготовки и переподготовки высококлассных специалистов. И это — еще одно направление, где опыт и наработки СИБУРа и ТАИФа могут эффективно друг друга дополнить.

В целом объединенная компания строит масштабные планы по дальнейшему развитию. Неслучайно именно 28 января, как раз когда руководство КОСа и НКНХ находилось в Тобольске, СИБУР обнародовал факт подписания с Минэнерго России соглашений о модернизации действующих и создании новых мощностей на площадках татарстанских «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», а также тобольского «ЗапСибНефтехима». Холдинг изучает около 20 проектов, на наиболее перспективные из которых в период до 2027 года будут направлены как минимум 400 млрд рублей инвестиций.

«Развивая нефтехимию — оставаться социальным партнером регионов присутствия»

Тобольск — один из ярких примеров того, как крупный бизнес, развиваясь сам, помогает позитивным переменам и в регионе своего присутствия.

Дмитрий Конов: «Наша миссия — помогать развиваться регионам, в которых мы работаем». Фото: sibur.ru

— Наша большая миссия — развивать отечественную нефтехимию и при этом оставаться социальным партнером для регионов, в которых мы работаем. Социальное партнерство — это быть экологически максимально безопасными, развивать наших людей, создавать для них безопасные и комфортные условия труда, помогать развиваться тем муниципалитетам, тем регионам, в которых мы работаем, — подчеркнул приехавший в Тобольск председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Еще с 70-х годов прошлого века развитие Тобольска было тесно синхронизировано с развитием расположенных здесь нефтехимических производств. По мере развития «ЗапСибНефтехима» СИБУР перенял эстафету, и в 2017 году был дан старт совместной с администрацией города и правительством Тюменской области программе комплексного развития инфраструктуры города «Тобольск-2020». Приоритетные направления определялись совместно с жителями самого Тобольска. В программу вошли строительство, реконструкция и капитальный ремонт более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды.

28 января было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в реализации комплексного развития Тобольска до 2030 года. Фото: sibur.ru

«Тобольск-2020» стал первой в постсоветское время попыткой комплексного развития города. И можно утверждать, что попыткой успешной: по итогам 2020 года Тобольск вошел в топ-5 рейтинга Минстроя РФ по качеству жизни в категории «Средние города», став единственным населенным пунктом за пределами Московской области, попавшим в пятерку лучших.

28 января правительство Тюменской области, администрация города и СИБУР заключили новое трехстороннее соглашение «О взаимодействии для реализации комплексной программы развития городской среды в исторической столице Сибири на период до 2030 года». Документ, в присутствии полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, был подписан губернатором региона Александром Моором, председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым и главой города Максимом Афанасьевым.

Как отмечается в документе: «Основными фокусами станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности». Реализация программы будет основана на принципах софинансирования из бюджета Тюменской области и самого города, а также за счет средств СИБУРа, являющегося одним из основных налогоплательщиков региона.

Как и в случае с «Тобольском-2020», к проработке программы будут привлечены местные жители. Весной текущего года состоится серия общественных обсуждений, где определится перечень приоритетных проектов и объектов для включения в программу. К концу лета основанный на мнениях горожан список будет сформирован и презентован.