«Легализация криптовалют в России увеличит доходы бюджета за счет взносов инвесторов»

Регулирование рынка криптовалют как альтернатива радикальному предложению ЦБ

В ответ на предложение Минфина России о регулировании криптовалют в Центробанке заявили, что даже в этом случае этот рынок будет сопровождаться рисками. Тем не менее инициатива ЦБ о полном запрете «денежных суррогатов» вызывает возмущение многих россиян. Объем операций физлиц с криптовалютой в нашей стране достигает $5 млрд в год. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин в очередной статье для нашего издания оценивает оба варианта решения проблемы.

В кошельках россиян около 2 триллионов рублей криптовалюты

Центробанк выступает с инициативой полного запрета криптовалют в России — выпуск, майнинг и обращение. Такой жесткий подход вывал волну возмущения среди инвесторов и клиентов крупнейших игроков. Запрет повлечет за собой отток специалистов, сокращение рабочих мест и потери для бюджета потенциальных поступлений в размере 50 млрд рублей в год. ЦБ видит в криптовалютах денежный суррогат, который несет риски для граждан.

Министерство финансов, в свою очередь, поступило гораздо умнее и, пользуясь принципом «не можешь победить — возглавь», предложило регулирование криптовалют, которое исключает полный запрет. По мнению Минфина, операции с криптовалютами необходимо проводить через российские банки, ввести систему идентификации для владельцев кошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

По разным данным, в настоящий момент у россиян имеется несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств, на которых составляет порядка 2 трлн рублей. По оценкам ЦБ РФ, объем операций российских физических лиц с криптовалютами достигает 5 млрд долларов в год.

ЦБ видит в криптовалютах денежный суррогат, который несет риски для граждан. Фото cbr.ru

Что говорит ЦБ?

Проект ЦБ предусматривает полный заперт на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами. У нас останется возможность делать это только в иностранных юрисдикциях. Если коротко, то ЦБ видит в криптовалютах риски в отношении финансовой стабильности, благосостояние граждан, спонсирования преступной деятельности и так далее.

Основной посыл предложения ЦБ — при выводе средств из криптовалют граждане не будут испытывать проблем, но полученные средства придется задекларировать. Как говорится, и на этом спасибо. В остальном же, абсолютно жесткий подход, посудите сами:

Запрет на использование криптовалюты в качестве средства оплаты за товары, работы, услуги, продаваемые и покупаемые российскими физическими и юридическими лицами;

Запрет на организацию выпуска и сам выпуск криптовалют, на организацию и обмен криптовалют в России посредством криптобирж, криптообменников, p2p платформами (для проведения переводов между физлицами);

Водится ответственность за нарушение вышеуказанных запретов — будут разработаны механизмы выявления операций и лиц, которые их осуществляют после введения запрета, инструменты блокировки операций по покупке и продаже криптовалют за обычные деньги. Пока не понятно, какой орган будет следить за реализацией этих мер;

Запрет финансовым организациям иметь собственные вложения в криптовалюты, использовать российских финансовых посредников и российскую инфраструктуру для любых операций с криптовалютой и связанных с ней финансовых производных инструментов (например, деривативы);

Разрабатывается план по мониторингу рисков, связанных с вложениями в криптовалюты — вместе с банками ЦБ сейчас выявляет такие риски через мониторинг p2p платежей, которые проводятся для покупки и продажи криптовалют. ЦБ намерен наладить взаимодействие в регуляторами иностранных криптовалютных бирж для обмена информацией об операциях российских клиентов, чтобы потом наладить инфообмен с ФНС для декларирования в рамках готовящегося законопроекта о порядке декларирования криптовалют.

Министерство финансов предложило регулирование криптовалют, которое исключает полный запрет. Фото minfin.gov.ru

Суть предложения Минфина

Предложение Минфина гораздо прагматичнее, со своими ограничениями, но все же:

Операции по проведению операций с криптовалютами проводить в периметре российской инфраструктуры. По мнению Минфина таким образом будет возможность обеспечить надлежащий контроль за такими операциями и идентификацию всех участников. Для этого необходимо на законодательном уровне ввести новые субъекты регулирования по аналогии с уже действующим регулированием цифровых финансовых активов;

На базе банков создать операторов по обмену криптовалют. Операторы будут контролировать и отслеживать операции с криптовалютами, выявлять операции, проводимые в целях незаконной деятельности, идентифицировать клиентов, обеспечивать хранение информации о сделке в течение как минимум пяти лет. Помимо этого они будут обязаны предоставлять данные по запросам в ЦБ, Росфинмониторинг, ФНС, следственные органы и осуществлять банковское обслуживание участников сделки (клиента и оператора обмена цифровых валют);

За образец процедуры полной идентификации клиентов Минфин предлагает взять швейцарский проект Aximetria, который собирает следующие личные данные: имя, адрес, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, паспортные данные, фотография клиента, номер банковского счета, карта, которая используется для приобретения виртуальных активов, ее срок действия и CVC-код и т.п. Минфин также предлагает отслеживать информацию об устройстве, с которого совершаются транзакции, и данные о самих транзакциях (дата, время, сумма, местоположение);

Разделить инвесторов-физлиц на квалифицированных и неквалифицированных. У последних будут ограничены суммы для операций, перед операциями со сложными инструментами им придется пройти тест;

Использовать сервис «Прозрачный блокчейн» для контроля и отслеживания операций с криптовалютами — система анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта, разработку которой летом 2020 года предложил Росфинмониторинг. Минфин предлагает применять этот сервис для выявления противоправных операций с криптовалютами. Например, создать базу данных криптокошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности, финансированием терроризма;

Оставить возможность работы на российском рынке иностранных бирж криптовалют. Для этого им надо будет открыть представительство в России, провести техническую интеграцию с российскими банками — организаторами системы обмена цифровых валют, заключить с ними договоры и т.д. В России не смогут работать те биржи, которые зарегистрированы в странах, предоставляющих льготный налоговый режим или не предусматривающих предоставления информации по финансовым операциям;

Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой;

В сопроводительном письме к концепции Минфин также предлагает определить ключевые параметры осуществления майнинга криптовалют. По его информации, Россия занимает третье место в мире по майнингу;

Проект Минфина также учитывает озабоченность ФСБ — регулирование поможет бороться с преступными схемами, где для расчетов применяются криптовалюты, так как есть система идентификации и найти бенефициара гораздо проще. Помимо этого, прошедший регистрацию счет можно будет арестовать или заблокировать.

Предложение Минфина реализовано в русле передового международного опыта регулирования криптовалютных рынков. Фото cofutrading.com

В заключение, хотелось бы отметить, что предложение Минфина гораздо более дальновидное, нежели у ЦБ. И самое интересное — предложение Минфина включает в себя правильное регулирование криптовалют, которое решает проблемы, обозначенные самим ЦБ. Полный запрет, равно как и отсутствие регулирования вообще, несут риски дестабилизации отрасли, росту теневого оборота и мошенничества в этой сфере, усложнения работы МВД, ФСБ в раследовании преступлений с использованием криптовалют. Легализация криптовалют в рамках российского законодательства позволит увеличить доходы бюджета за счет налогов и страховых взносов от инвесторов.

В целом, предложение Минфина реализовано в русле передового международного опыта регулирования криптовалютных рынков. Запретить мы успеем всегда, для начала необходимо разумно ввести регуляторные меры и последить за их результатами.

Артур Сафиулин