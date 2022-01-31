Эффективный и удобный выход бизнеса в онлайн: 6 первых шагов

В последние пару лет усиливается тенденция бизнеса вести продажи не через собственные интернет-магазины, а через крупные онлайн-площадки. И это понятно — онлайн-платформы активно рекламируют себя, и как следствие, привлекают тысячи и даже миллионы покупателей, разрабатывают и предлагают удобные и для бизнеса, и для покупателя способы торговли и доставки товаров. Но как предпринимателю запустить работу с крупной торговой онлайн-площадкой? С чего начать? Как сделать выход бизнеса в онлайн эффективным и удобным? «Реальное время» в совместном проекте со специалистами торговой площадки Авито разбирается в том, какими должны быть первые шаги на электронной площадке.

Шаг №1: создание страницы Вывод бизнеса на Авито начинается с создания обычной частной страницы: интуитивно понятный интерфейс позволит справиться с этим за несколько минут. Аккаунт привязывается к номеру телефона. Полезный совет. Если вы периодически публикуете на Авито и личные объявления, то лучше создать для бизнеса отдельный аккаунт — чтобы сообщения о пристройстве котят не попадали в каталог товаров вашей компании. Для личного и делового аккаунтов нужно использовать разные номера телефонов. Итак, вы зарегистрировались на торговой площадке. Теперь вам нужно изменить профиль — с частного на деловой. Для этого нужно зайти в настройки и кликнуть на строчку «Получить статус компании». В открывшееся поле требуется ввести ИНН компании — остальные данные система подгрузит сама по данным из налоговой базы. Теперь пополните кошелек на сайте со своего расчетного счета, дождитесь, когда система подтвердит ваш статус юридического лица — и можно начинать работать! Полезный совет. Не обязательно сразу загружать в кошелек крупную сумму. Для подтверждения бизнес-аккаунта достаточно перевести 1 рубль. Позже, когда вы разберетесь со всеми хитростями и особенностями работы в системе, пополните счет на ту сумму, которая потребуется.

Шаг №2: выбор тарифа Для максимально эффективной и плодотворной работы бизнес-аккаунт на Авито желательно подключить к одному из трех тарифов. Каждый из них закрывает разные потребности бизнеса. Тариф «Базовый» — здесь оплата берется только за размещения рекламных объявлений. Компания получает бесплатный доступ к профессиональному кабинету продавца — Авито Pro, в котором можно просматривать расширенную статистику с подробными отчетами, настроить автозагрузку объявлений (чтобы не продлевать их действие вручную каждый раз) и планировать услуги продвижения (автоматизировать их применение по заранее настроенному графику). Страничка компании при базовом тарифе выглядит так же, как страница персонального аккаунта. Полезный совет: если вы хотите настроить автозагрузку объявлений и отслеживать звонки по объявлениям на Авито, при этом работаете в сфере транспорта или недвижимости — то вам для этого достаточно будет базового тарифа. Если же ваши объявления относятся к другим категориям, то для них в этом тарифе бесплатной автозагрузки, к сожалению нет. Тариф Расширенный: здесь к возможностям базового тарифа добавляются дополнительные. Например, это бонусы на продвижение в некоторых категориях (которые возвращаются в ваш кошелек в виде процентов от потраченной на Авито суммы). На страницах ваших объявлений не будут отображаться рекомендации от конкурентов. Автозагрузка здесь предоставляется во всех категориях объявлений, расширяется сфера действия коллтрекинга. А еще страницу вашей компании можно будет оформить как отдельный интернет-магазин: здесь указан телефон, размещен логотип, есть вкладка с подробной информацией о компании и поиск по вашим объявлениям. Полезный совет: на странице компании в расширенном тарифе можно вести новостной блок. Используйте этот инструмент для того, чтобы рассказывать о скидках и акциях или информировать клиентов о поступлении каких-либо самых интересных товаров в магазин. Алерт о том, что у вас появилась новость, будет приходить к вашим клиентам. Кроме того, расширенный тариф предполагает возможность подключения автостратегии, если вы продаете автомобили с пробегом или вторичное жилье. Этот инструмент предлагает самые подходящие моменты, когда выгоднее всего продвинуть ваше объявление. Тариф Максимальный предлагает все возможности базового и расширенного тарифов, добавляя к ним дополнительные «фишки» — в частности, оформление страницы компании. Ей можно придать уникальный фон в вашем фирменном стиле, на нее можно добавить витрину (карусель с фотографиями и описанием предложений, которые вы хотите увидеть). Здесь магазин можно снабдить уникальным коротким электронным адресом, который будут индексировать поисковики (а значит, и приводить к вам новых покупателей или клиентов). На каждую фотографию можно поместить водяной знак вашей компании. В Максимальном тарифе можно брендировать не только страницу, но и объявление: рядом с ним будет отображается логотип вашей компании, дополнительно привлекая внимание. Если кликнуть по логотипу, то открывается страница магазина вашей компании — с полной информацией и только вашим ассортиментом, без конкурентов. Полезный совет: опыт многих пользователей показывает, что вовсе не обязательно сразу подключать продвинутые тарифы. Чтобы познакомиться со всеми возможностями площадки и осваивать ее инструменты, есть смысл действовать пошагово. Сначала изучить возможности статистики и автозагрузки в базовом тарифе, потом двинуться дальше, создав свой магазин, а потом — брендировав его и использовав возможности площадки по максимуму. Сориентироваться в выборе тарифа и — в дальнейшем — способов продвижения помогут специалисты отдела продаж Авито: они помогут и выбрать нужную стратегию, и дадут советы по настройке бизнеса на торговой площадке. Этот базовый консалтинг предоставляется бесплатно. Поэтому если вы очень хотите начать торговать на Авито, но не понимаете, с чего начинать — можете оставить заявку в отдел продаж. С вами свяжутся и дадут подробную консультацию.

Шаг №3: создание объявления Объявление — первое, что видит пользователь, начиная взаимодействие с вашей компанией. Поэтому к его созданию нужно подойти очень внимательно. В первую очередь, надо соблюдать правила торговой площадки — иначе объявление будет отклонено (чтобы вы его исправили) или вовсе заблокировано (и тогда вы потеряете деньги, которые закладывали на его продвижение). Например, вот как выглядят эти правила на Авито. Нельзя публиковать несколько объявлений о продаже одного или того же товара или услуги — все «клоны» будут блокироваться.

Действует правило: одно предложение — одно объявление. Так что добавление фразы «А еще у нас продается шкаф и стол» в объявлении о конкретной модели дивана приведет к тому, что объявление будет отклонено.

В разных объявлениях должны быть разные описания и фотографии.

Не получится заменить товар или услугу в уже опубликованном объявлении — нужно создать и разместить новое.

В заголовке объявления не должно быть цены, контактов вашей компании или горячих предложений (например, «британские котята с ошеломительной скидкой» — не самый удачный заход). Для всей этой информации есть отдельные поля.

Указывайте только реальную цену, за которую продаете товар или услугу. Хитрость, когда в объявлении указывается заведомо демпинговая цена, а при звонке оказывается, что она гораздо выше, — прямое нарушение правил торговой площадки, в этом случае объявление будет заблокировано.

Если сфера вашей деятельности — посуточная сдача недвижимости, надо обязательно сфотографировать для объявления все помещения квартиры или дома. В других категориях к фотографиям не предъявляется никаких требований. Однако специалисты торговой площадки советуют: обязательно снабдите объявление максимальным количеством фотографий товара с разных ракурсов. Это сработает гораздо эффективнее и повысит доверие покупателя. Было бы хорошо приложить еще и видео товара (или, к примеру, ролик об оказании услуги). Это не должны быть фотографии из каталогов: лучше, если они будут живыми и настоящими. Полезный совет: не бойтесь креатива. Он пригодится и в фотографиях, и в описании товара. Простой пример: вы продаете игрушечных динозавриков. Сделайте креативную фотографию: например, динозаврик лежит, а на нем лапой стоит котенок. (Только постарайтесь сделать так, чтобы динозавра было видно лучше, чем котенка). В итоге ваше объявление выделится среди предложений десятков других компаний, продающих игрушки в стилистике “Парка юрского периода”. Годятся любые способы привлечения внимания к вашему объявлению, не выходящие за рамки действующего законодательства. А вот занудства и банальности стоит избегать. Что касается описания в объявлении — оно должно давать максимальное представление о том, что вы продаете. Добавьте выгодные условия или другие уникальные торговые предложения, повышающие интерес к вам (например, доставку по всей России, или информацию о том, что ваша компания на рынке уже 10 лет, или расширенную гарантию на товар). Но не увлекайтесь: роман Льва Толстого в описании объявления никто читать не будет. Максимально полная, но удобная для понимания и лаконично представленная информация — вот ваша цель.

Шаг №4: настройка пакета размещения Пакет размещения объявлений — это система их показа: на каких позициях, в каких городах (если вы предоставляете услугу удаленной доставки), как часто, в какое время. Пакет этот выбирается в зависимости от типа товара, от того, насколько широкий ассортимент, от географии ваших продаж. К примеру, в категории «Оборудование для бизнеса» многие компании имеют узкий ассортимент товара, зато готовы отправлять его по всей России. В таком случае объявление копируется по разным регионам. Специалисты Авито приводят пример с генераторами: у компании всего 5 позиций в ассортименте, зато она хочет продавать их по 100 городам России. Таким образом, ей нужно запустить в показ 500 объявлений (по 5 позиций в каждом городе). Чтобы выбрать количество размещений и настроить регионы для их показа, нужно зайти в блок настройки тарифа. Выбираете нужные вам параметры — и запускаете объявления в ротацию. Всё предельно просто. Полезный совет: если вы понимаете, что размещений вам не хватает и нужно докупить еще, это легко можно сделать в том же разделе настроек тарифа. Но здесь нужно четко рассчитывать, сколько размещений нужно добавить до конца срока действия оплаты. Неиспользованные сгорают, когда заканчивается период действия тарифа. Поэтому лучше добавлять понемногу, а не сразу «оптом».

Шаг №5: выбор услуг продвижения Законы человеческой психологии работают так: наибольший интерес вызывает то, на что первым падает взгляд. Поэтому, чтобы ваши объявления сработали максимально эффективно и привели на вашу страницу больше клиентов, их желательно выделить или усилить ротацию. Для этого на Авито предлагается 5 услуг продвижения: две из них направлены на то, чтобы визуально выделить объявление, три — на увеличение количества показов. Полезный совет. Прежде чем выбирать, какое из своих объявлений продвигать, выясните сначала, какие ваши товары или услуги пользуются максимальным спросом. Их и «двигайте». Не нужно использовать стратегию «продвигать лучше то, что пользуется низким спросом, а популярное и само себя продвинет» — она не принесет достойных плодов. К примеру, если у вас магазин игрушек — выгрузите в свой профиль на Авито все без исключения предложения, из них выберите примерно 20% самых привлекательных. Их и запускайте в продвижение. Они станут своеобразными «крючками», якорями, которые приведут на ваш мини-сайт покупателя — а там уже он получит возможность выбрать из всего вашего ассортимента. Выделение цветом. В браузере компьютера или в приложении для iOS цена объявления выделяется голубой плашкой. Если же человек просматривает сайт с мобильной версии или через приложение на Android, то название объявление подсвечивается ярко-желтым цветом.

В браузере компьютера или в приложении для iOS цена объявления выделяется голубой плашкой. Если же человек просматривает сайт с мобильной версии или через приложение на Android, то название объявление подсвечивается ярко-желтым цветом. XL-объявление. В общей ленте выдачи объявление показывается более крупным блоком, чем остальные. В этом блоке показывается не одна фотография товара, а несколько. Рядом с ним показано подробное описание и две кнопки: «Показать телефон» и «Позвонить»/«Написать».

В общей ленте выдачи объявление показывается более крупным блоком, чем остальные. В этом блоке показывается не одна фотография товара, а несколько. Рядом с ним показано подробное описание и две кнопки: «Показать телефон» и «Позвонить»/«Написать». Увеличение количества просмотров до 2, 5 и 10 раз больше. Алгоритм, разработанный в Авито, определяет самостоятельно, каким образом увеличить охват потенциальных покупателей. Вам остается только выбрать, во сколько раз вы хотите увеличить количество показов. Алгоритм решает, в каких блоках и на каких позициях в выдаче будет показываться ваше объявление: это могут быть первые места в выдаче, премиум-блоки, показ на первых местах в рекомендациях на страницах с объявлениями конкурентов и т.д. Алгоритм определит и время, когда будет включаться продвижение: к примеру, будут ли это выходные дни, обеденные, утренние или вечерние часы и т.д. Полезный совет. Если вы работаете в низкоконкурентной нише или в небольшом населенном пункте — возможно, достаточно будет продвижения низкой силы (в 2 или в 5 раз больше показов). Протестируйте сначала эту опцию. Но если конкуренция в вашем бизнесе высока (к примеру, вы продаете игрушки), а торгуете вы в миллионнике (например, в Казани) — есть смысл сразу начать с самого сильного продвижения.