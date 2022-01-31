Эффективный и удобный выход бизнеса в онлайн: 6 первых шагов
Никаких секретов: только рационализм и выбор правильных инструментов
В последние пару лет усиливается тенденция бизнеса вести продажи не через собственные интернет-магазины, а через крупные онлайн-площадки. И это понятно — онлайн-платформы активно рекламируют себя, и как следствие, привлекают тысячи и даже миллионы покупателей, разрабатывают и предлагают удобные и для бизнеса, и для покупателя способы торговли и доставки товаров. Но как предпринимателю запустить работу с крупной торговой онлайн-площадкой? С чего начать? Как сделать выход бизнеса в онлайн эффективным и удобным? «Реальное время» в совместном проекте со специалистами торговой площадки Авито разбирается в том, какими должны быть первые шаги на электронной площадке.
Шаг №1: создание страницы
Вывод бизнеса на Авито начинается с создания обычной частной страницы: интуитивно понятный интерфейс позволит справиться с этим за несколько минут. Аккаунт привязывается к номеру телефона.
Полезный совет. Если вы периодически публикуете на Авито и личные объявления, то лучше создать для бизнеса отдельный аккаунт — чтобы сообщения о пристройстве котят не попадали в каталог товаров вашей компании. Для личного и делового аккаунтов нужно использовать разные номера телефонов.
Итак, вы зарегистрировались на торговой площадке. Теперь вам нужно изменить профиль — с частного на деловой. Для этого нужно зайти в настройки и кликнуть на строчку «Получить статус компании». В открывшееся поле требуется ввести ИНН компании — остальные данные система подгрузит сама по данным из налоговой базы. Теперь пополните кошелек на сайте со своего расчетного счета, дождитесь, когда система подтвердит ваш статус юридического лица — и можно начинать работать!
Полезный совет. Не обязательно сразу загружать в кошелек крупную сумму. Для подтверждения бизнес-аккаунта достаточно перевести 1 рубль. Позже, когда вы разберетесь со всеми хитростями и особенностями работы в системе, пополните счет на ту сумму, которая потребуется.
-
Шаг №2: выбор тарифа
Для максимально эффективной и плодотворной работы бизнес-аккаунт на Авито желательно подключить к одному из трех тарифов. Каждый из них закрывает разные потребности бизнеса.
Тариф «Базовый» — здесь оплата берется только за размещения рекламных объявлений. Компания получает бесплатный доступ к профессиональному кабинету продавца — Авито Pro, в котором можно просматривать расширенную статистику с подробными отчетами, настроить автозагрузку объявлений (чтобы не продлевать их действие вручную каждый раз) и планировать услуги продвижения (автоматизировать их применение по заранее настроенному графику). Страничка компании при базовом тарифе выглядит так же, как страница персонального аккаунта.
Полезный совет: если вы хотите настроить автозагрузку объявлений и отслеживать звонки по объявлениям на Авито, при этом работаете в сфере транспорта или недвижимости — то вам для этого достаточно будет базового тарифа. Если же ваши объявления относятся к другим категориям, то для них в этом тарифе бесплатной автозагрузки, к сожалению нет.
Тариф Расширенный: здесь к возможностям базового тарифа добавляются дополнительные. Например, это бонусы на продвижение в некоторых категориях (которые возвращаются в ваш кошелек в виде процентов от потраченной на Авито суммы). На страницах ваших объявлений не будут отображаться рекомендации от конкурентов. Автозагрузка здесь предоставляется во всех категориях объявлений, расширяется сфера действия коллтрекинга.
А еще страницу вашей компании можно будет оформить как отдельный интернет-магазин: здесь указан телефон, размещен логотип, есть вкладка с подробной информацией о компании и поиск по вашим объявлениям.
Полезный совет: на странице компании в расширенном тарифе можно вести новостной блок. Используйте этот инструмент для того, чтобы рассказывать о скидках и акциях или информировать клиентов о поступлении каких-либо самых интересных товаров в магазин. Алерт о том, что у вас появилась новость, будет приходить к вашим клиентам.
Кроме того, расширенный тариф предполагает возможность подключения автостратегии, если вы продаете автомобили с пробегом или вторичное жилье. Этот инструмент предлагает самые подходящие моменты, когда выгоднее всего продвинуть ваше объявление.
Тариф Максимальный предлагает все возможности базового и расширенного тарифов, добавляя к ним дополнительные «фишки» — в частности, оформление страницы компании. Ей можно придать уникальный фон в вашем фирменном стиле, на нее можно добавить витрину (карусель с фотографиями и описанием предложений, которые вы хотите увидеть). Здесь магазин можно снабдить уникальным коротким электронным адресом, который будут индексировать поисковики (а значит, и приводить к вам новых покупателей или клиентов). На каждую фотографию можно поместить водяной знак вашей компании.
В Максимальном тарифе можно брендировать не только страницу, но и объявление: рядом с ним будет отображается логотип вашей компании, дополнительно привлекая внимание. Если кликнуть по логотипу, то открывается страница магазина вашей компании — с полной информацией и только вашим ассортиментом, без конкурентов.
Полезный совет: опыт многих пользователей показывает, что вовсе не обязательно сразу подключать продвинутые тарифы. Чтобы познакомиться со всеми возможностями площадки и осваивать ее инструменты, есть смысл действовать пошагово. Сначала изучить возможности статистики и автозагрузки в базовом тарифе, потом двинуться дальше, создав свой магазин, а потом — брендировав его и использовав возможности площадки по максимуму.
Сориентироваться в выборе тарифа и — в дальнейшем — способов продвижения помогут специалисты отдела продаж Авито: они помогут и выбрать нужную стратегию, и дадут советы по настройке бизнеса на торговой площадке. Этот базовый консалтинг предоставляется бесплатно. Поэтому если вы очень хотите начать торговать на Авито, но не понимаете, с чего начинать — можете оставить заявку в отдел продаж. С вами свяжутся и дадут подробную консультацию.
-
Шаг №3: создание объявления
Объявление — первое, что видит пользователь, начиная взаимодействие с вашей компанией. Поэтому к его созданию нужно подойти очень внимательно. В первую очередь, надо соблюдать правила торговой площадки — иначе объявление будет отклонено (чтобы вы его исправили) или вовсе заблокировано (и тогда вы потеряете деньги, которые закладывали на его продвижение). Например, вот как выглядят эти правила на Авито.
- Нельзя публиковать несколько объявлений о продаже одного или того же товара или услуги — все «клоны» будут блокироваться.
- Действует правило: одно предложение — одно объявление. Так что добавление фразы «А еще у нас продается шкаф и стол» в объявлении о конкретной модели дивана приведет к тому, что объявление будет отклонено.
- В разных объявлениях должны быть разные описания и фотографии.
- Не получится заменить товар или услугу в уже опубликованном объявлении — нужно создать и разместить новое.
- В заголовке объявления не должно быть цены, контактов вашей компании или горячих предложений (например, «британские котята с ошеломительной скидкой» — не самый удачный заход). Для всей этой информации есть отдельные поля.
- Указывайте только реальную цену, за которую продаете товар или услугу. Хитрость, когда в объявлении указывается заведомо демпинговая цена, а при звонке оказывается, что она гораздо выше, — прямое нарушение правил торговой площадки, в этом случае объявление будет заблокировано.
- Если сфера вашей деятельности — посуточная сдача недвижимости, надо обязательно сфотографировать для объявления все помещения квартиры или дома. В других категориях к фотографиям не предъявляется никаких требований.
Однако специалисты торговой площадки советуют: обязательно снабдите объявление максимальным количеством фотографий товара с разных ракурсов. Это сработает гораздо эффективнее и повысит доверие покупателя. Было бы хорошо приложить еще и видео товара (или, к примеру, ролик об оказании услуги). Это не должны быть фотографии из каталогов: лучше, если они будут живыми и настоящими.
Полезный совет: не бойтесь креатива. Он пригодится и в фотографиях, и в описании товара. Простой пример: вы продаете игрушечных динозавриков. Сделайте креативную фотографию: например, динозаврик лежит, а на нем лапой стоит котенок. (Только постарайтесь сделать так, чтобы динозавра было видно лучше, чем котенка). В итоге ваше объявление выделится среди предложений десятков других компаний, продающих игрушки в стилистике “Парка юрского периода”. Годятся любые способы привлечения внимания к вашему объявлению, не выходящие за рамки действующего законодательства. А вот занудства и банальности стоит избегать.
Что касается описания в объявлении — оно должно давать максимальное представление о том, что вы продаете. Добавьте выгодные условия или другие уникальные торговые предложения, повышающие интерес к вам (например, доставку по всей России, или информацию о том, что ваша компания на рынке уже 10 лет, или расширенную гарантию на товар). Но не увлекайтесь: роман Льва Толстого в описании объявления никто читать не будет. Максимально полная, но удобная для понимания и лаконично представленная информация — вот ваша цель.
-
Шаг №4: настройка пакета размещения
Пакет размещения объявлений — это система их показа: на каких позициях, в каких городах (если вы предоставляете услугу удаленной доставки), как часто, в какое время. Пакет этот выбирается в зависимости от типа товара, от того, насколько широкий ассортимент, от географии ваших продаж.
К примеру, в категории «Оборудование для бизнеса» многие компании имеют узкий ассортимент товара, зато готовы отправлять его по всей России. В таком случае объявление копируется по разным регионам. Специалисты Авито приводят пример с генераторами: у компании всего 5 позиций в ассортименте, зато она хочет продавать их по 100 городам России. Таким образом, ей нужно запустить в показ 500 объявлений (по 5 позиций в каждом городе).
Чтобы выбрать количество размещений и настроить регионы для их показа, нужно зайти в блок настройки тарифа. Выбираете нужные вам параметры — и запускаете объявления в ротацию. Всё предельно просто.
Полезный совет: если вы понимаете, что размещений вам не хватает и нужно докупить еще, это легко можно сделать в том же разделе настроек тарифа. Но здесь нужно четко рассчитывать, сколько размещений нужно добавить до конца срока действия оплаты. Неиспользованные сгорают, когда заканчивается период действия тарифа. Поэтому лучше добавлять понемногу, а не сразу «оптом».
-
Шаг №5: выбор услуг продвижения
Законы человеческой психологии работают так: наибольший интерес вызывает то, на что первым падает взгляд. Поэтому, чтобы ваши объявления сработали максимально эффективно и привели на вашу страницу больше клиентов, их желательно выделить или усилить ротацию. Для этого на Авито предлагается 5 услуг продвижения: две из них направлены на то, чтобы визуально выделить объявление, три — на увеличение количества показов.
Полезный совет. Прежде чем выбирать, какое из своих объявлений продвигать, выясните сначала, какие ваши товары или услуги пользуются максимальным спросом. Их и «двигайте». Не нужно использовать стратегию «продвигать лучше то, что пользуется низким спросом, а популярное и само себя продвинет» — она не принесет достойных плодов. К примеру, если у вас магазин игрушек — выгрузите в свой профиль на Авито все без исключения предложения, из них выберите примерно 20% самых привлекательных. Их и запускайте в продвижение. Они станут своеобразными «крючками», якорями, которые приведут на ваш мини-сайт покупателя — а там уже он получит возможность выбрать из всего вашего ассортимента.
- Выделение цветом. В браузере компьютера или в приложении для iOS цена объявления выделяется голубой плашкой. Если же человек просматривает сайт с мобильной версии или через приложение на Android, то название объявление подсвечивается ярко-желтым цветом.
- XL-объявление. В общей ленте выдачи объявление показывается более крупным блоком, чем остальные. В этом блоке показывается не одна фотография товара, а несколько. Рядом с ним показано подробное описание и две кнопки: «Показать телефон» и «Позвонить»/«Написать».
- Увеличение количества просмотров до 2, 5 и 10 раз больше. Алгоритм, разработанный в Авито, определяет самостоятельно, каким образом увеличить охват потенциальных покупателей. Вам остается только выбрать, во сколько раз вы хотите увеличить количество показов. Алгоритм решает, в каких блоках и на каких позициях в выдаче будет показываться ваше объявление: это могут быть первые места в выдаче, премиум-блоки, показ на первых местах в рекомендациях на страницах с объявлениями конкурентов и т.д. Алгоритм определит и время, когда будет включаться продвижение: к примеру, будут ли это выходные дни, обеденные, утренние или вечерние часы и т.д.
Полезный совет. Если вы работаете в низкоконкурентной нише или в небольшом населенном пункте — возможно, достаточно будет продвижения низкой силы (в 2 или в 5 раз больше показов). Протестируйте сначала эту опцию. Но если конкуренция в вашем бизнесе высока (к примеру, вы продаете игрушки), а торгуете вы в миллионнике (например, в Казани) — есть смысл сразу начать с самого сильного продвижения.
-
Шаг №6: изучение всех возможностей сервиса
В разных тарифах вам представляются разнообразные возможности для ведения своего бизнеса на электронной площадке Авито. Советуем изучить их все: с их помощью вы подберете максимально удобный для себя способ работы. Вот лишь три примера из нескольких десятков.
«Автозагрузка»: чтобы не забивать десятки и сотни объявлений вручную и если они уже выложены на вашем отдельном сайте, вы можете автоматизировать этот процесс. Нужно скачать эти позиции «оптом» и переслать на Авито — сервис обеспечит их автоматическую выгрузку на сайт. Для этого есть разные способы: выгрузить объявления можно из 1С, из файлов, сформированных в Excel или из xml-формата. В настройках автозагрузки можно подобрать оптимальный режим выгрузки объявлений: к примеру, «в понедельник в 8.00» — и в это время ваши объявления обновятся.
Авито Доставка: гарантированная сервисом Авито логистическая услуга. Она может действовать как в пределах одного населенного пункта, так и по всей России. В этот сервис «зашито» множество гарантий безопасности сделки — как для покупателя, так и для продавца. При этом стоимость доставки через Авито в ряде случаев обходится дешевле, чем использование услуг «Почты России» — об этом «Реальному времени» уже рассказывали бизнесмены, работающие по этой системе.
Коллтрекинг: отслеживание звонков, поступивших по объявлениям на Авито. Можно провести их запись, чтобы, переслушав, скорректировать свою стратегию продаж, определиться с самыми частыми вопросами покупателей, обучить своих менеджеров и продавцов.
Словом, начиная работать на торговых онлайн-площадках, вы открываете для себя новый мир. И если вы будете внимательны и последовательны в своих действиях — этот мир станет для вас удобным, а ваш бизнес будет развиваться быстро и эффективно.
Возрастное ограничение: 6+
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым