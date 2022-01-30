День в истории: казанский архитектор Мюфке, основание «Мосфильма» и шкала Рихтера

Чем примечательна дата 30 января

Сегодня, 30 января, Международный день без интернета. В разные годы и столетия в этот день в Москве учредили должность обер-полицмейстера, в Англии впервые в мире испробовали на море спасательную шлюпку, в США прошла премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города», В СССР основали киностудию «Мосфильм». Родились английский философ Фрэнсис Брэдли, казанский архитектор Карл Мюфке, 32-й президент США Франклин Рузвельт, советский композитор Исаак Дунаевский, кинорежиссер Леонид Гайдай. Умерли российский император Петр II, идеолог национально-освободительного движения Индии Махатма Ганди, создатель автомобиля «Фольксваген» Фердинанд Порше, советский исследователь Арктики Иван Папанин, русский художник Николай Рерих, американский писатель Сидни Шелдон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Защита докторской диссертации Николая Зинина и день рождения Зайни Султанова

30 января 1841 года в Санкт-Петербурге защитил докторскую диссертацию химик-органик Николай Николаевич Зинин. В июле этого же года его назначили экстраординарным профессором на кафедре хими­ческой технологии Казанского университета, где он проработал до 1848 года. Зинин — создатель русской химической школы и казанской химической школы ученых. Родился 13 августа 1812 года в столице Карабахского ханства, Шуше, за Кавказом, на границе с Персией, где его отец выполнял поручение русской дипломатии. Во время холеры на Кавказе погибли родители и сестры Зинина. Его отправили в Саратов к дяде. В 1830-м приехал в Казань и поступил на математическое отделение философского факультета университета. После учебы преподавал в вузе физику. С 1835-го читал курс теоретической химии. В 1836 году молодой преподаватель защитил диссертацию и получил ученую степень магистра физико-математических наук. Среди самых выдающихся достижений ученого — синтез анилина, что открыло новую эру в промышленном производстве синтетических красителей и новых фармацевтических препаратов, изучение нитроглицерина и другое. В 1867—1868 годах принимал активное участие в организации Русского химического общества и десять лет был его президентом. Скончался Зинин 6 февраля 1880 года в Петербурге.

Фото: polit.ru

30 января 1868 года в Воронеже родился архитектор Карл Мюфке, автор нескольких зданий в Казани, в том числе бывшего особняка промышленников Ушковых. Закончил архитектурное отделение Петербургской академии художеств, затем изучал архитектуру в Европе. По возвращении в Россию в 1897 году Мюфке получил назначение на государственную службу в Казанскую художественную школу. С 1898 года стал ее директором и спроектировал для нее здание. В 1902—1909 годах — архитектор Императорского Казанского университета. Он является автором проекта особняка на Воскресенской (ныне Кремлевской) улице, который заказал ему промышленник и почетный гражданин Казани Алексей Ушков в качестве свадебного подарка своей жене Зинаиде. В нем долгое время размещалась Национальная библиотека Татарстана. Сейчас в «Доме Ушковой» проводят экскурсии. Мюфке построил в Казани и свой собственный дом. Сейчас на Кирпично-Заводской, 28 — детский сад. В Казани архитектор жил до 1912 года, затем перебрался в Саратов, где по его проекту построили университетский комплекс и клинический городок. Умер 13 февраля 1933 года.

30 января 1892 года в Астрахани родился актер, режиссер, народный артист ТАССР, заслуженный артист РСФСР и один из основателей татарского театра Зайни Султанов. Будущий артист учился в мектебе в родном городе и в медресе в Казани. В 1907 году вступил в татарскую театральную труппу в Астрахани. Был одним из организаторов театральных студий в Астрахани и Самаре. В 1922 году переехал в Казань и занялся организацией Татарского театрального техникума. Сегодня это Казанское театральное училище. С 1925 года его жизнь была посвящена Татарскому академическому театру. На его сцене он стал одним из ведущих актеров труппы и, как режиссер, поставил спектакли «Родина» Карима Тинчурина, «Гудок» Мусы Джалиля, «Человек с портфелем» Алексея Файко, «Авангард» Валентина Катаева, «Банкрот» Галиасгара Камала и другие. Скончался 5 мая 1952 года. Имя Зайни Султана сегодня носит улица в Вахитовском районе Казани, а до 1960 года в честь него называлась улица Авангардная в Приволжском районе города.

Фото: tatarlar.info

Присоединение Восточной Грузии к России и основание «Мосфильма»

30 января 1722 года в Москве учредили должность обер-полицмейстера — высшую полицейскую должность города. Назначенные на нее подчинялись генерал-губернатору. В их обязанности входили руководство деятельностью исполнительной, распорядительной, сыскной полиции и пожарной охраны, надзор за спокойствием, порядком, городским благоустройством, санитарным состоянием и за торговлей в городе, соблюдением законов и предписаний высших и центральных учреждений, выполнением решений судебных органов. Должность обер-полицмейстера была упразднена в 1905 году в связи с учреждением в Москве градоначальства.

30 января 1801 года император Павел I обнародовал манифест о включении грузинского царства Картли-Кахети в состав Российской империи. В 1782 году его правитель Ираклий II обратился к Екатерине I с просьбой принять эту территорию под покровительство России. В 1783 году между ними был подписан Георгиевский трактат, установивший протекторат России в отношении Восточной Грузии. Согласно документу, Ираклий II признавал покровительство России, отказывался от самостоятельной внешней политики и обязывался своими войсками служить российской императрице. Со своей стороны Екатерина II гарантировала Картли-Кахетии полную внутреннюю автономию и защиту. Но договор осложнил взаимоотношения царства с соседними Персией и Турцией, претендовавшими на его территории. В 1795 году персидский шахиншах Ага Мохаммед-хан Каджар с армией вторгся в Закавказье и захватил Тбилиси. Столица Картли-Кахети была разгромлена и сожжена. Преемник Ираклия II, царь Георгий XII, обратился к Павлу I с просьбой о присоединении своего государства к России при условии сохранения прав на грузинский престол за его потомками. Тот подписал манифест о присоединении Грузии к России. Согласно документу, за населением царства сохранялись все прежние права и привилегии, но при этом распространялись российские. В марте 1801 года император Александр I подписал указ, согласно которому Восточная Грузия стала губернией в составе России.

30 января 1924 года была основана киностудия «Мосфильм». В этот день состоялась премьера первого снятого на ней полнометражного фильма «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михина. «Мосфильм» создали на базе объединенных Первой фабрики и Третьей фабрики Госкино. Здесь снимались такие картины, как «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман» Эльдара Рязанова, «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля, «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и многие другие. Сегодня это одна из крупнейших киностудий Европы и старейших кинокомпаний СССР и России, на базе которой осуществляется производство большей части российской кино-, теле- и видеопродукции. По состоянию на 2020 год здесь было создано более 2 500 полнометражных кинофильмов.

Фото: mos.ru

Первая спасательная шлюпка и появление шкалы Рихтера

30 января 1790 года в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка. Ее назвали «Ориджинал», а длина шлюпки составила 30 футов. Сконструировал ее англичанин Генри Гритхэд. Появилась спасательная шлюпка в результате печального инцидента, произошедшего в 1789 году. Судно с восемью моряками попало на мель в бурю на море недалеко от впадения реки. И несмотря на то, что находилось оно недалеко от берега, никто не рискнул спасти экипаж, так как это было равносильно самоубийству. Уже к 1839 году более 30 береговых станций Британских островов оснастили спасательными шлюпками. «Ориджинал» закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн, и за сорок лет ее использования, благодаря ей, были спасены сотни человеческих жизней.

Фото: sudostroenie.info

30 января 1894 года американец Чарльз Кинг запантетовал изобретенный им станковой пневматический перфоратор, более известный как отбойный молоток. Этот инструмент предназначался для разрыхления и раскалывания не очень крепких материалов, таких как осадочные горные породы, асфальт, бетонные конструкции. В качестве исполнительного органа у него использовалось металлическое долото или пика. За счет серии механических импульсов частотой 16-25 Гц, подаваемых с привода на затыльник бойковой части, режущая кромка долота воздействовала на обрабатываемый материал, тем самым раскалывая или разрезая его. Инструмент очень пригодился в работе шахтеров при добыче угля. Затем его взяли на вооружение дорожные рабочие.

30 января 1935 года американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений, известную сегодня как шкала Рихтера. Она характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении. Диапазон шкалы — 1—9,5 магнитуды. Самые сильные землетрясения на планете имеют магнитуду 8,5, умеренные разрушения — 6,0, самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям — 4,5, самые слабые ощущаемые толчки — 2,0.

Фото: greelane.com