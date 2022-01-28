За год россияне попросили взаймы у банков 3,9 триллиона рублей

Число онлайн-заявок на кредиты выросло в 2,5 раза, а казанцы больше всех в стране интересовались ипотекой

Фото: Максим Платонов

Около 3,86 трлн рублей запросили россияне в банках в минувшем году, и это только в формате онлайн-заявок, количество которых резко возросло — в 2,5 раза. Причем небывалый всплеск спроса как на ипотеку, так и на микрозаймы продемонстрировали казанцы — слишком многие увязли в кредитах. На какие цели чаще всего просили денег взаймы жители татарстанской столицы и других городов, какое жилье предпочитали покупать на заемные средства и какие страховые продукты оформляли — подробности в материале «Реального времени».

У казанцев резко вырос спрос на ипотеку

В условиях второго года пандемии, высокой инфляции и падения реальных доходов россияне в 2,5 раза чаще обращались онлайн за кредитной помощью в банки. Общая сумма запрошенных населением денег составила 3,86 триллиона рублей. Средняя сумма запрошенного займа — 300 тысяч рублей. Чаще всего люди брали деньги, чтобы сделать ремонт, купить или поменять автомобиль.

Впрочем, высоким спросом пользовалась и ипотека. Количество запросов на оформление покупки жилья в кредит выросло на 23% за год, и здесь казанцам не было равных. У жителей татарстанской столицы рост интереса к этой услуге вырос аж на 135%! Большинство — 48% пользователей — предпочли вторичку, 22% — новостройки. Меньше всех в стране квартирным вопросом интересовались жители Ростова-на-Дону и Краснодара — здесь число желающих взять ипотеку выросло лишь на 27% и 20% соответственно. Средняя сумма ипотечной заявки в среднем по России составила 2,8 млн рублей.

Количество запросов на оформление покупки жилья в кредит выросло на 23% за год. Фото: Ринат Назметдинов

В своих предпочтениях покупать неновые квартиры казанцы не сильно отличались от средних показателей в стране. Вторичное жилье выбрали более 46% россиян, новое — более 22%, загородное — почти 14%. Но в последнем сегменте недвижимости интерес казанцев к загородному дому также резко вырос — на 138%, а в целом по России — на 59%.

Взрывной рост интереса к микрозаймам

Кроме того, казанцы в 3,5 раза чаще других россиян подавали заявки на микрозаймы. Столица Татарстана входит в топ-5 городов, где в 2021 году наблюдали рост обращений по микрокредитам. Так, количество казанцев, обратившихся в банк за этой услугой, взлетело на 361%. Но лидирует в этом рейтинге Новосибирск — 395%, а замыкает пятерку Самара — 330%.

В целом по стране количество желающих взять быстрый кредит увеличилось на 170%. Наиболее часто запрашиваемые суммы микрозаймов россиян — 5 тысяч и 10 тысяч рублей, так называемые payday loans (англ. «займы до зарплаты»). В Казани же эти показатели опять же в несколько раз выше, чем по стране. В среднем казанцы берут в долг от 25 тысяч до 31 тысячи рублей.

— То есть когда людям не хватает денег в конце месяца, они берут этот заем и решают свои вопросы. Мы проводили большие исследования этой аудитории, людям просто не хватает денег на стандартные нужды, купить какие-то бытовые вещи, и они таким образом решают свои задачи, — рассказал на пресс-конференции генеральный директор маркетплейса «Сравни.ру» Сергей Леонидов.

Чаще всего в России страховали автомобили марки ВАЗ, Toyota и Hyundai

По данным аналитиков, пандемия изменила финансовые привычки россиян — они перешли в онлайн-формат. «Если человек живет в небольшом городе, зачастую там мало банков. Но он может оформить кредит или вклад в банке, который даже не находится в его городе, — через интернет», — рассказал Сергей Леонидов.

Эксперты также поделились данными о том, что изменилось на рынке страхования. Количество казанских клиентов, купивших полис ОСАГО, увеличилось на 173,3%. На 15,02% выросло число купленных полисов КАСКО в республике. Средний возраст застрахованного авто в России — 10 лет. Чаще всего страховали автомобили марки ВАЗ, Toyota и Hyundai. Средний возраст покупателя полиса — 41 год.

Пользовалось спросом и страхование в путешествиях. Количество проданных туристических страховок в Казани выросло на 135%. Чаще всего казанцы приобретали полисы для поездок в Турцию, ОАЭ и страны Шенгенской зоны.