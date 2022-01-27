Американский фондовый рынок продолжает падение

Не только российский фондовый рынок испытывает серьезные проблемы в начале этого года, американские фондовые индексы планомерно падают с пика в ноябре. В частности, по результатам торгов 25 января главный индекс акций США S&P 500 закрылся снижением на 1,2% на минимуме с 12 октября. Это снижение привело к тому, что в один момент индекс упал более чем на 10% от своего прошлого максимума 4 января, официально зайдя на территорию «коррекции». Девять из одиннадцати основных отраслевых групп снизились, и больше всех упали технологический сектор (на 2,3%), сектор связи (на 2%). Выросли только акции ТЭК (на 3,8%) и финансового сектора (на 0,5%). Технологический Nasdaq 100 упал на 2,5% после того, как неделю назад официально признан вошедшим в коррекцию. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, что происходит на фондовом рынке США и чего ожидать. Особенно это важно с учетом нашего эксперимента с виртуальным модельным портфелем акций.

Что происходит: цифры, факты



В отличие от российского фондового рынка, где все понятно — геополитика рушит рубль и рынок акций, американское падение было сугубо внутренним делом, обусловленным состоянием дел в самой американской экономике. Период нестабильности и чрезвычайной волатильности начался на фондовых ранках в ноябре 2021 года. Основным драйвером послужило объявленное ФРС решение о сворачивании стимулирующей денежно-кредитной политики (ДКП) в силу нарастающей инфляции, планы по повышению ключевой ставки более ускоренными темпами (чем ожидалось) для борьбы с ней.

Геополитика тогда играла не столь большую роль, как сейчас. Больше опасались распространения нового штамма коронавируса и возможностей введения новых локдаунов, которые, как мы знаем, отправили в глубокий нокдаун всю мировую экономику в 2020 году и последствия которых мы разгребаем до сих пор — по всему миру бушует инфляция, логистика сбоит, наблюдается дефицит продукции разного вида и многое другое.

С начала года индекс S&P 500 уже опустился на 11%, постоянно заходя в фазу коррекции. Технологический Nasdaq 100 опустился на 11,78% (уже в коррекции), а Dow Jones на 3,56%.

Надо понимать, что в 2022 году на рынке было всего 17 торговых дней. Это рекорд столь быстрого падения за более чем 90 лет. Никогда еще американский рынок не начинал год с такого резкого падения. Все инвесторы ждали заявление ФРС в надежде понять политику в части сроков и темпов повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией.

Все инвесторы ждали заявление ФРС в надежде понять политику в части сроков и темпов повышения ключевой ставки. Фото wikipedia.org

Причины продолжающегося падения:

Повышение ключевой ставки. Чем же она так важна? Ответ очень прост — ее используют для дисконтирования (то есть приведения к значению в текущем времени) размера будущей выручки компаний, акции которых торгуются на бирже. Чем она выше, тем ниже размер выручки. И как следствие, ниже оценка компании, что автоматом ведет к переоценке и снижает расчет цены акции. Ожидается, что ФРС не будет повышать ставку сразу, объявит серию повышений, начиная с марта. Вопрос состоит в том, сколько будет повышений и на какие уровни. Очевидно, что будет ужесточение ДКП, так как ФРС получили нагоняй от правительства США за провал в борьбе с инфляцией — никто не хотел признавать проблему, считая ее временной. Жесткая политика будет оказывать давление не рынок акций, мешать его восстановлению. Особенно это задело высокотехнологический сектор, так как шел бурный рост выручки и планов по ней, которые теперь дисконтируются, и акции переоцениваются. Инвесторы покидают этот сектор и перекладываются в ТЭК, так как конъюнктура этого рынка позволяет с уверенностью смотреть в среднесрочное будущее. В преддверии повышения ставки растет доходность по 10-летним казначейским облигациям США, она уже превысила 1,85% впервые с начала пандемии. В конце 2021 года ФРС перестала покупать облигации казначейства в рамках сворачивания программы стимулирования экономики. Выход отчетности компаний за 4-й квартал 2021 года. Наступает сезон отчетности, публикуются финансовые результаты компаний. Общие неоднозначные результаты влияют на настроения инвесторов, добавляя еще больше волатильности в торговые дни. При этом более 70% компаний из S&P 500 показали результаты, которые превзошли ожидания. Но такие лидеры своих секторов, как, например, Netflix и инвестбанк Goldman Sachs, оказались ниже прогнозируемых. Геополитика. Это новый фактор в уравнении. Геополитическая напряженность на украинском направлении привносит нервозность в стан инвесторов, гипотетическая возможность широкомасштабной войны в Европе заставляет многих управляющих инвестиционных фондов (особенно тех, кто занимается пенсионными накоплениями) фиксировать результаты неплохого (даже, можно сказать, отличного) 2021 года для фондового рынка. Интересно, что лидерами падения стали по большей части компании, которые производят полупроводники или широко используют чипы в своей продукции (например, как NVIDIA, Lam Research, Applied Materials). Стоит отметить, что последним добавлением в наш модельный портфель были как раз бумаги таких компаний. По мнению экспертов, одной из причин падения котировок этих компаний мог стать потенциальный запрет на экспорт микросхем и электроники в Россию.

Прогнозы развития событий



Двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС закончилось накануне вечером, должны быть объявлены решения и комментарий. Наверняка речь пойдет о повышении ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов. Все ждут комментария, так как по нему будет понятно, сможет ли это успокоить рынки, и он даст больше намеков на то, что может заставить ФРС начать более раннюю и быструю нормализацию баланса.

Есть мнение, что оценка акций будет снижаться быстрее, чем ожидалось, в силу повышения ставки не три раза за 2022 год, а четыре, и на большую величину. Это может привести к более серьезной распродаже в первой половине года. Стоит отметить, что в случае снижения S&P 500 на 20% от уровней начала года, индекс опустится к уровню в 3830 пунктов и растеряет весь рост с марта 2021 года. Целевой уровень для индекса S&P 500 прогнозируется на уровне 4400 (сейчас 4433) пунктов на конец 2022 года. На фоне высокой инфляции возможен и рост доходности 10-летних облигаций до уровня в 2,1%.

Если такие прогнозы и вправду реальны, то нам стоит зафиксировать свой модельный портфель через некоторое время, после неизбежного отскока наверх. Стоит внимательно следить за рынком в настоящее время. Есть понимание, что рынок переоценен с точки зрения коэффициента P/E (отношение рыночной стоимости бизнеса к его прибыли). Защитными секторами могут выступить здравоохранение и сектор потребительских товаров первой необходимости.

В целом в части состояния мировой экономики МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 4,4%, из-за слабых перспектив Китая и США и нарастающей инфляции. В фонде также ожидают, что омикрон-штамм перестанет оказывать давление на рост во втором квартале 2022 года.

Артур Сафиулин