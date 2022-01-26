Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 47 недель работы

В начале марта 2021 года колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня эксперт предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта 2021 по 24 января 2022 года.

Чрезвычайная волатильность и нервозность на фондовых рынках США, которая наблюдалась с ноября 2021 года, привела к ощутимой коррекции на рынке. Об этом уже можно официально говорить как о коррекции, так как произошло снижение индекса S&P 500 более, чем на 10% с предыдущего пика 3 января. Наш портфель, как следствие, замедлил рост, продолжив терять в своем объеме.

Как поживает портфель?

+ AMD: на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 116,53 доллара за акцию (примерно 9 205,87 рубля по курсу 79). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 32,02 доллара на акцию (+37,9%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 2 837,87 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 46 029,35 рубля. Плюс 14 189,35 рубля, или 44,56%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 116,53 доллара за акцию (примерно 9 205,87 рубля по курсу 79). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 32,02 доллара на акцию (+37,9%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 2 837,87 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет + NVIDIA : На момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 233,72 доллара за акцию (примерно 18 464 рубля по курсу 79). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 935 долларов (примерно 72 865 рублей по курсу 79). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 386,42 доллара на пакет (+70,44%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 31 530 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 72 865 рублей. Плюс 31 530 рублей, или 76,3%.

На момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 233,72 доллара за акцию (примерно 18 464 рубля по курсу 79). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 935 долларов (примерно 72 865 рублей по курсу 79). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 386,42 доллара на пакет (+70,44%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 31 530 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет — Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 525,84 доллара за акцию (примерно 41 541 рубль по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 7,62 доллара на акцию (-1,42%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 1 345 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 41 541 рубль. Плюс 1 345 рублей, или 3,35%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 525,84 доллара за акцию (примерно 41 541 рубль по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 7,62 доллара на акцию (-1,42%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 1 345 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет + Tesla : на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 930 долларов за акцию (примерно 73 470 рублей по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 254,5 доллара на акцию (+37,7%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 22 571 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 73 470 рублей. Плюс 22 571 рубль, или 44,3%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 930 долларов за акцию (примерно 73 470 рублей по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 254,5 доллара на акцию (+37,7%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 22 571 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 2 619,37 доллара за акцию (примерно 206 930 рублей по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 597,46 доллара на акцию (+29,55%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 54 580 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 206 930 рублей. Плюс 54 580 рублей, или 36%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 2 619,37 доллара за акцию (примерно 206 930 рублей по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 597,46 доллара на акцию (+29,55%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 54 580 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет + EOG Resources : на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 102,31 доллара за акцию (примерно 8 082,5 рубля по курсу 79). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 28,39 доллара на акцию (+38,4%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 2 575,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 145 485 рублей. Плюс 46 359 рублей, или 46,8%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 102,31 доллара за акцию (примерно 8 082,5 рубля по курсу 79). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 28,39 доллара на акцию (+38,4%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 2 575,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет — Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 211,92 доллара за акцию (примерно 16 741 рубль по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 24,82 доллара на акцию (-10,48%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы теряем в моменте 683 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 16 741 рубль. Минус 683 рубля, или 3,9%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 211,92 доллара за акцию (примерно 16 741 рубль по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 24,82 доллара на акцию (-10,48%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы теряем в моменте 683 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет — Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 54,34 доллара за акцию (примерно 4 293 рубля по курсу 79). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 7,53 доллара на акцию (-12,1%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы теряем в моменте 260,63 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 12 879 рублей. Минус 781,89 рубля, или 5,72%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 54,34 доллара за акцию (примерно 4 293 рубля по курсу 79). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 7,53 доллара на акцию (-12,1%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы теряем в моменте 260,63 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет — L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 22,56 доллара за акцию (примерно 1 782,24 рубля по курсу 79). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,31 доллара на акцию (-9,28%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы теряем в моменте 48,16 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 475,7 рубля. Минус 337,3 рубля, или 2,63%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 22,56 доллара за акцию (примерно 1 782,24 рубля по курсу 79). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,31 доллара на акцию (-9,28%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы теряем в моменте 48,16 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет — Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 402 доллара за акцию (примерно 31 758 рублей по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 86,33 доллара на акцию (-17,67%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы теряем в моменте 4 183 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 31 758 рублей. Минус 4 183 рубля, или 11,63%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 402 доллара за акцию (примерно 31 758 рублей по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 86,33 доллара на акцию (-17,67%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы теряем в моменте 4 183 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 55,34 доллара за акцию (примерно 4 372 рубля по курсу 79). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 10,98 доллара на акцию (+24,75%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 1 107,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 30 604 рубля. Плюс 7 749,7 рубля, или 34%.

на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 55,34 доллара за акцию (примерно 4 372 рубля по курсу 79). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 10,98 доллара на акцию (+24,75%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль ослабел) мы прибавляем в моменте 1 107,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет — NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 24.01.2022 торговались по 203 доллара за акцию (примерно 16 037 рублей по курсу 79). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,12 доллара на акцию (-2,46%).



В рублях (курс ослабел) мы прибавляем в моменте 740,18 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 16 037 рублей. Плюс 740,18 рубля, или 4,84%.

После покупок новых акций и продажи депозитартных расписок Hyundai Motor Company и акций Palantir Technologies, у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 727,24 доллара (примерно 57 452 рубля по курсу 79 на 24.01.2022).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель на момент его формирования 01.03.21 составлял 494 192 рубля. Сорок семь недель спустя мы видим его рост до 764 267 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 270 075 рублей, или 54,65%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Сорок семь недель спустя 9 687 долларов. Промежуточно фиксируем прирост в 3 128,07 доллара, или 47,7%.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин