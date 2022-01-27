Рынок складов: аренда в классе А подорожала на треть, но недостаточно для девелоперов

Фото: Максим Платонов

Рынок складской недвижимости Татарстана переживает бум роста ставок на фоне высокого спроса и дефицита свободных площадей в качественных логистических комплексах. Так, средняя ставка по складам в классе А достигла 523 руб./кв. м в месяц, что на 33% больше, чем годом ранее. Тем не менее девелоперы пока не спешат строить новые комплексы под сдачу в аренду — нужно время, чтобы ставки аренды догнали сильно возросшую себестоимость строительства. Подробнее о трендах рынка, новых участниках и перспективах в авторской колонке для «Реального времени» пишет управляющий партнер Perfect RED Юлия Прохорова. Эксперт продолжает серию исследований разных сегментов недвижимости.

Индикаторы рынка складов

Общее предложение общедоступных складов на татарстанском рынке — 443 тыс. кв. м. Собственные распределительные центры — 240,7 тыс. кв. м. Уровень вакансии А, В класса — 14,7%.

Ставка аренды, включая НДС и OPEX:

в классе А — 523 руб/кв. м в мес.;

в классе В — 362 руб/кв. м в мес.

По данным компании Perfect RED, общий объем предложения общедоступных складских комплексов составляет более 443 тыс. кв. м.

В 2021 году из-за отсутствия свободных помещений в качественных складских комплексах и высокого спроса был зафиксирован рост арендных ставок. Средняя ставка по складам в классе А достигла 523 руб./кв. м в месяц (рост на 33% к прошлому году); в классе В — 362 руб./кв. м в месяц.

Средняя ставка аренды на складские помещения в Казани по классам, руб./кв. м в месяц

Доля вакантных помещений в складской недвижимости возросла до 14,7% в связи с переездом крупного арендатора X5 Retail Group в собственный логистический центр. В настоящий момент данная площадь сдается в аренду. Без учета этой площадки уровень свободных помещений составляет 9%.



Средняя ставка аренды на складские помещения в Казани по районам, руб./кв. м в месяц

Складская недвижимость



Год ознаменовался высоким интересом к складской недвижимости. Запросы от арендаторов продолжают поступать: требуются качественные склады от 1 000 до 50 000 кв. м. Предложить арендаторам нечего. Качественные объекты практически полностью сданы. Строительство новых комплексов под сдачу в аренду не ведется. Требуется время, чтобы ставки аренды догнали сильно возросшую стоимость строительства и чтобы девелоперы пошли в этот сегмент с новыми проектами.

Татарстан стал первым в России регионом, который принял свою программу развития интернет-торговли. Программа предусматривает предоставление льгот и мер поддержки логистическим компаниям, в том числе при строительстве распределительных центров, расширении сети пунктов приема продукции представителей МСП, реализующих ее через электронные площадки. Данная программа только подстегнет рост спроса.

Логистика, маркетплейсы и производство продолжают строить склады под собственные нужды:

СДЭК открыл склад фулфилмента в Казани. Склад фулфилмента ориентирован на прием, хранение, обработку и доставку товаров работающих в регионе интернет-магазинов и маркетплейсов, количество которых с каждым годом растет.

Маркетплейс Ozon официально открыл первую очередь фулфилмент-центра на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Новый логистический комплекс — главный хаб компании в Поволжье, который работает на всю Россию. Общая площадь первой очереди комплекса Ozon в индустриальном парке «Зеленодольск» — 22 тыс. кв. м по полу. При этом уже запланировано строительство второй очереди центра — ее открытие намечено на 2023 год. Таким образом, общая площадь фулфилмент-центра достигнет 44 тыс. кв. м.

На базе компании POZIS — крупнейшего в России производителя бытовой и медицинской холодильной техники — открылся логистический центр площадью более 15 тыс. кв. метров.

Фото: Ринат Назметдинов

О своих планах по открытию логистических центров и складских комплексов в течение года заявляли:

«Яндекс.Маркет» — 90 000 кв. м.

«Сбер.Логистика» — 42 000 кв. м.

Компания «ВсеИнструменты.Ру» планирует открыть минимум 35 магазинов и склад в Татарстане в ближайшие 2-3 года. Сейчас в Татарстане сеть представлена 6 магазинами: 4 в Казани и 2 в Набережных Челнах.

УК «Август-Агро» готовится к строительству крупного элеваторного комплекса на территории Свияжского межрегионального мультимодального логоцентра в Зеленодольском районе Татарстана за 1,7 млрд рублей.

ГК «Детский мир» объявила о запуске распределительного центра в Казани на базе нового фулфилмент-центра «Почты России».

ГК «Протек».

«Мегастрой» — 23 000 кв. м.

KazanExpress — 120 000 кв. м.

АВС.ru — 5 000 кв. м.

Ozon — 35 000 кв. м.

Прогнозы



Пока строительство современного складского комплекса в регионе представляется многим девелоперам спорным с точки зрения доходности из-за разницы в стоимости строительства и достижимой ставки аренды, бизнес продолжает строить склады и распределительные центры под свои нужды самостоятельно. Нам представляется, что ввиду высокого спроса ставки аренды в новом году «догонят» цены на строительные материалы, и, как обычно, сливки снимут те, кто будет первым.

Юлия Прохорова