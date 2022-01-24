Тотальный волейбол. «Зенит-Казань» оформляет пятнадцатую «сухую» победу

Вербов по-прежнему не расслабляется и играет самым боевым составом. Почему?

Казанский «Зенит» матчем против «Енисея» накануне открыл для себя второй круг чемпионата в российской Суперлиге. В свете последних событий (Суперлига вслед за КХЛ стала отменять игры) этот поединок был особенно важен. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как «Зенит-Казань» пятнадцатый «сухой» разгром оформлял, прикидывает расклады на Кубок ЕКВ и задается вопросом, почему Вербов при таком доминировании в лиге дает мало игрового времени резервистам. Подробности — в материале.

Коронавирус наступает и на волейбольную Суперлигу

В волейбольной Суперлиге, как и в соседней КХЛ, бушует коронавирус: четыре матча из семи игрового дня уже перенесены, и, похоже, это только начало. Так что эта встреча, по идее, должна была привлекать особое внимание: кто знает, что будет с чемпионатом дальше, и, возможно, этот матч мог быть вероятностью попрощаться с командой перед большой паузой. Однако ажиотажа на трибунах Центра волейбола игра не вызвала. Перед стартовой подачей болельщиков можно было едва ли не посчитать — человек 250—300, не больше.

А между тем есть вероятность, что Кубок ЕКВ может стать единственной отдушиной для фанатов «Зенита». Здесь, впрочем, у казанцев тоже все в порядке. Без труда прошли нидерландский «Орион» (3:0 в обеих встречах) и вышли в четвертьфинал на опасный «Кузбасс».

— Вообще без разницы, кто будет следующим соперником. Надо просто выигрывать любого соперника и дальше проходить, — говорил пресс-службе казанского «Зенита» либеро команды Илья Федоров.

Судя по той форме, в которой сейчас находится «Зенит», больших проблем, действительно, возникнуть не должно. Даже в противостоянии с «Кузбассом».

Казанцы с первых подач деморализовали гостей и не отпускали эту «психологическую атаку» вплоть до последнего очка. Фото zenit-kazan.com

Пятнадцатый разгром подряд в исполнении «Зенита»

До вчерашней игры «Зенит-Казань» не проигрывал уже восемнадцать матчей кряду, последние четырнадцать из которых завершились «сухими» разгромами — 3:0. В домашнем матче чемпионата России с Красноярском эту победоносную серию команда Алексея Вербова наверняка желала продолжить.

Впрочем, назвать «Енисей» командой, которая готова прервать эту серию, до старта встречи было нельзя даже с натяжкой. Красноярцы сидят на девятом-десятом местах, решая задачу максимум — попадание в плей-офф. В начале сезона казанцы уже без труда обыгрывали сибиряков (3:0). Дмитрий Волков тогда только-только дебютировал за казанский клуб.

Как показала вчерашняя игра, шансов у команды Юрия Филиппова просто не было не только на победу, а даже на взятие одного сета, чтобы прервать совсем уж неприличную серию казанского «Зенита» по счету «сухих» побед.

Либеро у «Енисея», казалось, просто отсутствовал на площадке. Фамилии Александра Янутова за всю игру практически не было слышно, а ведь это один из сильнейших игроков на своей позиции.

Казанцы с первых подач деморализовали гостей и не отпускали эту «психологическую атаку» вплоть до последнего очка. А доигровщик Волков на этот раз сыграл одну из ключевых ролей в быстром и безоговорочном разгроме. У Казани уже девятнадцать побед подряд (во всех турнирах), пятнадцать из которых с разгромным счетом 3:0. В Суперлиге у «Зенита» безоговорочное лидерство с 13 победами в 14 матчах.

Избиение младенцев боевым составом. Почему Вербов не дает игровое время резервистам?

Казанцы вернулись из Нидерландов лишь за сутки до вчерашнего поединка. И это, пожалуй, единственный фактор, который вызывал опасение перед игрой: успеют ли восстановиться? Но, как только «Зенит» огласил свой состав на игру, стало очевидно, что шансы у Красноярска сводятся к минимуму. Здесь оказались оба Волкова — блокирующий Александр и доигровщик Дмитрий.

На старте игры у «Енисея» сразу обозначились большие проблемы в завершении на сетке: надо признать, что «виноват» в этом блок казанцев, выстроенный стеной. Только за первую половину партии «Зенит» поставил три блока, а Артем Вольвич был непробиваем (у него 7 блоков за матч). Сюда же добавим мощные подачи Александра Волкова, и вот уже 7:2 на табло после первых минут игры и 16:9 — к середине партии. А когда на подачу вышел Максим Михайлов, разрыв увеличился до +11 (21:10). К концу партии гости и вовсе расклеились под напором казанской атаки — 25:11.

Продолжили сыпать эйсами казанцы и во второй партии. Дмитрий Волков постарался, чтобы гости не могли поднять голову. Казанцы провели в матче 7 эйсов, 3 из которых оформил Дмитрий.

А когда Андрей Сурмачевский в очередной раз пробивал в пол навылет, делая счет 24:14, стало окончательно ясно: это очередная победа «налегке» — 25:16 к финалу второй партии. Да, в заключительном сете пришлось повозиться — в первую очередь из-за собственной расслабленности, но очередная «сухая» виктория была очевидна еще во второй партии.

Единственный вопрос, который возникал при просмотре этого «избиения младенцев»: почему Алексей Вербов выпускал на паркет весь свой элитный отряд (если не брать выбывших из-за недомогания)? Много времени получали Волковы и Максим Михайлов. А ведь можно было дать время ближайшему резерву. Похоже, что Вербову не хватает расслабленности, чтобы немного отпустить ситуацию и дать практику дублерам.

Эрик Добролюбов