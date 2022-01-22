«Талибан»* версии 2.0 не сильно отличается от прежнего

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«Талибан»* опроверг заявление президента США Джо Байдена о неспособности кого бы то ни было объединить афганский народ под единой властью. В новом правительстве страны ответили, что «только единые, а не разобщенные нации способны привести к падению захватчиков и великих империй». Между тем исследователи Ближнего Востока, тщательно наблюдающие за происходящим в Афганистане, встревожены. Действия талибов* мало отличаются от прежних, убеждены ученые. Об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишут приглашенный профессор кафедры международных отношений Университета Святого Лаврентия Атал Ахмадзай и профессор Школы государственного управления и государственной политики и Школы исследований Ближнего Востока и Северной Африки Аризонского университета Фатен Гозн. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.



«Многие афганцы напуганы и скептически настроены по отношению к талибам*»



Международное сообщество тщательно следит за «Талибаном»* после их очередного захвата власти в Афганистане в августе 2021 года. И для этого есть законные основания, ведь инструменты государственного управления у «Талибана»* все те же — страх и «драконовские» законы.

Последний режим талибов* в середине 90-х был отмечен вопиющими нарушениями прав человека, такими как массовые задержания, убийства, изнасилования. Этот режим пал 14 ноября 2001 года, вскоре после начала масштабной войны США с мировым терроризмом.

Даже после того как «Талибан»* официально пал, за последующие две декады повстанцы стали виной очередных различных грубых нарушений прав человека.

Когда «Талибан»* снова захватил власть над страной в прошлом году, некоторые сторонние наблюдатели предположили вероятность появления эволюционировавшего движения. Эти люди верили, что талибы* признали невозможность госуправления через запугивания и запреты.

До сих пор многие афганцы напуганы и скептически настроены по отношению к талибам*.

Талибы заявляют, что они придерживаются более умеренного подхода к повседневной жизни в Афганистане. Но факты указывают на продолжающиеся нарушения прав человека. Фото: Bilal Guler / Anadolu Agency via Getty Images / theconversation.com

Имидж «Талибана»* 2.0

Итак, талибы* у власти уже без малого пять месяцев. Начала проясняться реальная ситуация с человеческими правами и свободами.

Как профессора политологии, специализирующиеся на конфликтах и кейсах с актами насилия, мы считаем, что усилия «Талибана»* ограничиваются международными пиар-кампаниями в социальных сетях и на других ресурсах.

Провозглашая новых себя миру, неся обещания «мирной» жизни, уважения прав женщин и так далее, режим талибов* продолжает наводить ужас на население и укрепляет репутацию авторитарных деспотов.

Теории о том, что эксперты окрестили «Талибаном* 2.0», появились на свет после того, как экстремисты снова взяли Афганистан под свой контроль.

Представители таких стран, как Турция и Катар, призвали международное сообщество взаимодействовать с талибами*.

В то время как страны-доноры заморозили около 5 миллиардов долларов гуманитарной помощи Афганистану после прихода к власти талибов*, некоторые западные страны, в том числе США, объявили об увеличении финансирования в программу преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане.

Ограничение средств массовой информации

Талибы* предприняли систематические репрессивные меры по отношению к СМИ в целях достижения своих противоречивых целей: продемонстрировать международному сообществу свой более гуманный портрет, всячески нарушая при этом права афганцев.

Талибы* вынуждают СМИ следовать своим догматическим и моральным принципам. Они также объявили об «11 правилах журналистики», которые включают запрет на публикацию или трансляцию материалов, «противоречащих исламу» или «оскорбляющих национальных деятелей».

Около 40% СМИ страны закрылись, 6400 журналистов потеряли работу, в том числе 84% женщин-журналистов. Насилие в отношении СМИ и журналистов снова стало массовым явлением. Многие другие журналисты покинули страну.

У ситуации с уничтожением СМИ есть реальная причина: существует ограничение потока информации о продолжающихся нарушениях прав человека режимом.

Эксперты ООН по правам человека говорят, что они получили сообщения из авторитетных источников о том, что талибы* убивают мирных жителей, а также сотни бывших сотрудников службы безопасности Афганистана по всей стране.

В то же время талибы* демонстрируют казни через повешение и забрасывание камнями людей до смерти.

Подавление талибами средств массовой информации в Афганистане привело к тому, что большинство СМИ закрылись, и многие журналисты, особенно женщины, потеряли работу. Фото: Hector Retamal / AFP via Getty Images / theconversation.com

Разгорающийся гуманитарный кризис

Тем временем гуманитарная ситуация ухудшилась именно при «Талибане»*. Приблизительно 23 миллиона афганцев испытывают голод, в том числе 3,2 миллиона детей страдают от острого недоедания.

Руководство талибов* отрицает какую-либо ответственность за смягчение надвигающегося гуманитарного кризиса.

В ноябре 2021 года премьер-министр талибов* мулла Хасан не признал ответственность режима за отсутствие продовольственной безопасности в Афганистане и призвал людей «взывать к Богу, чтобы облегчить голод и засуху».

Анас Хаккани, старший член переговорной группы талибов* в Дохе, также преуменьшил серьезность надвигающегося кризиса голода, риторически спросив репортера «Би-би-си», видела ли она когда-нибудь, как кто-то умирает от голода.

Регресс в вопросах прав женщин

Поведение талибов* по отношению к девушкам и женщинам также свидетельствует о возвращении к прежнему образу жизни.

Талибы* запретили женщинам путешествовать более чем на 72 километра от дома без родственника-мужчины.

В начале декабря талибы* выпустили указ о том, что женщина — «свободный человек с честью и достоинством» и не должен быть принужден к браку. Международное сообщество, конечно, приветствовало это объявление.

Тем не менее, если рассматривать указ более детально, указ сообщает, что талибы* сделали желание женщины (не) вступать в брак правовой формальностью.

Талибы приказали владельцам магазинов в Афганистане отрезать головы женским манекенам, заявив, что демонстрация полных человеческих фигур нарушает исламский закон. Фото: AFP via Getty Images / theconversation.com

Так же «Талибан»* систематически восстанавливает старые ограничения на образование девочек и трудоустройство женщин.

Большинство афганских начальных школ для девочек уже закрыто, среднее и высшее образование остается также полностью запрещенным для женщин.

В 2017 году данные Детского фонда ООН показали, что из 3,7 миллиона афганских детей, не посещающих школу, 60% составляют девочки. Этот процент теперь только увеличился после запрета «Талибана»* на право девочек получать знания.

Естественно, все это в корне отличается от недавних публичных сообщений «Талибана»* о проблемах женщин и их правах на образование и работу.

Для местных сообщения режима расплывчаты. Лидеры режима обуславливают возможность возобновления обучения для девочек выдуманными экономическими и духовными условиями. Заместитель премьер-министра мулла Абдул Гани Барадар недавно заявил, что, как только экономические проблемы будут решены, они обеспечат образование для всех, кто хочет продолжить учебу.

«Талибан»* также запретил работать большинству женщин в правительстве и государственных институтах. Ограничив тем самым рабочую силу, государство потеряло около 1 миллиарда долларов США.

Единственной неоспоримой чертой «нового «Талибана*» является гораздо более стратегически сложная пиар-кампания, призванная замаскировать текущие нарушения прав человека.

*«Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



