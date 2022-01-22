«Талибан»* версии 2.0 не сильно отличается от прежнего
«Талибан»* опроверг заявление президента США Джо Байдена о неспособности кого бы то ни было объединить афганский народ под единой властью. В новом правительстве страны ответили, что «только единые, а не разобщенные нации способны привести к падению захватчиков и великих империй». Между тем исследователи Ближнего Востока, тщательно наблюдающие за происходящим в Афганистане, встревожены. Действия талибов* мало отличаются от прежних, убеждены ученые. Об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишут приглашенный профессор кафедры международных отношений Университета Святого Лаврентия Атал Ахмадзай и профессор Школы государственного управления и государственной политики и Школы исследований Ближнего Востока и Северной Африки Аризонского университета Фатен Гозн. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.
«Многие афганцы напуганы и скептически настроены по отношению к талибам*»
Международное сообщество тщательно следит за «Талибаном»* после их очередного захвата власти в Афганистане в августе 2021 года. И для этого есть законные основания, ведь инструменты государственного управления у «Талибана»* все те же — страх и «драконовские» законы.
Последний режим талибов* в середине 90-х был отмечен вопиющими нарушениями прав человека, такими как массовые задержания, убийства, изнасилования. Этот режим пал 14 ноября 2001 года, вскоре после начала масштабной войны США с мировым терроризмом.
Даже после того как «Талибан»* официально пал, за последующие две декады повстанцы стали виной очередных различных грубых нарушений прав человека.
Когда «Талибан»* снова захватил власть над страной в прошлом году, некоторые сторонние наблюдатели предположили вероятность появления эволюционировавшего движения. Эти люди верили, что талибы* признали невозможность госуправления через запугивания и запреты.
До сих пор многие афганцы напуганы и скептически настроены по отношению к талибам*.
Имидж «Талибана»* 2.0
Итак, талибы* у власти уже без малого пять месяцев. Начала проясняться реальная ситуация с человеческими правами и свободами.
Как профессора политологии, специализирующиеся на конфликтах и кейсах с актами насилия, мы считаем, что усилия «Талибана»* ограничиваются международными пиар-кампаниями в социальных сетях и на других ресурсах.
Провозглашая новых себя миру, неся обещания «мирной» жизни, уважения прав женщин и так далее, режим талибов* продолжает наводить ужас на население и укрепляет репутацию авторитарных деспотов.
Теории о том, что эксперты окрестили «Талибаном* 2.0», появились на свет после того, как экстремисты снова взяли Афганистан под свой контроль.
Представители таких стран, как Турция и Катар, призвали международное сообщество взаимодействовать с талибами*.
В то время как страны-доноры заморозили около 5 миллиардов долларов гуманитарной помощи Афганистану после прихода к власти талибов*, некоторые западные страны, в том числе США, объявили об увеличении финансирования в программу преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане.
Ограничение средств массовой информации
Талибы* предприняли систематические репрессивные меры по отношению к СМИ в целях достижения своих противоречивых целей: продемонстрировать международному сообществу свой более гуманный портрет, всячески нарушая при этом права афганцев.
Талибы* вынуждают СМИ следовать своим догматическим и моральным принципам. Они также объявили об «11 правилах журналистики», которые включают запрет на публикацию или трансляцию материалов, «противоречащих исламу» или «оскорбляющих национальных деятелей».
Около 40% СМИ страны закрылись, 6400 журналистов потеряли работу, в том числе 84% женщин-журналистов. Насилие в отношении СМИ и журналистов снова стало массовым явлением. Многие другие журналисты покинули страну.
У ситуации с уничтожением СМИ есть реальная причина: существует ограничение потока информации о продолжающихся нарушениях прав человека режимом.
Эксперты ООН по правам человека говорят, что они получили сообщения из авторитетных источников о том, что талибы* убивают мирных жителей, а также сотни бывших сотрудников службы безопасности Афганистана по всей стране.
В то же время талибы* демонстрируют казни через повешение и забрасывание камнями людей до смерти.
Разгорающийся гуманитарный кризис
Тем временем гуманитарная ситуация ухудшилась именно при «Талибане»*. Приблизительно 23 миллиона афганцев испытывают голод, в том числе 3,2 миллиона детей страдают от острого недоедания.
Руководство талибов* отрицает какую-либо ответственность за смягчение надвигающегося гуманитарного кризиса.
В ноябре 2021 года премьер-министр талибов* мулла Хасан не признал ответственность режима за отсутствие продовольственной безопасности в Афганистане и призвал людей «взывать к Богу, чтобы облегчить голод и засуху».
Анас Хаккани, старший член переговорной группы талибов* в Дохе, также преуменьшил серьезность надвигающегося кризиса голода, риторически спросив репортера «Би-би-си», видела ли она когда-нибудь, как кто-то умирает от голода.
Регресс в вопросах прав женщин
Поведение талибов* по отношению к девушкам и женщинам также свидетельствует о возвращении к прежнему образу жизни.
Талибы* запретили женщинам путешествовать более чем на 72 километра от дома без родственника-мужчины.
В начале декабря талибы* выпустили указ о том, что женщина — «свободный человек с честью и достоинством» и не должен быть принужден к браку. Международное сообщество, конечно, приветствовало это объявление.
Тем не менее, если рассматривать указ более детально, указ сообщает, что талибы* сделали желание женщины (не) вступать в брак правовой формальностью.
Так же «Талибан»* систематически восстанавливает старые ограничения на образование девочек и трудоустройство женщин.
Большинство афганских начальных школ для девочек уже закрыто, среднее и высшее образование остается также полностью запрещенным для женщин.
В 2017 году данные Детского фонда ООН показали, что из 3,7 миллиона афганских детей, не посещающих школу, 60% составляют девочки. Этот процент теперь только увеличился после запрета «Талибана»* на право девочек получать знания.
Естественно, все это в корне отличается от недавних публичных сообщений «Талибана»* о проблемах женщин и их правах на образование и работу.
Для местных сообщения режима расплывчаты. Лидеры режима обуславливают возможность возобновления обучения для девочек выдуманными экономическими и духовными условиями. Заместитель премьер-министра мулла Абдул Гани Барадар недавно заявил, что, как только экономические проблемы будут решены, они обеспечат образование для всех, кто хочет продолжить учебу.
«Талибан»* также запретил работать большинству женщин в правительстве и государственных институтах. Ограничив тем самым рабочую силу, государство потеряло около 1 миллиарда долларов США.
Единственной неоспоримой чертой «нового «Талибана*» является гораздо более стратегически сложная пиар-кампания, призванная замаскировать текущие нарушения прав человека.
*«Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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