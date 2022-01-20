«Это из разряда субъективных мнений»: в Татарстане ответили на критику логотипа 1100-летия принятия ислама

В ДУМ РТ призвали ДУМ РФ не выносить разбирательства «в публичную плоскость, всем на потеху, и не омрачать большой юбилей перетягиванием одеяла»

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов раскритиковал логотип 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, предложенный Духовным управлением мусульман Татарстана. Символ «резко сужает смысловую нагрузку 1100-летнего юбилея до пределов Казани», а простые люди, по его словам, при первом взгляде на этот знак «видят силуэт, извините, надгробного камня». Замглавы ДУМ РФ заявил, что «это никак не может считаться символикой торжества 25 миллионной уммы». В ДУМ РТ, куда обратилось «Реальное время», сочли поведение коллег «неправильным и неэтичным». Комментируя ситуацию нашему изданию, замглавы ДУМ РТ, директор Издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин напомнил, что «юбилей — общероссийский, это не бренд одного ДУМ РФ или ДУМ РТ».

«Как быть, если среди самих мусульман нет согласия?»

В ходе VII Всероссийской ежегодной конференции «Чтения им. Шигабутдина Марджани» глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин прочитал проповедь, в которой высказался о единстве среди мусульман: «Между нами ни в коем случае не должно быть вражды. Часто можно услышать: «Мы не братья, потому что исповедуем ислам разных течений». В действительности же, все мусульмане, уверовавшие во всевышнего Аллаха, — братья. В противном случае, как быть, если среди самих мусульман нет согласия?».



Вразрез со сказанным было сделано заявление заместителя муфтия России Дамира Мухетдинова о предстоящем праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и мероприятиях Москвы и Казани по этому случаю. На сайте ДУМ РФ и его личной странице в «Фейсбуке» появился комментарий, где он довольно резко отзывается о принятом логотипе и концепции праздника, утвержденных в Казани. Все выступление посвящено теме «соперничества» двух ДУМ: Российской Федерации и Республики Татарстан в праздновании юбилея.

Татарстан и его структуры, с одной стороны, и ДУМ РФ с другой по-разному определяют свою целевую аудиторию и цель этого общественного высказывания, пишет хазрат, и ярким примером разночтений считает логотипы, разработанные двумя муфтиятами.

На сайте ДУМ РФ и его личной странице в «Фейсбуке» появился комментарий, где он довольно резко отзывается о принятом логотипе и концепции праздника, утвержденных в Казани. Фото dumrf.ru

Логотип ДУМ РФ, как сообщили нашему изданию в пресс-службе управления, появился осенью. По словам Мухетдинова, «символика отсылает к теме Волжской Булгарии как цивилизации городов и учености, активной международной и экономической деятельности, государственнического подхода в делах ислама. Логотип ДУМ РТ выстроен вокруг нарратива Казани как центра коранопечатания».

По поводу последнего факта Мухетдинов прошелся еще на пленарном заседании конференции, где указал, что первый печатный Коран был издан в Санкт-Петербурге, а казанский вышел не в 1803-м, а в 1801-м — как сказано в книге Ризаэтдина Фахретдина.

Также критически оценивает Мухетдинов проект по переписи рукописного Корана в честь юбилея: «Сознанием людей XXI века, которым не приходится не то что читать рукописные книги, а даже самим годами не доводится писать ручкой, это все воспринимается, разумеется, как перфоманс, некое постановочное представление, не имеющее конкретной связи с реальной жизнью людей».

Фото facebook.com/damir.mukhetdinov

«Резко сужает смысловую нагрузку юбилея до Казани в пределах улиц Тукая и Каюма Насыри»

Свой логотип юбилея был представлен в Татарстане на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию принятия 1100-летия ислама Волжской Булгарией 17 ноября. Как сообщил заместитель муфтия Татарстана Ришат Хамидуллин, в феврале 2020-го ДУМ республики объявило конкурс, а потом решило на основе двух лучших работ сделать свой вариант. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил логотип одобрить и внести его на рассмотрение федерального оргкомитета.

Но этот логотип, по мнению Мухетдинова, «резко сужает смысловую нагрузку 1100-летнего юбилея не то что до пределов Республики Татарстан, а даже до города Казани в пределах улиц Тукая и Каюма Насыри. Простые люди при первом взгляде на этот символический знак видят не сложное символическое наполнение, а силуэт, извините, надгробного камня. Это никак не может считаться символикой торжества, убежденной самопрезентации и активного социального действия 25 миллионной уммы. Это самопрезентация довольно малочисленной прослойки ортодоксального духовенства, которая, как ни крути, сама насчитывает не более двух-трех десятков человек, несмотря на многолетние декларации о подготовке кадимитских мыслителей».

Создатели не понимают комплекс вызовов, с которыми сталкивается российское мусульманство, да и вся Россия в отношении ислама и мусульман, говорит Мухетдинов. Юбилей по версии Гайнутдина — «это фундамент для широкого общественного диалога о многонациональной и многоконфессиональной основе нашей страны, для решения актуальных проблем, для принятия решений, которые предотвратят социальные потрясения в будущем». В республике, мол, проблем с мечетями нет, и миллионы мусульман, за пределами национальных республик, — не их сфера чаяний.

Под его постом многие положительно оценили высказывания хазрата. Исключением стал лишь Рустам Батров, в прошлом также заммуфтия РТ. Он оценивал московский логотип выше казанского, но отметил, что идеи многоконфессиональности России, современных вызовов, с которыми сталкивается мусульманское сообщество, в разработке ДУМ РФ он не увидел: «Вы используете набивший оскомину зеленый цвет, а в качестве главного образа используете мусульманское здание. Добавь вокруг него полумесяц и получится одна из типичных эмблем ДУМ, которых существует вагон и маленькая тележка. К тому же здание, которые вы выбрали — новодел, то есть его образ априори не может быть отсылкой к тысячелетней истории. Забавно и то, что выбранное вами здание построено для сохранения болгарского (самого большого в мире печатного) Корана. Тем самым вы по сути также делаете отсылку к Корану, что, на мой взгляд, вполне оправданно, так как весь ислам центрирован вокруг Корана. Но раз вы упрекаете Татарстан за подобное смысловое наполнение логотипа, то получается, что в чужом глазу видите соринку, которую не замечаете в своем собственном».

Данное высказывание Мухетдинова — очередной виток давнего противостояния между двумя муфтиятами. Уже трудно сказать, когда оно началось, достаточно вспомнить лишь события прошлого года. Тогда в апреле глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову письмо с призывом «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики» и обвинением татарстанского муфтия в сектантстве, обратив внимание на достаточно сомнительное выражение «обращение за помощью к обитателям могил» в изданной муфтиятом РТ толкования Священного Корана «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». В ДУМ РТ эту ошибку в последующих изданиях обещали исправить.

На сентябрьском пленуме ДУМ РФ Гайнутдин так высказался о праздновании принятии ислама: «Мы не должны нашу историю опускать до деревенского, сельского, Спасского районного уровня».

На январских мероприятиях в Москве Самигуллина представлял его зам Рафик Мухаметшин, в Казани — заместитель Гайнутдина — Дамир Мухетдинов.

Высказывание заместителя главы ДУМ РФ не следует принимать за чистую монету, потому что в ее основе лежит конфликт, говорит исламовед, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова Азат Ахунов:

— При этом я бы не сказал, что логотип от совета муфтием оригинален, хотя он выглядит современно, в стилистике, которая у них принята в последние годы. В логотипе ДУМ РТ человек, даже не разбирающийся в дизайне, но привыкший видеть современные формы, видит устаревшую модель. Возможно, ДУМ РТ боится сделать шаг влево-право, само себя ограничивает. Я вижу в этом логотипе боязнь раскрыться, показать себя. Но здесь это нужно красиво подать, броско, чтобы все знали об этом, чтобы это привлекало внимание не только мусульман, — высказал он «Реальному времени» свое мнение по поводу «битвы логотипов» между муфтиями.

«Выносить разбирательства между двумя религиозными организациями — неправильно»

— На наш взгляд, выносить разбирательства между двумя религиозными организациями в публичную плоскость, всем на потеху, и омрачать предстоящий большой юбилей «перетягиванием одеяла» — неправильно, неразумно и неэтично. Во-первых, юбилей — общероссийский, это не бренд одного ДУМ РФ или ДУМ РТ, — заявил нашему изданию, комментируя ситуацию, заместитель главного муфтия Татарстана Ришат Хамидуллин.

Замглавы ДУМ РТ указал, что на оргкомитете в Казани собрались муфтии самых крупных в России централизованных религиозных организаций и их представители из разных регионов.

— От ДУМ РФ ни в ходе заседания, ни в ходе презентации рукописного Корана не прозвучало ни одного вопроса или критического замечания в адрес нашего муфтията. Поэтому нас удивило, что ДУМ РТ раскритиковали и на мероприятии в Москве, и на официальном сайте ДУМ РФ, и в интервью журналистам, и в личных аккаунтах руководителей. Ввязываться в этот односторонний конфликт ДУМ РТ не будет, — отмечает Хамидуллин, после чего переходит к ответам по проектам.

В частности, он указал, что впервые Коран напечатали в Европе — в 1537 или 1538 году. Затем, по его словам, Коран, действительно, печатался в Санкт-Петербурге в 1787, 1789, 1790, 1793, 1796 и 1798 годах, то есть переиздавался 6 раз. «Но ни одно из этих изданий так и не получило признания в мусульманском мире и не имело для мусульман большой ценности, потому что они изобиловали каноническими ошибками», — отметил глава «Хузура», добавив, что вышедший потом «Казан басма» — первый печатный Коран в мусульманском мире, никак не может подвергаться сомнению.

— Теперь относительно года издания казанского Корана. 1803 год тоже вызвал у Мухетдинова вопросы. Поясняю: в 1801 году в Казань из Санкт-Петербурга переезжает Азиатская типография, в том же году печатается «Хафтияк Шариф», то есть избранные суры Корана. Во-первых, Хафтияк Шариф — это выдержки Корана, то есть 1/7 часть, а не его полный текст. Во-вторых, очевидно, что за 1 год работы невозможно подготовить к печати Коран, особенно с учетом технических возможностей начала XIX века: это нереально, нужно набрать свинцовые буквы, проверить потом весь текст. Первый изданный казанский Коран 1803 года хранится в Казанском университете.

Также отвечает Хамидуллин на критику проекта рукописного Корана, который муфтият реализует самостоятельно, вне планов оргкомитета, как первый шаг к возрождению российских традиций в каллиграфии.

— В России до революции была собственная каллиграфическая научная школа. Но в прошлом веке алфавиты мусульманских народов были поменяны на кириллицу и это привело к полному застою мусульманской каллиграфической культуры в стране. Даже к утрате ее традиций. А рукописный Коран станет своего рода свидетельством возрождения этой школы. Сегодня она воссоздана в Российском исламском институте. Здесь работает известный каллиграф, основатель и директор Центра арабской каллиграфии и исламских искусств «Ан-Намир аль-Мухаттат» Рамиль хазрат Насыбуллов, — говорит Хамидуллин, указывая, что Коран переписывает Артур Писаренко, один из его студентов.

— Комментировать оценку логотипа 1100-летия со стороны ДУМ РФ не вижу смысла, потому что «нравится-не нравится» — это из разряда субъективных мнений, — резюмирует Хамидуллин. — Смысловой посыл мы пояснили. Логотип считаем содержательным. Кроме того, существуют общепринятые правила создания бренда. И наш логотип им соответствует. Я знаю, что на мероприятии ДУМ РФ сокрушались также тем, что мы в своих проектах обращаемся к трудам Мусы Бигиева. Это выдающийся ученый, с отдельными точками зрения которого мы не соглашаемся, а отдельные его труды считаем бесценными памятниками российского духовного наследия. Хотелось бы все-таки встретить предстоящий юбилей — в мире и согласии. Большинство муфтиев и ДУМ в России уже достигли взаимопонимания. Надеемся, что праздник сыграет свою объединяющую роль, — заключил заместитель главного муфтия Татарстана.