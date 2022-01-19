«Все хотят выиграть у «Барселоны», это великая команда». Как УНИКС готовится к реваншу с каталонцами
Казанцы настроены забрать реванш за обидное поражение в столице Каталонии
На целых три недели выпал УНИКС из регулярного чемпионата Евролиги из-за вспышки ковида в казанской команде. Ситуация вдвойне обидная, поскольку команда Велимира Перасовича в конце 2021 года набрала мощный ход, обосновавшись в зоне плей-офф, да еще и обиднейшее поражение в Барселоне (111:109), случившееся не без помощи судей, добавило горьковатого вкуса в бочку меда. Именно с ответной игры с «Барселоной» УНИКС завтра вернется в Евролигу после выздоровления команды — теперь уже в родных стенах. О том, как казанцы готовятся к реваншу с лидерами Евролиги в «Баскет-холле», под комментарии наставника команды Перасовича и центрового команды Тони Джекири — в нашем видеорепортаже.
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