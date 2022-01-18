Бесценная награда: семье фронтовика вернули его боевую медаль

Сегодня в Музее-мемориале Великой Отечественной войны семье фронтовика Ивана Васильевича Дубровина передали медаль «За боевые заслуги». Она была обнаружена поисковиками клуба «Балтика» и Международного общественного объединения «Вымпел» недалеко от города Мариямполе в Литве в октябре 2021 года.



Иван Васильевич Дубровин родился в 1916 году в деревне Новые Ключищи Арского района ТАССР. В 1939-40 годах участвовал в войне с белофиннами, в 1941 году был снова мобилизован и попал на Западный фронт. На войне был шофером 31-ой отдельной автороты подвоза 10-ой армии Западного фронта в звании ефрейтора. Иван Васильевич принимал участие в обороне Москвы, дошел до Кенигсберга, демобилизовался 20 марта 1946 года, жил в Казани, у него родилось шестеро детей. 14 июля 2003 года ветеран Великой Отечественной Войны скончался.

Поисковики считают, что медаль, скорее всего, была утеряна во время боя. Ее нашли спустя многие годы именно в том месте, где проходил фронтовой путь Дубровина.