День в истории: упразднение Казгордумы, Петербургская академия наук и трагедия «Челленджера»

Чем примечательна дата 28 января

Сегодня, 28 января, Международный день защиты персональных данных. В разные годы и столетия в этот день Новгород присоединили к Московскому государству, в Петербурге основали академию наук — предшественницу РАН и женские политехнические курсы, свет увидел роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Рудольф Дизель построил двигатель внутреннего сгорания, в США произошла катастрофа шатла «Челленджер». Родились: первый английский король из династии Тюдоров Генрих VII, основоположник биомеханики Джованни Альфонсо Борелли, российские историк Василий Ключевский и философ Владимир Соловьев, советские писатели Осип Брик и Валентин Катаев. Умерли: король франков Карл Великий, английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк, шведская писательница Астрид Линдгрен, советский актер Василий Лановой, русский поэт Иосиф Бродский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День рождения Павла Аксенова и упразднение Казанской городской думы

28 января 1899 года в селе Покровское Рязанской губернии родился советский партийный деятель и отец писателя Василия Аксенова — Павел Васильевич Аксенов. Он окончил церковно-приходскую школу, в 1919 году — Центральную советскую партийную школу имени Свердлова. Сменил несколько работ и должностей. С 1918 года находился на партийной работе. С 1930 по 1935 годы Аксенов возглавлял Татпрофсовет. При нем организовали Всетатарский конкурс на лучшее предприятие, большинство рабочих перевели на 7-часовой рабочий день, а работающих на вредных производствах и подземных работах — на 6-часовой. В 1933 году ввели всеобщее начальное обучение, семилетнее в городах и частично на селе. Также выросло число педагогических учебных заведений, а многие студенты стали получать стипендию. В 1935 году Аксенов возглавил Казгорисполком. Но через 2 года решением Пленума Казанского горсовета его сняли с должности и вывели из членов президиума с формулировкой «за притупление большевистской бдительности, невыполнение постановления ВЦИК от 4 мая 1937 о перестройке работы Совета, за антигосударственную практику работы». В том же году он был осужден и репрессирован. До 1956 года находился в лагерях, позднее был реабилитирован. Умер Павел Васильевич 7 мая 1991 года.

Фото: proftat-ru.1gb.ru

28 января 1918 года была упразднена Казанская городская дума. Ее функции передали Совету городского хозяйства. Дума была распорядительным органом городского самоуправления с 21 декабря 1870 года. Занималась вопросами городского благоустройства, здравоохранения, образования и благотворительности. Возглавлял ее городской голова. Больше половины ее членов были представителями купечества и дворянства. Заседания думы проходили один или два раза в месяц. А принятые ею решения утверждались губернатором.

28 января 1920 года скончался один из основателей татарского профессионального театра и художественный руководитель первой татарской труппы «Сайяр» Габдулла Кариев. Он родился 20 мая 1886 года в селе Кульбаево-Мараса и получил имя Миннибай Хайруллин. В 1902 году переехал в Уральск, где на него большое влияние оказал сын имама и директора медресе, журналист, самодеятельный певец и музыкант Камиль Мутыги. По его совету в 1907 году Хайруллин уехал на Нижегородскую ярмарку и примкнул к «Первой в России передвижной труппе мусульманских драматических артистов». Там он исполнял комедийные роли под псевдонимом Габдулла Кариев. С 1908 года руководил труппой «Мосафир артистлар җәмгыяте», получившей впоследствии название «Сайяр». Первый спектакль труппы состоялся уже 12 января 1908 года в Уральске. Кариев ставил такие спектакли, как «Галиябану» Джаудата Файзи, «Тахир и Зухра» Фатхи Бурнаша, «Молодая жизнь» Гафура Кулахметова, «Ревизор» Николая Гоголя, «Без вины виноватые» Александра Островского, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Мещане» Максима Горького, «Альмансор» Генриха Гейне. Он заложил основы профессиональной режиссуры татарского театра и одним из первых создал эталонные для татарской сцены сатирические образы богачей-баев.

Фото: wikipedia.org

Основание Петербургской академии наук и открытие Женских политехнических курсов

28 января 1478 года Новгород, который с 1138 года был столицей Новгородской республики, вошел в состав Московского государства. Присоединение земель Великого Новгорода было важнейшей задачей московского князя Ивана III. В XV веке Московское княжество усиливало позиции и активно объединяло вокруг себя русские земли. Новгородское боярство находилось под постоянным давлением двух мощных держав — Москвы и Литвы, соперничающих между собой. Власти хотели встать на сторону Литвы, а простые новгородцы выступали за союз с Москвой. В 1471 году московский князь двинулся походом на Новгород, прослышав, что бояре заключили договор с Литвой и теперь начнут платить ей дань. В ходе битвы новгородцы потерпели поражение. Новгород признал себя подвластной Москве землей, но распри в городе не прекратились. Бояре продолжали бороться за свои права и владения. Москва снова двинулась на Новгород, и в 1478 году Новгород окончательно сдался.

28 января 1724 года указом Петра I основали Петербургскую академию наук. Она была сформирована по образцу западноевропейских академий и первоначально делилась на три отделения: математика, астрономия с географией и навигацией, механика; физика, анатомия, химия, ботаника; красноречие, древности, история, право. В штате академии состояли 11 профессоров и несколько адъюнктов. При ней существовала библиотека, музей Кунсткамера, обсерватория, физический кабинет, химическая лаборатория, анатомический театр, художественные мастерские и типография. При Академии наук были созданы Академический университет и Академическая гимназия. К началу XIX века функции Академии изменились, в ней занимались только исследованиями. В 1841 году в ее состав влилась Российская академия в виде отделения русского языка и словесности. С 1925 года она стала Академией наук СССР, а в 1934 году все подразделения академии были переведены в Москву.

Фото: wikipedia.org

28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись Высшие женские политехнические курсы. Это было первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. Обучение было платным. В год — 100 рублей плюс 10 рублей за чертежные принадлежности, с 1907 года — 125 рублей. На курсах было четыре отделения: архитектурное, инженерно-строительное, химическое и электромеханическое. В 1915 году они были преобразованы в женский Политехнический институт, затем в 1918 году — во Второй Петроградский Политехнический институт. В него начали принимать и мужчин. Вуз был упразднен в 1924 году, а студентов перевели в другие учебные заведения.

28 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В ее ряды могли вступить граждане Российской Республики старше 18 лет. Красноармейцам полагался ежемесячный оклад в 50 рублей. Первые части РККА сформировались из частей царской армии, перешедших на сторону большевиков, отрядов красногвардейцев и матросов, крестьянских ополчений. К весне 1918 года в рядах армии находилось около 200 тысяч человек. Поэтому в июле 1918 года в стране ввели воинский призыв, в результате которого численность РККА к сентябрю 1918 года составила уже почти 50 тысяч человек, к концу 1920 года — до 5,5 млн человек.

Фото: wikipedia.org

Первая публикация «Гордости и предубеждения» и испытание двигателя внутреннего сгорания

28 января 1077 года произошло событие, вошедшее в историю как «Хождение в Каноссу». Оно ознаменовало победу папы Григория VII над императором Священной Римской империи Генрихом IV. Генрих оказался недоволен тем, что папа римский назначает на высокие посты своих людей, и попытался отлучить его от церкви. В ответ Григорий отлучил императора и объявил его правление незаконным. Тому пришлось принести покаяние римскому папе. По описаниям некоторых хроник, ради этого Генрих пешком, босой и в покаянной власянице отправился на север Италии, где в крепости Каносса находился Григорий. Лишь после трех дней стояния перед запертыми воротами Генриха впустили к папе и дозволили просить у него прощение.

28 января 1813 года был опубликован роман английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Остин начала работу над книгой, когда ей был 21 год. Изначально издатели отвергли рукопись, и она пролежала под сукном больше пятнадцати лет. Лишь после успеха романа «Разум и чувства», вышедшего в 1811 году, Джейн Остин смогла опубликовать и свое первое произведение. Книга заняла второе место в списке 200 лучших книг по версии телеканала BBC в 2003 году. В англоязычных странах до сих пор издается множество адаптаций и продолжений романа.

Фото: wikipedia.org

28 января 1897 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель построил и испытал двигатель внутреннего сгорания с самовоспламенением топлива от сжатия. Испытание оказалось успешным, а образец двигателя — пригодным для серийного производства. Он превосходил бензиновые моторы того времени по коэффициенту полезного действия на 10—12%, а по экономичности — почти в два раза.

28 января 1986 года в США произошла катастрофа космического шаттла «Челленджер». Накануне старта температура во Флориде опустилась до минус 27 градусов. Инженеры просили отложить запуск «Челленджера», но НАСА отказало. Экипажу предстояло запустить в космос спутник связи, провести несколько экспериментов на борту корабля, замерить спектр кометы Галлея, взять пробы на радиацию во внутренних отсеках шаттла и изучить воздействие невесомости на развитие двенадцати куриных эмбрионов. Семь астронавтов, среди которых была учительница начальной школы, стартовали с мыса Канаверал. Через одну минуту 13 секунд на высоте 14 километров «Челленджер» взорвался. Обломки корабля разлетелись над Атлантическим океаном. Комиссия установила, что катастрофа произошла из-за разрыва уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя под воздействием раскаленных газов.