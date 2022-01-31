«А она думала сова»: Байбулат Батуллин превращает старинный мем в кино

Видео из казанского парка спустя десять лет становится социальным экспериментом

Байбулат Батуллин, казанский режиссер, работающий в Москве, идет дальше в производстве необычных фильмов. Сейчас он занимается документальным сериалом про героиню вирусного видео «А я думала сова», которое он случайно снял десять лет назад. Подробности — в материале «Реального времени».

Мем — в портфолио

В 2013 году Байбулат Батуллин снялся в приключенческой комедии «Сокровища О. К.» с Алексеем Воробьевым и Марией Кожевниковой в главных ролях. Действие фильма частично происходит в Казани. О том, что было дальше, Байбулат рассказал в подкасте комика Гарика Оганисяна «Реаниматрица»: продюсер картины попросил его снять интервью с самим собой для «фильма о фильме». В холодный день будущий режиссер забрел в парк Эрмитаж, где к нему подбежала бабушка с вопросом: «Эй, а что это у тебя?» — «Камера». — «А я думала сова».

В результате видео попало в паблик «Вконтакте» «Злой школьник», а потом еще во множество популярных сообществ, набрало миллионы просмотров. При этом мало кто знал, кто автор вирусного ролика. Байбулат рассказывает, что даже включал его в портфолио как забавное постановочное видео, однако какой-то выгоды он из этого не извлек.



Уже потом он снимал фильмы «Ноль с половиной» (про коллегу-режиссера, который решил, но так и не снял ремейк шедевра Робера Брессона «Наудачу, Бальтазар»), «Показалось» (о мужчине, который вышел во двор и увидел там огромную задницу), «Половинки» (о том, как люди в буквальном смысле приклеиваются друг к другу — короткометражка получила спецпризы на 28-м Кинотавре), целый сезон сериала «Чума».

Словом, у Батуллина никогда не было проблем с идеями. И тут он решил разыскать бабушку. Кинул клич, в результате нашлись знакомые знакомых, приславшие видео, как героиня поет, и предупредившие, что «Это очень веселая, чуть-чуть сумасшедшая семейка». Байбулат решил сделать документалку «А она думала сова». 28 декабря он поехал на ее розыски. В «Инстаграме» видно, как он встречает героиню в продуктовом магазине где-то в переходе, разговаривает с ней по-татарски, и Суфия Хайдаровна узнает себя.

Бабушку — в подкаст

На этой неделе вышел другой выпуск «Реаниматрицы», на который Байбулат и Суфия Хайдаровна пришли вместе.

Разговор со стороны смотрится настолько неловко, насколько может быть странной беседа изначально веселых молодых стендап-комика и кинорежисера с бабушкой преклонного возраста с тяжелой судьбой.

Пожилая женщина рассказала, что у нее на работе в то время был мужчина, которой завел сову. И потом она, сидя в парке, увидела Байбулата.

Суфия апа призналась, что ее иногда дразнят: «Вот она, Сова, идет». К ней часто до сих пор подходят люди и предлагают сфотографироваться.



Родилась героиня ролика в селе Ашняк Пестречинского района, училась в интернате, откуда ее забрали тетки до второго класса, а потом сдали обратно до 16 лет. В Казани дали общежитие, откуда ей пришлось уйти, начала работать на фабрике «Спартак», наклеивала подошвы к обуви. Позднее ушла и отсюда по состоянию здоровья.

Также женщина торговала в больнице, заработав двухстороннюю пневмонию. Теряла несколько раз паспорт. Жила она долгое время в полуподвальном помещении. Получила, стоя в очереди, вместо нового жилья 500 тысяч, купила дачу, где на нее упала мансарда.

Она 40 лет живет в подъездах, спит на лестницах. Вся пенсия уходит на кредиты на 1 млн и 2,5 млн, которые оформили на ее потерянный паспорт. Иногда живет у дочерей — «когда позовут». У Суфии Хайдаровны ворох болезней. Недавно она вновь начала общаться с внуками.

Помимо того, что планируется сбор средств ей в помощь, звучала, к примеру, идея продавать подкаст как NFT на аукционе.



Таким образом, проект из кинематографического превратился в социальный. Батуллин честно признается, что пока находится в растерянности: с такого рода актрисами он сталкивается впервые. Между тем у Суфии Хайдаровны появился аккаунт в «Инстаграме», который за несколько дней набрал почти 3 000 подписчиков. Появился и тикток-аккаунт.



Любопытно, что оригинала вирусного видео у Байбулата нет: он удалил его вместе с неудачными дублями. Вероятно, единственная копия на диске, который забрал продюсер «Сокровищ О. К.».



Интересно, у кого больше просмотров — у комедии или мема?

