«Фильм про тех, кто в ступоре»

«Кинопоиск HD» представил новую картину Байбулата Батуллина

Фото: кадр из фильма «Показалось»

Байбулат Батуллин, казанско-московский режиссер, выпустил короткометражный фильм «Показалось» (18+) в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Главную роль играет Иван Добронравов. Подробнее о нашумевшей пародии на современную российскую реальность — в материале «Реального времени».

Очень странный арт-объект

О своих планах Байбулат Батуллин рассказывал в интервью в «Реальном времени» еще летом 2020 года: «Сейчас мы сделали короткометражку «Показалось» — герой выходит во двор, а там гигантская задница. И никаких шуток».

Иван Добронравов, исполнитель главной роли, стал известен в 2003-м, когда сыграл в фильме Андрея Звягинцева «Возвращение», получившего главный приз Венецианского фестиваля, сына главного героя. Его отец — актер Федор Добронравов. После активно снимался в фильмах и сериалах, среди последних работ — многосерийный «Мятеж» и картина Вадима Перельмана «Купи меня».

Добронравов играет учителя физики, который обнаруживает во дворе дома в городе Нижние Дербышки очень странный арт-объект и пытается от него избавиться. Между тем власти готовятся к финалу конкурса «Лучший малый город страны» и не особо хотят помогать ему. В конце можно увидеть, как митинг у объекта разгоняет ОМОН.

По атмосфере картина напоминает скандинавские драмы, завязанные на российских реалиях и абсурде. Премьера картины прошла на «Кинотавре» летом 2020 года.

Добронравов играет учителя физики, который обнаруживает во дворе дома в городе Нижние Дербышки очень странный арт-объект и пытается от него избавиться. Кадр из фильма

«Фильм про тех, кто в ступоре»

Байбулат — младший сын писателя Рабита Батуллы и брат хореографа Нурбека Батуллы. Фильмы Батуллина не в первый раз публикуются именно при помощи онлайн-каналов. Во время пандемии Батуллин стал режиссером сериала «Чума!», действие которого происходит в вымышленном городке Нищбург, запертом на карантин. Впервые же он привлек внимание критиков, когда сайт «Сноб» выложил его курсовую работу «Ноль с половиной» про режиссера, который так и не снял ремейк шедевра Робера Брессона «Наудачу, Бальтазар». Позднее дебютный короткометражный фильм «Половинки» Батуллина получил спецпризы на «Кинотавре», на фестивале «Короче» и стал фаворитом зрительского голосования фестиваля «Будем жить».

Как рассказал сам режиссер в анонсе картины, «этот объект — заметная часть нашей культуры. И странно, что все еще не было снятого фильма буквально про это». «Фильм про тех, кто в ступоре, а не про «героев». Про банальный выбор. Каждый так или иначе трезвеет и принимает решение: закрыть глаза, кричать, быть в диалоге или следить за ситуацией вокруг объекта, но лайкать только котиков и приколы», — отметил Батуллин.

— Я не могу назвать это комедией, — рассказал «Реальному времени» режиссер. — Сейчас только в больших проектах есть чистый жанр. Везде все смешалось. Комедия здесь — лишь оболочка, форма. Это ирония по отношению к авторскому кино, но не смех над этим жанром. Хотя, когда появились первые наброски, у нас получалась пародия, но мы ушли от нее. Вероятно, это даже анекдот, если говорить честно. Ведь анекдоты бывают разными, есть те, над которыми смеешься сквозь слезы. Вообще, в чистом жанре сейчас тяжело работать, да и не надо. Определенность осталась только в ужастиках. Но я думаю, мы еще вернемся к чистоте.

При этом изначально фильм должен был стать полнометражным, в нем упомянутый объект сначала долго летел с неба, но после автор решил перейти в камерный формат. В короткометражке, кстати, по легенде от съемочной группы, он стоит во дворе не первое десятилетие. Для его создания параллельно снимали «объект реального человека, чтобы свет был идентичен съемочным кадрам. Потом из этого сделали 3D-версию».