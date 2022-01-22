Видеоопрос: «Каким должен быть минимальный размер оплаты труда в России?»
С января в России более чем на тысячу рублей вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он составляет 13 890 рублей. Соответствующее решение было принято президентом страны Владимиром Путиным в связи с ускорением инфляции. Однако россияне считают, что величина МРОТ должна быть выше в 2-3 раза. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жителей Казани, сколько должен составлять минимальный размер оплаты труда, по их мнению.
— Сколько рублей в месяц, на ваш взгляд, должен составлять минимальный размер оплаты труда? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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