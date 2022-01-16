Нужны ли филиалы в вузах: 5 неочевидных фактов об образовании в отделениях университета
Чаще, чем разговоры о необходимости самого высшего образования, звучат только вопросы: а нужны ли филиалы вузов? Говоря о них, еще недавно люди представляли себе, как раньше писали, «трехкомнатную квартиру, в которой якобы учится тысяча человек», либо какое-то сомнительное заведение с неприметной вывеской, где знаний не дают, но можно получить диплом головного вуза. Считается, что все эти подразделения университетов и институтов появились в 90-х годах на фоне ажиотажного спроса на высшее образование, и ничего в них с тех пор не изменилось. Собственно говоря, о жизни филиалов до сих пор мало что известно, и в СМИ они фигурируют только, как правило, в связи с кончиной или отставкой их директоров, после чего многие удивляются: а их разве еще не закрыли? О том, как на самом деле устроено образование в филиалах, в своей авторской колонке «Реальному времени» рассказывает Анна Свирина, проректор по науке и развитию Университета управления ТИСБИ.
Филиалы клиентоориентированыГоловные вузы, как правило, располагаются в крупных городах, а филиалы находятся в относительно небольших населенных пунктах. Поэтому им приходится конкурировать не только между собой, но и с близлежащими городами, которые предлагают больше возможностей, не связанных только со сферой образования.
И если в головных вузах ситуация позволяет проводить жесткий отбор абитуриентов и их основными заказчиками являются государство (для государственных вузов) и бизнес (для негосударственных), то основным клиентом филиала становятся абитуриенты и их родители. И в своей работе здесь ориентируются именно на них, в полном соответствии с принципом «спрос рождает предложение» — поэтому и появляются филиалы, где в трехкомнатной квартире учится тысяча человек — это означает, что по каким-то причинам именно такое «образование» нужно студентам и их работодателям.
Справедливости ради скажем, что политика министра Ливанова такие структуры почти уничтожила — они перестали быть рентабельными из-за резко возросших требований. И наоборот, в городах с высокими требованиями работодателей филиалы часто дают очень качественные знания и работают на репутацию — иначе выпускников просто не возьмут на работу. В маленьких городах все обо всех известно.
Филиалы эффективныВ головных вузах часто существует сложная архитектура управления, которая позволяет неточно соблюдать соотношения преподавателей и студентов (1:12), административно-управленческого персонала к основному (40/60), из-за развитости внутреннего совместительства. На небольших масштабах филиалов это почти нереально сделать, поэтому все выставленные министерством соотношения строго соблюдаются. Это приводит к более высокой и разнообразной нагрузке на каждого работника и, как следствие, к вынужденной необходимости для каждого сотрудника осваивать смежные навыки.
Для администрации филиалов это означает необходимость отладки всех внутренних процессов, иначе филиал просто не сможет выполнять множество требований. Вариант выживания в этой ситуации только один — повысить эффективность каждого. Для головного вуза это означает, что любые новшества можно тестировать на филиальной сети — они быстрее адаптируются и сформируют процесс, который можно вернуть в головной вуз и внедрить уже адаптированным.
Филиалы интегрированы с бизнесомТерриториально базовые работодатели находятся к филиалам ближе, чем головной вуз. Работодатели и филиалы вузов работают в одинаковой среде, лучше понимают друг друга и, как следствие из первого факта в этой статье, настроены на диалог. Филиалу сложно выжить без поддержки местного бизнеса, а бизнесу тяжело придется без кадров, которые готовит подразделение вуза — уехавшая в миллионники молодежь не очень стремится возвращаться домой. Поэтому образовательные программы в филиалах часто «ближе к земле», у них нет проблем с организацией реальной практики — предприятия начинают отбирать кадры на ранних этапах, а сами сотрудники предприятий с большим удовольствием преподают и приносят реальный мир в аудиторию.
Филиалы обеспечивают индивидуальные траектории обученияВ аудитории, через которую проходят не сотни, а десятки студентов, преподавателю легче сориентироваться в уровне подготовки учащихся и подстроить свою работу под особенности тех, кто в ней находится. В результате, хотя учебный план остается тем же, содержание обучения меняется с каждым новым потоком — что почти невозможно сделать в потоках по 100-200 человек, если не использовать специальные цифровые инструменты. Поэтому появление студентов филиалов в топе олимпиад на российском уровне вполне логично — да, выбрать членов команд из одной группы сложнее, но зато качество работы с ними можно обеспечить на более высоком уровне.
Филиалы популяризируют головной вузФилиалы вузов на местах проводят очень много работы, которая сейчас отнесена законодательством к просветительской деятельности. Проекты в школах, открытые лекции, подготовка к олимпиадам — все это происходит при участии сотрудников филиалов вузов. Так, начиная с 4-5 класса школьник периодически слышит название одного и того же вуза — и когда приходит время поступать, этот университет оказывается наиболее узнаваемым для него. Это дает головному вузу пусть незначительное, но все же конкурентное преимущество по сравнению с сотней возможностей, которые перебирает абитуриент.
Усиление конкуренции только укрепляет отрасль, делает ее более привлекательной для клиента и дает толчок для развития. С этих позиций филиалы полезны для всего высшего образования — создавая дополнительную конкуренцию, они помогают его улучшить. Ажиотажного спроса на высшее образование давно нет, и, чтобы конкурировать, филиалам надо быстро реагировать на изменения в законах, в настроении клиентов и отвечать на возникающий запрос. Мы не спрашиваем себя, нужны ли магазины шаговой доступности, а просто заходим туда вечером, потому что это удобно и позволяет нам жить чуть лучше.
Справка
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
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