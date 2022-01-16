Нужны ли филиалы в вузах: 5 неочевидных фактов об образовании в отделениях университета

Чаще, чем разговоры о необходимости самого высшего образования, звучат только вопросы: а нужны ли филиалы вузов? Говоря о них, еще недавно люди представляли себе, как раньше писали, «трехкомнатную квартиру, в которой якобы учится тысяча человек», либо какое-то сомнительное заведение с неприметной вывеской, где знаний не дают, но можно получить диплом головного вуза. Считается, что все эти подразделения университетов и институтов появились в 90-х годах на фоне ажиотажного спроса на высшее образование, и ничего в них с тех пор не изменилось. Собственно говоря, о жизни филиалов до сих пор мало что известно, и в СМИ они фигурируют только, как правило, в связи с кончиной или отставкой их директоров, после чего многие удивляются: а их разве еще не закрыли? О том, как на самом деле устроено образование в филиалах, в своей авторской колонке «Реальному времени» рассказывает Анна Свирина, проректор по науке и развитию Университета управления ТИСБИ.

