«Электронная ипотека за один день» — как реализуется пилот в Татарстане

Региональный проект с сентября привлек более восьми тысяч заявителей

Фото: Максим Платонов

Если еще недавно татарстанцы не могли и помыслить о регистрации ипотеки в Росреестре за один день, то сегодня так проходят многие сделки. По крайней мере, пилотный проект Росреестра, который с сентября предлагает эту электронную услугу в Татарстане, уже привлек внимание заемщиков. Как выяснило «Реальное время», всего за несколько месяцев в республике сервисом воспользовались более 8 тысяч покупателей недвижимости в кредит, и 77% всех электронных ипотек были зарегистрированы за сутки. Подробности — в нашем материале.

Как работает «Электронная ипотека за один день»

Татарстан приступил к реализации проекта «Электронная ипотека за один день» с сентября прошлого года. В рамках проекта срок регистрации сделок в Росреестре при отсутствии замечаний составляет всего 24 часа вместо установленных стандартных 5—7 рабочих дней.

В настоящее время федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлены сроки регистрации ипотеки жилого помещения: пять рабочих дней с даты приема или поступления заявления в орган регистрации прав и семь рабочих дней — с даты приема заявления многофункциональным центром. Благодаря пилотному проекту, у татарстанцев появилась возможность оперативно оформить электронную ипотеку за один рабочий день без посещения офисов многофункциональных центров с использованием электронных сервисов Росреестра.

В рамках проекта «Электронная ипотека за один день» уже 3 сентября Росреестр Татарстана зарегистрировал за 24 часа первый электронный пакет ипотечных документов. Первую в регионе онлайн-ипотеку на покупку новой двухкомнатной квартиры оформил молодой казанец, решивший улучшить свои жилищные условия — переехать из «хрущевки» в новостройку.

Как сообщили «Реальному времени» в Росреестре, благодаря сервису «Ипотека за 24 часа» любое онлайн-обращение за регистрацией ипотеки, договора долевого участия с использованием кредитных средств, покупка гражданином квартиры или дома с ипотекой, поданное в Управление через электронные банковские сервисы, при отсутствии замечаний, полностью обрабатывается до итоговых документов всего за один рабочий день.

— Данный сервис внедрен всего несколько месяцев назад, однако мы уже сейчас видим его востребованность у заявителей: более 77 процентов электронных ипотек регистрируются за сутки, всего же данным сервисом на данный момент воспользовались более 8 тысяч человек, — отметила в беседе с нашим изданием заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Если во втором квартале 2021 года в проекте принимали участие 26 регионов, то на сегодняшний день охвачены все 85 субъектов России.

«Возможность появилась очень своевременно»

В Гильдии риелторов Татарстана «Реальному времени» рассказали, что игроки рынка уже активно пользуются сервисом.

— Данная возможность появилась очень своевременно. Цифровизация процессов взаимодействия с Росреестром, в том числе регистрации прав на недвижимость, в последние годы заметно ускорилась, — отметил вице-президент гильдии, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.

Сыграла свою роль и пандемия новой коронавирусной инфекции. В 2021 году по сравнению с 2020-м доля электронных сделок выросла на 30—40 процентов, и этот показатель однозначно будет расти.

Эксперт убежден, что электронная регистрация — один из значимых трендов последних лет, созвучных с программой «Стоп-бумага», принятой Росреестром и предполагающей переход на полностью электронное оказание услуг.

По его словам, заявители уже несколько лет используют возможности электронной регистрации сделок, однако минимальные сроки достигали трех дней. Если же заявитель шел своими ногами в МФЦ для подачи документов на регистрацию прав, то сроки и вовсе растягивались до недели.

— А с сентября уже можно, и нужно, регистрировать за 24 часа электронную сделку по ипотеке. Этой возможностью стали пользоваться очень активно в основном — профессиональные участники рынка, когда одной из сторон является застройщик, либо сделку проводит представитель риелторской компании. В этом случае ее сопровождает юрист, он подсказывает гражданам все нюансы и организует электронную сделку, — пояснил Садреев.

При этом не по каждой сделке возможна электронная регистрация — есть определенные ограничения, в частности, когда дело касается имущества несовершеннолетних и недееспособных.

Граждане, оформляющие сделку самостоятельно, без профессионального сопровождения, смогут также без проблем воспользоваться услугой «Электронная ипотека за один день», убежден собеседник издания: «Если сам заявитель юридически подкован, знаком с особенностями документооборота, никаких проблем у него возникнуть не должно. Но, конечно, основной канал заявок на «электронную ипотеку» сейчас — застройщики и агентства недвижимости. Как правило, люди обращаются в такие организации». По его словам, не менее 50% сделок с недвижимостью сегодня проходят электронную регистрацию, а в случае с ипотекой — еще больше: «Думаю, в ближайшие год-два выйдем на 70-80%».



«Регистрация за день сокращает сроки ожидания денег»

Востребованной, но даже несколько запоздалой услугой считает сервис президент татарстанской гильдии риелторов Андрей Савельев.

— Сейчас почти во всех банках есть своя электронная регистрация. У всех застройщиков и даже во многих агентствах недвижимости тоже есть собственная электронная регистрация сделок с недвижимостью, она занимает в среднем 1-2 дня. Если взять весь рынок — и первичку, и вторичку, то больше половины сделок у нас проходят по таким ускоренным режимам, через электронную регистрацию. А если речь идет об ипотеке — наверное, и все 90 процентов сделок так проходят.

По его оценке, очень много татарстанцев изъявляют желание пройти процедуру электронной регистрации ипотеки без лишней бумажной волокиты и хождениям по инстанциям: «Главное удобство — не надо приходить за документами. Если вы идете ножками в МФЦ, вы потом и второй раз опять пойдете в МФЦ, чтобы получить эти бумаги, а при электронной регистрации все документы получите на свою электронную почту».

По мнению Савельева, запуск пилота позволит госучреждению идти в ногу со временем, что особенно актуально, если вспомнить еще недавние жалобы татарстанцев на длинные очереди и долгие сроки рассмотрения заявлений. Руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова отметила еще один плюс сервиса — он позволит сократить сроки ожидания денег.

— Стандартный случай по ипотеке: когда вы обращаетесь за оформлением ипотечного кредита, и банк участвует в сделке, то перечисление кредитных средств, которые предоставляет банк, происходит после того, как человек, который покупает у вас квартиру, становится собственником. Это, как правило, 5—9 дней. Получается, что продавец должен как минимум неделю сидеть без денег. Как правило, при любой продаже недвижимости человек нуждается в деньгах как можно быстрее. Не тогда, когда завершилась регистрация, а сразу после подписания договора. Таким образом, регистрация за один день сокращает период ожидания денег и делает удобными сделки. Это очень удобно для всех сторон договора, — отметила эксперт.