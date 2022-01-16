Видео недели: первый полет Ту-160М, Артемий Лебедев о Казани и Смолов в образе Поттера

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Наследник «Белого лебедя» совершил первый полет

У российских военных летчиков вскоре появится новый бомбардировщик — Ту-160М. По сути он является наследником известного «Белого лебедя» — самого крупного сверхзвукового самолета в истории, который собирали в СССР. Новый стратегический ракетоносец в этот раз собрали с нуля на Казанском авиазаводе, модернизировав все системы и оборудование предшественника на 80%.

В начале недели «железную птицу» под управлением летчиков-испытателей компании «Туполев» отправили в первый тестовый полет. Самолет с аэродрома Казанского авиазавода поднялся на высоту 600 метров и летал около 30 минут. За этого время пилоты выполнили маневры, которые помогли понять, насколько устойчив и управляем Ту-160М в воздухе.

«Не надо раздруживаться»

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на днях в своем youtube-канале опубликовал новый подкаст. В этот раз его героем стал известный российский дизайнер Артемий Лебедев. В течение часа собеседники говорили о судьбе русского дизайна, в чем его основная проблема. Также Лебедев пояснил свои мысли, опубликованные в 2020 году про суверенитет республики, которые вызвали резонанс в республике, а некоторые расценили их как попытку рассорить Россию и Татарстан: «Смысл моего поста был как раз в том, что «не надо раздруживаться», — заверил в этот раз дизайнер.

Также он оценил преображение Казани и ее новогоднее убранство, отметив: «Казань за последние 10 лет преобразилась невероятно, и мы видим, что от Москвы не отстает со всеми этими резными воротами светящимися... Приятно посмотреть».

Пока лужа не стала катком

Огромная лужа образовалась на одной из дорог Нижнекамска в минувший вторник. Видео в соцсетях опубликовали горожане, которым довелось проехаться по ней. Как выяснилось причиной стал порыв водопровода на ул. Юности. Воду с проезжей части откачали в течение нескольких часов, иначе бы на месте автодороги образовался каток — температура воздуха в этот день была около -13 градусов. По подсчетам «водоканала», который занимался ликвидацией аварии, на дорогу вылилось около 9 кубометров холодной воды.

Кто на новенького?

В пятницу в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани театральный педагог, руководитель Московского центра сценических практик Владимир Аносов провел мастер- класс. Но необычный, а по фехтованию. На него пригласили не только участников фестиваля, освоить навыки владения шпагой могли также журналисты и блогеры Татарстана.

Смолов в роли Гарри Поттера

Московское «Динамо» анонсировало на днях возвращение футболиста Федора Смолова в команду довольно оригинальным способом. На YouTube-канале ФК появился видеоролик, снятый в духе фильмов о Гарри Поттере, где в главной роли — Смолов. На кадрах он идет якобы по железнодорожной платформе и получает письмо в конверте с надписью «Пора возвращаться», а затем проходит сквозь стену, на которой указан год основания клуба — 19 2/3, оказываясь на стадионе «Динамо» в шарфе клуба. Завершается ролик титрами также в стиле поттерианы «Федор Смолов — 7 лет спустя. Возвращение домой».

Болельщики футбольного клуба «Динамо» оценили креативный подход к камбэку Смолова, который выступал в составе команды с 2007 по 2015 годы, а затем играл за «Краснодар» и «Локомотив». Видео за сутки набрало почти 390 тысяч просмотров.

Слуцкий назвал лучший стадион

Бывший коллега Федора Смолова по футболу, а ныне тренер казанского «Рубина» вновь стал участником влога YouTube — канала «Коммент.Шоу». Вместе с ведущим Нобелем Арустамяном они отправились в Лондон, где говорили о футболе и не только, сходили на матч «Челси» — «Брайтон» — выпуски вышли в 3-х частях.

Если в гостях у Собчак он негативно оценил поле «Казань Арены», то в этот раз он перечислил стадионы, которые ему нравятся больше всего. Слуцкий признался, что предпочитает классику: «Люблю стадионы по типу старых классических английских, которые выполнены квадратом… Ты сидишь, и под тобой все играют — идеальная картинка. Стадион ЦСКА очень нравится — больше, чем любой другой», — отметил тренер. Поделился он своим мнением и о том, почему тренеров из России не приглашают на работу в Англию: «Ни наши тренеры, ни наши футболисты не то чтобы не востребованы, а просто о нас ничего не знают».

Акуленок стал рекордсменом YouTube

Клип на песню Baby Shark, опубликованное в 2016 году на YouTube-канале Pinkfong, набрало рекордное количество просмотров за всю историю стриминговой площадки — его посмотрели более 10 миллиардов раз. Осенью 2020 года этот видеоклип по количеству просмотров обогнал клип на песню Despacito, став самым просматриваемым видео в истории видеосервиса. Самым первым видео, у которого было свыше миллиарда просмотров, стал клип на песню Gangnam Style корейского рэпера PSY, вышедший в 2012 году.

Быстрее тюбинга

Более 24,8 млн просмотров, 3,7 млн лайков и около 28 тысяч комментариев набрало за пару дней видео в одной из соцсетей, на котором мужчина решил посоревноваться со своей собакой породы джек-рассел, кто быстрее спустится с горки: он на тюбинге или питомец на своих четырех лапах. В итоге хозяин уступил «сверхскоростному» псу, который еще остался недовольным, что гонка так быстро закончилась.

Большой секрет героини Умы Турман

Первый трейлер сериала «Под подозрением», где главную роль играет Ума Турман, опубликовал в начале недели сервис Apple TV+. В нем злоумышленники, похитившие сына главной героини, требуют, чтобы в обмен на его свободу она, успешная бизнесвумен, раскрыла большую тайну, которую скрывала много лет. Премьера сериала запланирована на 4 февраля.