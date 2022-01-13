Вдохновившись встречей с президентом, «Зенит-Казань» одержал легкую победу в классе

В первом матче одной восьмой Кубка ЕКВ волейбольный клуб «Зенит-Казань» принимал на своей площадке голландскую команду «Орион» из Дутинхема. Казанцы победили — 3:0 (25:12, 25:19, 25:14), практически лишив это противостояние интриги. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Оранжевое настроение

Голландский волейбол поднимали именно клубы, а славу ему принесла сборная страны. Конкретно Кубок ЕКВ выигрывал «Старлифт» из Ворбурга, «Орион» играл в финале Кубка ЕКВ 1983 года, но всё это еврокубки, в которых не принимали участие сильнейшие на то время команды Восточной Европы. А конкурировать с Восточной Европой, и даже с советскими командами первой начала команда «Мартинус» из Амстелвена.

Но все это было не более, чем локальным успехом, в том числе потому, что волейбол в стране был полупрофессиональным. Не случайно, нынешний наставник «Академии-Казань» Максим Максимов вспоминал, что его партнёр по одинцовской «Искре» Гвидо Гертцен полностью переключился на волейбол только в возрасте 22 лет, а именно в 1992 году, когда в этом виде спорта появилась возможность зарабатывать.

Чуть ранее оранжевые стали главной сенсацией международного волейбола 80-х-90-х. Вообще голландский командный игровой спорт это какое-то необъяснимое явление. В конце 60-х на орбиту вышел футбол, в 1976 года ватерпольная сборная стала третьей на Олимпиаде. Сразу четыре (!) бронзовых призера Олимпиады-1976 в составе сборной Нидерландов Ханс ван Зееланд, Нико Ландевеерд, Ханс Смитс и Энди Хоепелман выступали затем на казанском чемпионате мира 2015 года по водному поло среди ветеранов. Следующими поднялись хоккеисты, ворвавшиеся в восьмёрку сильнейших на чемпионате мира. Далее баскетболисты, ставшие четвертыми на чемпионате Европы 1983 года. Наконец, предпоследними взлетели в элиту волейболисты, причем, сделали это ярче всех: золото и серебро олимпийских игр, серебро Кубка мира, пять наград чемпионата Европы, включая золотые.

В первом матче одной восьмой Кубка ЕКВ волейбольный клуб «Зенит-Казань» принимал на своей площадке голландскую команду «Орион»

Преобразовал скромных голландцев в чемпионов знаменитый тренер Ари Сэлинджер, еврей из Польши, перебравшийся в Израиль, а прославивший себя работой с женскими сборными США и мужской командой Голландии. Просто собрал в один коллектив всех перспективных игроков страны, и целенаправленно наигрывал их к международным турнирам. Но это всё в голландском прошлом, а актуальный уровень сборной Нидерландов таков, что на ЧМ-2022 в России они будут счастливы, если выйдут в следующий круг, конкурируя со сборными Аргентины, Ирана и Египта. Кстати, матчи этой группы пройдут в Красноярске.

Кого ждать на ЧМ?

В состав сборной сейчас из «Ориона» входит Яспер Дифенбах, в кандидатах числится Стин Хелд, а вот легионеры Йоонас Мякеля, Ян Хелениус из Финляндии, датчанин Миккель Хофф, и австралиец Адам Уайт представляют команды, которые до России не добрались. Забегая вперёд, скажем, что Хофф в третьем сете получил травму, столкнувшись с кем-то из партнёров. Также в составе Дутинхема есть Роб Йорна, чей старший брат Гийс играет в основе сборной,

Кстати, на предыдущем ЧМ в сборную входил и Дирк Спариданс, игравший на позиции либеро, но затем в жизни 32-летнего человека что-то пошло следующим образом, что он стал руководить своей бывшей командой, в которой три игрока — Дифенбах, Уайт и Таймен Лаане либо старше, либо ровесники своего наставника. Более того, Спариданс совмещает эту работу с наставничеством женской сборной Швейцарии.

Расслабленный «Зенит-Казань» уже откровенно воспринимал этот матч не более, чем тренировочную нагрузку

Кстати, именно представителя из Швейцарии — команду «Йона», нидерландцы обыграли в предыдущем круге, а до этого победили английскую команду «Полония», чье странное название объясняется тем, что команду изначально создали польские эмигранты Великобритании. В обоих случаях, соперники не представляли серьезной угрозы, какая ожидается от «Кузбасса» из Кемерово, который уже вышел в четвертьфинал, поскольку его соперник — французский «Монпелье», — снялся с розыгрыша турнира из-за большого количества больных коронавирусом.

Разгром за час двадцать

Зенитовцы до игры побывали на чествовании самих себя и коллег из «Динамо-Ак Барс», по поводу выигрыша Кубка России. Президент Татарстана Рустам Минниханов тепло пообщался с триумфаторами, а затем они собрались в зале Центра волейбола, и в первых рядах были Ришат Гилязутдинов со своими подопечными. Ближе них к площадке располагались только запасные «Зенит-Казань» в число которых сейчас угодил Дмитрий Волков. В первом матче этого года он вдоволь покуражился в игре со своей бывшей командой, новоуренгойским «Факелом», набрав 17 очков, а сейчас его куражность пригодилась только по завершении матча, когда надо было поприветствовать болельщиков на трибунах. Волкова в площадке заменил поляк Бартош Беднож (14 очков в итоге), вместо Артёма Вольвича и Александра Волкова вышли Алексей Кононов (10 очков) и Дмитрий Щербинин (2 очка) кроме них на площадку со старта вышли Майка Кристенсон (2), Андрей Сурмачевский (11), либеро Валентин Голубев, и вышедший на замену Денис Земченок (5).

Казанцы со старта матча разогнались, едва не создав трехкратное преимущество — 13:5 на эйсе Максима Михайлова. На ответном эйсе Стейна Хелда разрыв сократился вдвое — 15:8, с таким же разрывом партия и завершилась — 25:12. Во втором сете гости поначалу даже вышли вперед — 3:2, но с эйса Алексея Кононова казанцы начали отрываться — 7:6. И класс соперников был несопоставим, и у гостей, по каким-то причинам, совершенно не шла подача, летя либо в аут, либо чаще в сетку. Тем самым, он лишали себя возможностей навязать борьбу, а расслабленный «Зенит-Казань» уже откровенно воспринимал этот матч не более, чем тренировочную нагрузку. Больше всех веселился Андрей Сурмачевский, его радость разделяли партнёры — 25:19, а с третьего сета и Земченок, вышедший на замену Михайлова. В итоге — 25:14, 3:0 по партиям, в матче, на проведение которого потребовалось час двадцать времени. Есть 12 победа Казани с сухим счетом — 3:0.

В итоге — 25:14, 3:0 по партиям, в матче, на проведение которого потребовалось час двадцать времени

Кстати, будучи еще 20-летним, Спариданс играл против Казани, тогда еще называвшееся «Динамо-ТТГ», а он представлял команду из Апельдорна с таким же названием «Динамо». Тогда ему удалось с партнёрами выиграть один сет в двухматчевом противостоянии в рамках Лиги Чемпионов — 0:3, 1:3. Похоже, и сейчас остаётся рассчитывать на повторение пройденного, по итогам второго матча, который назначен на 20 января в Дутинхеме. Пока там объявлен локдаун теперь уже из-за омикрона, начавшийся еще 19 декабря прошлого года.

Джаудат Абдуллин, фото zenit-kazan.com