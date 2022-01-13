«Нефтехимик» 2021/22: зона плей-офф, растущая посещаемость и эффективная трансферная политика «по средствам»

Нижнекамцы показывают, как скромной команде эффективно существовать в богатом российском хоккее

Радует в нынешнем сезоне нижнекамский «Нефтехимик» своих поклонников результатами на льду. Обновленная команда под руководством приглашенного из ВХЛ Олега Леонтьева ведет битву за место в плей-офф и пока забралась выше конкурентов во вчерашнем матче, обыграв лидеров конференции «Трактор» (4:2). Однако есть у «Нефтехимика» победы и за пределами хоккейной площадки. Неплохие результаты дали о себе знать в ответе от болельщиков — эффективность нижнекамского клуба пошла вверх и в медиаполе, а удачная работа на трансферной площадке в течение сезона позволяет команде держаться на плаву, несмотря на не самый толстый кошелек в КХЛ.

Болельщик голосует ногами: скачок «Нефтехимика» с 22-го на 6-е место по посещаемости

Посещаемость домашних игр команды, пожалуй, самый наглядный показатель, насколько она успешна в сезоне. Не всегда череда побед и высокое место в турнирной таблице — гарантия поддержки от болельщиков — можно побеждать так, что болельщик исчезает. Зато при отсутствии побед некоторые команды вполне пользуются уважением и любовью своих поклонников.

У нижнекамского «Нефтехимика» в нынешнем сезоне все в порядке и с результатом, и с поддержкой нижнекамцев и жителей ближайших городов Закамья. Команда Олега Леонтьева идет в первой восьмерке, периодически обыгрывая топ-команды Западной и Восточной конференций. При таких раскладах болельщик, естественно, на трибуны пошел. Хотя дело тут немного в другом — команда играет в интересный хоккей, а если нужно удержать результат, хоккеисты готовы ложиться под шайбы (вспомним Михаила Сидорова в недавней московской игре с ЦСКА). А вот это действительно подкупает.

В отличие от прошлогодних показателей, когда по трибунам гулял ветер, в середине нынешнего сезона у «Нефтехимика» шестая позиция по проценту заполняемости арены от общей вместимости. По данным на ноябрь — декабрь, чуть больше двух тысяч (2010 зрителей) составляла посещаемость «Нефтехим Арены». Вместимость домашней арены «волков» — 5500 зрителей. То есть 36,5% от общей вместимости стадиона. Если сравнивать с показателями прошлого сезона, то это мощный скачок с предпоследнего, 22-го места по лиге на шестое.

По данным на ноябрь — декабрь, чуть больше двух тысяч (2010 зрителей) составляла посещаемость «Нефтехим Арены»

Подтянулся к команде из Нижнекамска и интерес за пределами родного города. Об этом можно судить по выросшим продажам трансляций матчей «волков». Татарстанцы и здесь поднялись с последних мест прошлого сезона и занимают четырнадцатую позицию из 24 по рейтингу покупок трансляций– 3,61% по состоянию на конец осени. Это выше, чем, например, у «Ак Барса» (3,48%) или у вчера поверженного лидера Востока — челябинского «Трактора» (2,96%).

Вчерашние хоккеисты из ВХЛ и СА: в Нижнекамске собрали боевую команду не на олигархический бюджет

Стоит отметить, что не последнюю роль в повышенном интересе к «Нефтехимику» сыграла довольно грамотная (и удачная) селекционная работа в нынешнем сезоне.

Да, нельзя говорить о стопроцентном попадании Игоря Ларионова и его команды, но удачных решений, позволивших набрать боеспособную команду при скромных возможностях, хватает на то, чтобы Нижнекамск сегодня держался среди восьми претендентов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2022.

Последнее из таких успешных решений — нападающий Вячеслав Лещенко, которого взяли как свободного агента (до сих пор загадка, почему «Витязь» от него отказался) под самое закрытие дедлайна переходов. Форвард сходу настрелял семь шайб во всех семи своих стартовых играх в свитере «Нефтехимика».

Удачно вписался в команду голкипер Александр Судницин

Удачно вписался в команду и сходу выручил в трех дебютных играх и голкипер Александр Судницин, которого пришлось брать вместо не вписавшегося Франса Туохимы (а это уже про непопадания). А Эдуард Гиматов положил решающий буллит в ворота «Динамо», да и вчера первую в ворота «Трактора» положил.

В Нижнекамске удается грамотно собирать хоккеистов на не самые «тяжелые» контракты — кого со статуса СА (свободный агент), кого поднять из ВХЛ. Большинство из новичков действительно приходятся ко двору.

По последним данным, зарплатный бюджет нижнекамцев составляет около 315 миллионов рублей. В Западной конференции столько же имеют ХК «Сочи» и «Северсталь». Обе команды тоже стараются навести шума в своей конференции. Если южане сдали к концу чемпионата, то у череповчан тоже есть все шансы пошуметь в плей-офф.

Благодаря таким «выстрелам», как Лещенко, нижнекамцы сегодня держатся в первой пятерке в рейтинге эффективности по показателю «набранные очки — потраченные средства». При 52 набранных баллах стоимость одного очка «Нефтехимика» сегодня составляет чуть выше 6 миллионов рублей.

Благодаря таким «выстрелам», как Лещенко, нижнекамцы сегодня держатся в первой пятерке в рейтинге эффективности

Есть и неудачные селекционные примеры: Либор Гудачек и тот же Туохимаа в Нижнекамске так и не заиграли так, как от них ожидали. У словака ко второму сезону не хватило мотивации, а финн пока не сумел полностью приспособиться к российскому хоккею. Но стропроцентным попаданием в лиге пока еще никто из менеджеров не отличался.

«Нефтехимик» показывает, как при не олигархическом бюджете и базировании в небольшом промышленном городе можно эффективно существовать в реалиях конкуренции Континентальной хоккейной лиги. Сейчас у Нижнекамска есть все шансы завершать сезон на 6-7 местах на Востоке и реально бороться за выход во второй раунд.