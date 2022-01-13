100 татарских песен XX века: что слушали в 1920-е

Какой была татарская музыка в начале прошлого столетия — песни гражданской войны, театрализации и коллективизации

Фото: труппа татарского театра

Татарстанская команда энтузиастов представила сайт «100 татарских песен XX века». В сотрудничестве с ней «Реальное время» запускает проект об исследовании национальной культуры татар через музыку. Ранее мы рассказали о том, что слушали татары до революции и в эпоху оттепели. В этом выпуске — песни эпохи гражданских войн, голода, строительства колхозов и взлета татарского театра.

Марш в театр!

У первой татарской театральной труппы «Сайяр» был свой ансамбль, в котором играли Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Файзи Биккенин и другие музыканты. Сайдашев уже тогда настаивал на полифоничном звучании, заставляя инструменты играть разные партии, а не одну и ту же мелодию, отходя от традиций восточных оркестров. Эти музыканты становятся первыми композиторами республики.



Отметим, что в 1920-е годы написано немало призывно-лозунговых маршевых песен. «Ударниклар маршы», «Колхозчылар маршы», «Фабзавком маршы» и другие песни остались артефактом эпохи.

В 1922-м на базе трупп «Нур» и «Сайяр» появляется Татарский государственный драматический театр, для спектаклей которого музыку пишет Сайдашев. И многие из этих композиций обретают жизнь и вне сцены. С тех пор история музыки неразрывна от летописи театра, который создает популярный жанр — музыкальную драму.

Казанское музыкальное училище, организованное Казанским отделением Русского музыкального общества в 1904 году на базе частных музыкальных школ, в котором учились такие композиторы, как Салих Сайдашев и Султан Габяши, Назиб Жиганов и Александр Ключарев, Юрий Виноградов и Фарид Яруллин, в 1923 году переезжает на улицу Жуковского, где обитает и сейчас.



В 1927 году в Казани начинает работать радио. Те, кого можно услышать на его волнах, кумиры молодежи. Больше всего времени отдается народной музыке — радиостанция продвигает песни, услышанные в деревнях.



Первым композиторам приходится решать вопрос о развитии профессиональной татарской музыки. Главенствующим мнением становится необходимость движения в сторону европейской культуры, расширение ладовой основы, гармонизации. Так формируется советская татарская музыка — еще отражающая народные традиции, но восхищающаяся полифонией, вертикальными структурами и классикой (уже сочинена первая опера «Сания», причем силами целых трех композиторов — Габяши, Виноградова, Газиза Альмухаметова).

Песня Булата (спектакль «Голубая шаль»)

Слова Карима Тинчурина

Музыка Салиха Сайдашева

В 1926-м состоялась премьера спектакля Карима Тинчурина «Зәңгәр шәл», к которому Сайдашев пишет музыку (а автор играет главного героя Булата, вернувшегося в родное село с заработков). После того как Тинчурин подвергается репрессиям, спектакль снимают с репертуара на 19 лет, однако в 1957-м он возвращается, его показывают на Декаде татарского искусства в Москве. В то время включенную в действие песню «Кара урман» поет студент Ильгам Шакиров.

Сайдашев использует в музыке немало народных мелодий — в частности, заглавную. Про арию Булата в тексте идет ремарка, что он поет ее на мотив «Шахты». Это оптимистичная песня вернувшего с тяжелых работ крестьянина, который надеется обрести счастье. Как и многие другие театральные произведения Сайдашева, она обрела самостоятельную жизнь и до сих пор исполняется как отдельный номер. Это еще один способ существования татарской музыки — ее популяризирует не просто сцена, а театральные подмостки.

Ария Гульюзум (музыкальная драма «Наемщик»)

Слова Тази Гиззата

Музыка Салиха Сайдашева

В основе пьесы «Наемщик» — жизненные реалии, она о бедняке, который отправился вместо сына муллы в армию. Тази Гиззат написал ее в 1925 году. Салих Сайдашев мечтал превратить ее в оперу, при том что в драме уже были и хоровые сцены, и танцы, и оркестровые фрагменты. Так что ее в оригинальном варианте играли в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, где партию Гульюзум исполняла Рукия Кушловская (в первой «Голубой шали» она играла главную женскую роль Майсары).

В 2016-м спектакль возродила оперная студия Казанской консерватории, причем режиссером выступил главный режиссер Камаловского театра Фарит Бикчантаев (здесь женская партия досталась Айгуль Хайри).

На сайте можно послушать эту арию в исполнении Альфии Галимовой. Она училась в 1950—1960-е годы в Московской консерватории, будучи солисткой Татарского театра оперы, а после стала солисткой-вокалисткой в Татарской государственной филармонии.

Арии Гульюзум — это примеры чистого лиризма и чистоты, а также образец сайдашевской работы с фольклором и многоголосием.

«Каз канаты»

Слова и музыка народные



Изначально это была инструментальная зарисовка, в 1920-е годы она обрела слова. Даже непосвященный услышит, что эта песня звучит иначе, чем дореволюционные произведения: в ней чувствуется боевой дух послереволюционной эпохи, при этом сама тема ожидания любимого, печали — абсолютно вневременная. У Салиха Сайдашева, писавшего музыку к пьесе Карима Тинчурина «Сүнгән йолдызлар», эта мелодия стала лейтмотивом действия.



Образцово исполняла народные песни уже после войны Фарида Кудашева, причем аккомпанировал ей муж — Бахти Гайсин.

«Ком бураны»

Слова и музыка народные



«Ком бураны, ком бураны — Оренбурның урамы» — понятно, где эта песня появилась? Джаудат Файзи упоминает, что ее распевали местные солдаты в гражданскую войну. Также приводятся сведения, что ее мелодия строится на «Закирҗан бәете», баите об убитом приказчике Закирзяне. В 1920-е годы она получила особое распространение.

В 1990-е Вафира Гиззатуллина вернула песню на сцену, сделав ее гимном перемен в республике. Редкий пример патриотической композиции столетней давности, которая пережила все перипетии истории.



Ария Зыи (опера «Сания»)

Музыка Султана Габяши, Газиза Альмухаметова, Василия Виноградова

Слова Султана Габяши, Газиза Альмухаметова, Фатиха Амирхана

«Сания́» — это первая опера на татарском языке, причем созданная интернациональным составом. Причина ее появления в 1925 году — энтузиазм работавшего в то время в Бакинской опере Газиза Альмухаметова, который решил создать нечто масштабное в татаро-башкирской культуре. Написав историю о любви Сании и Зыи, он нашел в Казани композитора Султана Габяши, уже работавшего с театральной формой. Тот не сразу, но согласился работать, причем часть обсуждений проходили на улице Жуковского, в квартире писателя Фатиха Амирхана. К ним присоединился для гармонизации и оркестровки Василий Виноградов. Тут в дело вступило правительство республики, которое решило приурочить премьеру к пятилетию Татарстана.

Изначально, кстати, все основные женские партии писались под вокальные данные Сары Садыковой, тогда студентки Московской консерватории, но в итоге ее заменила сестра Разия. Зыю озвучивал сам Альмухаметов. Пел и Султан Габяши.



«Сахраларда»

Слова и музыка народные

Как пишет Джаудат Файзи в книге «Халык җәүһәрләре», эту песню записали в 1965 году в Тобольске — и сообщили, что там ее поют с 1930-х годов. Ее длинные строчки указывают на то, что это древняя композиция. Одна из строф также фигурирует в источниках начала прошлого века. Возможно, считал исследователь, это советское продолжение старых традиций, к тому же у нее, как у многих старых вещей, есть и второе название — «Моңлы егет».

«Хәмдия»

Слова и музыка народные

Песня стала популярной благодаря драме Мирхайдара Файзи «Ак калфак». Джаудат Файзи указывает, что песни «Хәмдия» до этой пьесы не было. Значит ли это, что ее придумали к новому театральному произведению? Также Джаудат-эфенди указывает, что народ изменил первоначальные слова Файзи, чтобы звучало «по-народному». После уже Ахмет Файзи включил эту же композицию в либретто оперы «Качкын».