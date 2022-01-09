«Глоток свежего воздуха»: как рестораны и отели Казани пережили новогодние каникулы

Рестораторы отмечают, что львиная доля их гостей — это туристы, а отельеры фиксировали отмены броней прямо перед Новым годом

Фото: Максим Платонов

Коронавирусные послабления, неожиданно «прилетевшие» в преддверии Нового года в адрес татарстанских кафе и ресторанов от республиканского правительства, сослужили им добрую службу. В дни новогодних каникул праздничная прибыль кафе и ресторанов Казани устремилась ввысь: в некоторых заведениях поток гостей подрос на 50%, в ряде баров трафик на 80% обеспечили туристы. Омрачает дело лишь неизвестность: что же ожидает общепит после окончания длительных выходных. А вот отели города затронула неприятная тенденция — внезапные отмены брони прямо накануне Нового года. Подробности — в материале «Реального времени».

Продлятся ли послабления?

Незадолго до новогодних праздников, 17 декабря, вышло долгожданное для учреждений общепита постановление Кабинета министров Татарстана о том, что в новогодние праздники (до 10 января) им можно работать до часу ночи, а не до 23.00. С инициативой о послаблении ограничений в новогоднюю ночь к властям республики обращалась Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана. Власти пошли навстречу, а в новогоднюю ночь в ресторане и вовсе можно было гулять до 3.00.

Выход постановления кабмина дал эффект. К казанским кафе и ресторанам был всплеск интереса — в первую очередь со стороны туристов. Как сообщала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова в декабре, в Казани туристы забронировали до 80% мест в ресторанах в новогоднюю ночь. До пандемии гости республики бронировали в ресторанах Казани не более 5% мест в новогоднюю ночь. А председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов предсказывал высокую загрузку в дни новогодних каникул в гостиницах республики.

Что будет дальше, пока непонятно. Ранее глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявляла, что к 10 января 2022 года власти примут решение о том, отменить или продлить послабления.



«Послабления стали глотком свежего воздуха»

Сейчас, когда праздники уже на излете, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова, подводя их итоги, рассказывает «Реальному времени», что объявленные в середине декабря коронавирусные послабления позволили ресторанам в полной мере провести праздничные корпоративы. Причем, по оценке нашей собеседницы, объявлено о смягчении ограничений было непоздно — все учреждения успели перестроиться на новые рельсы.

— Все желающие успели забронировать новогодние корпоративы. Мы видели, как поток гостей увеличился, особенно в последнюю неделю 2021 года. Это позволило предприятиям общественного питания получить больший доход, — говорит Шарафутдинова. — И новогодняя ночь, в которую время работы продлили до 3 часов, пользовалась очень большой популярностью. После выхода постановления рестораторам сразу стали поступать звонки, причем не только от жителей Казани, но и от гостей из других регионов, которые начали очень активно бронировать места. Заведения, которые работали в новогоднюю ночь, были заполнены в соответствии с требованиями на 70%. Им удалось набрать очень хороший пул гостей.



Шарафутдинова предполагает, что введенные послабления особенно хорошо отразились на барной индустрии.

— До выхода постановления бары стояли практически пустые, многие и вовсе закрыли свои двери до лучших времен. Ведь у них основной поток гостей приходится как раз на время с 23 до 1 часа ночи. И новые послабления стали для них глотком свежего воздуха, благодаря которому они смогли открыться для своих постоянных гостей. А гости смогли насладиться атмосферой хороших, качественных баров, где популяризируется культура пития, где позволяют качественно и хорошо проводить время, — убеждена она.

Как говорит наша собеседница, основную прибыль в новогодние праздники учреждениям общепита традиционно приносят туристы. Даже кафе и рестораны, которые находятся вдали от туристических маршрутов, в спальных районах, тоже смогли получить хороший приток посетителей. Это были и местные жители, и туристы, останавливающиеся в частных квартирах.

— Раньше некоторые предприятия в спальных районах вообще не принимали у себя гостей города. Однако в этом году тенденция поменялась. Видимо, это связано с тем, что туристы уходят в спальные районы в угоду более низкому ценнику. В итоге эти заведения получили себе абсолютно новый трафик, — считает она.

По оценке собеседницы нашего издания, выручка от новогодней ночи и последовавших за ней праздничных дней позволит покрыть расходы по оплате труда персонала, закупке продуктов, закрыть некоторые образовавшиеся в пандемию долги.

— Когда мы работали до 23 часов, а бары практически были закрыты, у предприятий общепита фактически не было прибыли. Основная масса работала в ноль, кто-то в минус, — утверждает Шарафутдинова. — За время новогодних каникул им удалось сгенерировать какую-то прибыль. Мы знаем, что после 10 января будет резкое падение, наша индустрия входит в низкий сезон. Но полученная выручка позволит хотя бы январь просуществовать нормально и отработать без ухода в еще больший минус.

Рестораторы республики ждут, каким будет решение властей о продлении смягчений или новых ограничениях. Пока никакой новой информации по этому поводу нет.



— Но все мы очень надеемся, что меру, разрешающую предприятиям общественного питания работать до часу ночи, сохранят, — говорит собеседница. — В Татарстане продолжается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, ситуация находится под контролем, ухудшения эпидобстановки нет. Поэтому мы очень надеемся на сохранение мер, которые для нас очень важны, и, если новой волны не будет, мы ждем полного снятия ограничений. У нас весь персонал привит, гости привиты, все необходимые меры соблюдаются. Мы ждем, что пандемия пойдет на спад и предприятиям общественного питания позволят работать в обычном режиме с учетом сохранения системы входа по QR-кодам и соблюдением всех норм безопасности.

«Почему бар, который работает до 6 утра, и в этом состоит его концепция, не может работать до 6 утра?»

Не столь оптимистичен в своих оценках совладелец «Дафт паб», «Бистро Артель», бара Drink Craft и «Пропаганда вкуса» Артем Тяжелов. По его оценке, послабления и каникулы увеличили поток гостей, но эта цифра очень незначительна в общих масштабах.

— Праздники прошли хорошо, поток туристов был во всех заведениях. Послабления сыграли в плюс. Но все равно послабления пока не самые адекватные, — убежден он. — Совершенно непонятно, почему не могут вернуться к обычному графику работы все заведения общепита? Это все еще остается очень странной историей — в остальных регионах с этим все хорошо. Почему бар, который работает до 6 утра, и в этом состоит его концепция, не может работать до 6 утра, мне неведомо.



По словам Тяжелова, действительно, основной прирост посетителей в новогодние каникулы дали именно туристы.

— В нашем заведении на Баумана процентов 80 было туристического потока, в заведении подальше от центра эта доля, конечно, поменьше. Но в любом случае туристов было очень много во всех заведениях вне зависимости от локации, — утверждает собеседник нашего издания.

«Спасибо руководству Татарстана, что поддержали нас»

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан, генеральный директор компании «Татинтер Ресторанс» Зуфар Гаязов отмечает позитивную динамику, которую задали введенные послабления для предприятий общепита.

— Наша отрасль работает, чтобы максимально создать удобства для горожан и гостей, которые приезжают в нашу любимую Казань. От того, как мы их встретим, зависит, сколько раз туристы еще вернутся к нам, — говорит в беседе с «Реальным временем» Гаязов. — Спасибо руководству Татарстана, что поддержали нас и смягчили ограничения с 20 декабря. У нас появились корпоративные банкеты, мы немного себя поувереннее стали чувствовать. Но, если бы нам сказали о смягчении еще 10 декабря, было бы лучше. Ведь к тому моменту многие предприятия уже определились с корпоративами, провели их за городом, в офисах. Но в любом случае это смягчение нам помогло.



По словам собеседника, первые туристы появились в кафе и ресторанах уже 31 декабря: сыграло роль то, что последний день года был объявлен выходным.

— Начиная со 2 января мы наблюдали большое количество туристов в предприятиях общественного питания города. Но по количеству их все равно было меньше, чем в новогодние праздники 2020 года — примерно на 20—30%. В прошлом году республика предоставляла больше возможностей, когда другие города были закрыты. А в этом году много туристов уехали отдыхать за рубеж, в теплые страны. Так что мы недосчитались некоторых туристов. Но гости все равно были, и это нас радует, — признается Гаязов.

По мнению главы Ассоциации рестораторов и отельеров, больше всего повезло предприятиям, расположенным в местах туристического трафика — в Кремле, Старо-Татарской слободе, на Набережной, Черном озере и т.д. В исторической части города традиционно больше туристов, чем в спальных районах, поэтому нередко приходилось перераспределять персонал кафе и ресторанов, чтобы соответствовать этой тенденции.

Гаязов также выразил слова благодарности в адрес руководства Татарстана и исполкома Казани за праздничное оформление города. Постарались и сами владельцы заведений общепита, особенно в центре Казани, украшавшие свои фасады.

— Мы надеемся, что наступивший год будет более удачным для нашей отрасли. Но многое будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, — резюмировал собеседник.

«На Новый год решили дать всем отдохнуть»

Основатель ресторана «Мама Фета» Роман Бутузов тоже говорит, что новогодние праздники и смягчения ограничений сыграли в плюс. При этом в саму новогоднюю ночь заведение не работало по решению руководства.

— У нас такая политика заведения, мы переживаем за свой коллектив. Так что на Новый год решили дать всем отдохнуть. В итоге мы закрылись 31 декабря раньше, а 1 января открылись позже, — рассказывает он. — Сотрудники же тоже люди, которых мы ценим и уважаем. Так что решили, что будет лучше поступить так.



По оценке собеседника, посетители уже привыкли к системе QR-кодов, стали более дисциплинированными в этом плане. В итоге редко у кого приходится просить предъявить код — большинство уже сами готовят телефон на входе в заведение.

Бутузов утверждает, что введенные послабления и новогодние каникулы в целом позитивно отразились на притоке посетителей. Вовремя было принято решение о послаблениях, благодаря чему удалось организовать корпоративы до наступления Нового года. По его словам, прирост посетителей в праздники составил 30—50%. Причем в его заведении порядка 25—30% гостей были туристы.

— Сейчас, безусловно, отмечается позитивная динамика. Отработали мы хорошо. Надеюсь, такую динамику удастся сохранить. Больше всего переживаний за то, чтобы не было сильного ухудшения ситуации. Вопрос состоит в том, что будет после новогодних праздников. Если все пойдет вниз, мы начнем испытывать определенные трудности, — признается он.

«Гости отменяли бронирование прямо накануне заезда»

Александра Юшутина, исполнительный директор Ассоциации отелей города Казани и Республики Татарстан, говорит, что точная информация о загрузке отелей в новогодние праздники будет доступна после 11 января. Однако о некоторых неприятных тенденциях по сравнению с предыдущими годами можно говорить уже сейчас.

— Новогодняя ночь прошла не со столь высокой загрузкой, как в прошлые годы. Это точно не 100 процентов, как было раньше, а, скорее всего, меньше 90, — утверждает она. — Проблема состояла в том, что многие бронирования были не гарантированные. В предыдущие годы приезжало много туристических групп, были групповые бронирования. И свою роль сыграло то, что в прошлом году своевременно объявили о продлении работы ресторанов в новогоднюю ночь. А в этом году стало меньше туристических групп: многие опасались бронировать отели заранее, были в состоянии неизвестности об ограничениях в нашем регионе. У нас раньше было много гарантированных бронирований, а в этот раз даже были отмены. Удивительно, но встречались случаи, когда гости отменяли бронирование прямо накануне заезда. Такое ранее вообще не было свойственно. Никогда еще мы не видели, чтобы люди накануне Нового года отменяли свое бронирование. Мы пока не знаем, с чем это связано. Но мы с коллегами обязательно обсудим и разберемся, почему такое могло произойти.



По оценке Юшутиной, в каникулы бронирование было на уровне того же периода 2020 года — со 2 по 7 января забронировано было более 80% номерного фонда. Зато ноябрьские праздники оказались просто провальными.

Александра Юшутина солидарна во мнении с некоторыми коллегами, которые говорят, что объявленные смягчения ограничений могли бы отразиться на отрасли более позитивно, если бы они были анонсированы раньше. Многих гостей отпугнуло введение QR-кодов в общественном транспорте и опасения за комфортное передвижение по городу.

— Некоторые туристы ждали до 10 декабря, чтобы появилась ясность с режимом работы заведений в новогоднюю ночь. Так что в ожидании они успели подыскать себе что-то другое, — рассуждает она.