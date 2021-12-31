В Казани туристы забронировали до 80% мест в ресторанах в новогоднюю ночь

В Казани туристы забронировали до 80% мест в ресторанах в новогоднюю ночь. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

— Мы увидели после постановления, разрешающего работу ресторанов до трех часов ночи, всплеск интереса. И в большей степени новогодняя ночь заинтересовала туристов, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она уточнила, что до пандемии туристы бронировали в ресторанах Казани не более 5% мест в новогоднюю ночь.

В этом году заполняемость ресторанов в ночь с 31 декабря по 1 января составляет почти 100%.

В новогоднюю ночь заведениям общепита Татарстана разрешили работать до 3.00. А с 20 декабря по 10 января рестораны и кафе работают до 1.00.

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщал в декабре, что гостиницы в республике загружены на 65—70% в период с 31 декабря по 2 января. В некоторых отелях нагрузка достигает 80 и 90%. Заполненность отелей республики со 2 по 5 января составляет 75—80%, с 6 по 9 января — 45—50%.

Татьяна Леухина