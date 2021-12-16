В Новый год отели Татарстана будут загружены на 70%

Гостиницы в Татарстане загружены на 65—70% в период с 31 декабря по 2 января. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

В некоторых отелях нагрузка достигает 80 и 90%. Заполненность отелей республики со 2 по 5 января составляет 75—80%, с 6 по 9 января — 45—50%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Госкомитете РТ ожидают, что к началу новогодних каникул загрузка в гостиницах достигнет 100%. В Татарстане в эти дни будут работать 360 гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха, пишет «Коммерсант».

В начале декабря Иванов констатировал, что антиковидные ограничения сдерживают туристический поток в ноябре и декабре, но в новогодние праздники загрузка в гостиницах близка к 90%. При этом спрос на самостоятельный туризм упал на 60% из-за ограничительных мер. Иванов напомнил, что система QR-кодов будет действовать и в новогодние праздники. Госкомитет ранее разъяснял, где туристам потребуется предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании.



Татьяна Леухина