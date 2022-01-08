Шпаргалка — безусловное зло, признак прилежания или отмирающее явление?

Казанские преподаватели и представители бизнеса — о феномене шпаргалок

В вузах республики начинается зимняя сессия. В связи с этим вспоминаем, как процесс цифровизации изменил шпаргалки, и с помощью казанских преподавателей высшей школы разбираемся, такое ли уж это безусловное зло, каким нам его представляли на экзаменах. О том, что удобнее — «бомбы» или «шпоры», почему некоторые преподаватели предпочитают не ловить студентов на списывании, как шпаргалочный опыт молодости помогает современным бизнесменам, — в материале «Реального времени».

Шпаргалка как предмет научного исследования

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что нет студента, который хоть раз не сталкивался бы со шпаргалками. Это массовое для вузов нашей страны явление. Отношение к ним традиционно полярное, даже среди преподавателей высшей школы: кто-то маргинализирует такие явления, а кто-то, напротив, считает их изготовление (но не использование!) признаком высокого прилежания студента и не видит в них ничего плохого.

Явление это настолько значительно для нашего общества, что есть даже серьезные работы о них, опубликованные в научных журналах. Среди них выделяется «Трактат о шпаргалке», который написал для журнала «Идеи и идеалы» профессор Юрий Ивонин (кафедра международных отношений Новосибирского государственного университета экономики и управления). В нем сразу же заявляется этическая противоречивость шпаргалки:

«Написание шпаргалки — это заявка на серьезное отношение к учебе, логическое продолжение добросовестной подготовки к экзамену. Недобросовестный студент шпаргалку не создаст. В то же время использование шпаргалок — дело малопочтенное, конфликтное, портящее нервы как студенту, так и преподавателю, а также угрожающее будущей карьере студента».

Профессор Ивонин в своем трактате подробно разобрал типологию шпаргалок, методологию их создания и использования, карательные меры со стороны преподавателей и моральные вопросы. В общем, у него получился серьезный труд, в котором есть даже советы о том, как одеваться студенту, желающему пронести на себе «дидактические материалы».



Ученые из Курского государственного медицинского университета в 2018 году провели большое социологическое исследование об использовании шпаргалок и близких им материалов на экзаменах. Из 1 165 респондентов их опроса никогда не пользовались шпаргалками только 9%. 8% пользуются вспомогательными материалами всегда, 16% — довольно часто, 32% — иногда, 35% — крайне редко. Авторы этой работы четко характеризуют шпаргалку как однозначно негативное явление:

«Абсолютное большинство опрошенных в процессе проверки знаний списывают или же пользуются техническими средствами для улучшения результатов контроля знаний. Подобная ситуация наглядно отображает рост численности студентов-потребителей, мотивированных не на знания, а на позитивный результат контроля, который позволит продолжить обучение и получить диплом о высшем образовании».

Распределение мнений респондентов по вопросу: «Как часто вы пользуетесь шпаргалками?»

Отдельно изучается применение микронаушников в этой связи, психологические аспекты, методы противодействия академическому мошенничеству. К примеру, есть серьезная работа, посвященная «затруднению и выявлению списывания со шпаргалок путем составления слабо различимых вариантов вопросов с большим количеством деталей».



Сцена на экзамене из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Источник: скриншот видео

Эволюция шпаргалки: от «гармошки» в сапоге до «умных» часов

Цифровизация, оказав влияние на все сферы жизни, существенно изменила и «шпаргалочный ландшафт» в современном вузе. «Реальное время» задало вопросы десяти студентам казанских вузов. Девять из них заявили, что пользуются материалами для списывания на экзаменах или по крайней мере готовят их. Но только четверо признались в том, что пишут «шпоры» от руки. Пятеро сообщили, что планируют на грядущей сессии воспользоваться телефонами, а на случай, если их придется сдать на входе в аудиторию, остаются смарт-часы.

Представители более старшего поколения рассказывают о классических методах: например, о бумажных «гармошках», которые приходилось сначала тщательно готовить (разрезая, склеивая листы и исписывая их мельчайшим почерком), а потом прятать — в карманах пиджаков, в голенищах высоких сапог или в складках юбок. Людмила Абрамова, которая на рубеже 1990-х — 2000-х училась на экологическом факультете КГУ, рассказывает о менее тривиальных методах списывания:

— Во время летней полевой практики нам приходилось учить десятки и сотни латинских названий видов растений и животных. Поэтому к зачетам на практике готовились очень тщательно. Например, зачет по зоологии позвоночных я сдавала по шпаргалкам, написанным на собственном теле. На левой ноге были прописаны рыбы, на правой — птицы, на левой руке — млекопитающие (благо, их было меньше всех, поэтому места хватило). Легкая длинная юбка, которую можно было легко сдвинуть с ноги на зачете, помогла: я тогда «сдалась» с первого раза. А вот с ботаникой так не повезло. Образцы растений, которые нам надо было уметь опознать, хранились в толстенном гербарии, завернутые между газетами. Мы придумали гениальную, на наш взгляд, схему: в левом верхнем углу каждой такой газеты черным карандашом между строчками заранее писали латинское название растения, которое в ней хранилось. Если не присматриваться, это было совсем незаметно. Но преподаватель, к сожалению, присмотрелся. Уже на втором троечнике, который подозрительно блестяще отвечал, глядя при этом не на засушенный образец, а в угол гербария. Всей группой пересдавали — уже на чужом гербарии.

«Большей частью мы писали «бомбы», а не шпаргалки»

Диас Сафин, руководитель представительства в ПФО Dahua technology RUS, вспоминает свой опыт использования «шпор»:

— Я учился на юрфаке КГУ. Большей частью мы писали «бомбы», а не шпаргалки («бомба» — подготовленные листы с ответами на вопросы, которые подкладываются вместо экзаменационных листов, — прим. ред.). Проносить их мальчикам всегда было проще, чем девушкам: мы носили объемные пиджаки. Наверное, пользоваться ими удавалось — по крайней мере ни разу не было такого случая, чтобы меня поймали и выкинули с экзамена. Но хотелось бы сказать вот что: к примеру, если мы сдаем предмет «Логика», то неважно, есть у тебя шпаргалка или нет. Даже если тебе удалось ею воспользоваться, надо все уметь правильно преподнести преподавателю, прокомментировать. А если ты не разбираешься в проблеме, то ничего не получится. Думаю, преподаватели юридического факультета — люди неглупые, и они видят, кто как учился в течение года. И если вдруг тихий троечник вдруг начинает блистать знаниями, они, разумеется, настораживаются. Для меня подготовка «бомб» скорее нужна была даже не для того, чтобы с чего-то списывать. Когда я пишу, я лучше запоминаю, и для меня это было одним из способов подготовиться к экзаменам, прописать информацию, таким образом уложить ее в голове. Я до сих пор важную информацию записываю ручкой в блокнот — это предпочтительнее, чем делать заметки в телефоне. Для меня мышечная, моторная память от шариковой ручки работает лучше.



Борис Любошиц, председатель правления «Аудит Груп», рассказывает, что был с обеих сторон баррикад — и сдавал экзамены, и принимал их. И он солидарен с коллегой в том, что писать шпаргалки полезно: это позволяет уложить знания, систематизировать их. Он рассуждает:

— Когда я был студентом, пользовался шпаргалками. Это полезная, хорошая вещь: я писал краткое содержание конспектов, чтобы систематизировать знания. И потом, работая в бизнесе, я обратил внимание: многим людям не хватает «софт скиллз», что мешает ему продвигаться по служебной лестнице. Даже умение кратко пересказывать произведение, которому учат в третьем классе школы, сейчас у многих отсутствует. Люди не умеют вычленять главное, систематизировать, опускать незначительные детали. А ведь это очень важно. И думаю, изготовление шпаргалки учит этому филигранно. Это полезно и для памяти: пока пишешь, запоминаешь. Удавалось ли мне их использовать, я плохо помню. Но, кажется, нет. Во-первых, мне казалось, что я как на ладони у преподавателя. А во-вторых, я хотел получить профессию и мне нужны были знания, а не оценки.



Борис Любошиц вспоминает одного из своих преподавателей в МГТУ им Н.Э. Баумана, который на экзаменах предлагал студентам вынуть все свои шпаргалки, конспекты и учебники и без ограничений списывать с них.

— Потому что в жизни этим всем надо уметь пользоваться, а не просто механически зазубривать, — объясняет наш спикер. — И если у человека есть логика, а ему доступен какой-то материал, у него все получится. У нас было несколько таких преподавателей, и списывать можно было совершенно свободно. Но они всегда проверяли, разбираетесь ли вы в том, что списали. Понимаете ли вы это, есть ли какая-то мысль в том, что вы говорите, делаете ли вы какие-то выводы. И потом, когда мне самому приходилось принимать экзамены у студентов экономических специальностей, я говорил: «Списывайте все, что хотите. Мне не надо, чтобы вы это все зубрили. Мне надо, чтобы вы понимали».

«Думаю, что шпаргалки нельзя считать абсолютным злом»

А как к шпаргалкам относятся преподаватели высшей школы? Доцент кафедры ракетных двигателей и энергетических установок КНИТУ (КАИ) Владимир Панченко честно отвечает: ничего особенно плохого в них не видит, тем более что в точных науках списать на экзамене — это даже не полдела, а гораздо меньше:

— Я думаю, что шпаргалки нельзя считать абсолютным злом, потому что когда студент их пишет, он изучает предмет. И второе: даже если студент на экзамене подготовился по шпаргалке, я задаю ему вопросы о значении каждого написанного им слова. Если он отвечает, значит, он разобрался. В этом случае я по стобалльной системе снижаю ему оценку только баллов на 15. А если человек представляет ответ и не знает значения слов, то тут однозначная оценка — что со шпаргалкой, что без нее. Даже если я точно вижу, что человек списывает, с экзамена я его не выгоню. Продолжаю смотреть, что будет дальше, как он будет отвечать. И потом спрашиваю за каждое слово, написанное и сказанное им: «А вот это зачем тут? Отвечай». И если он ответил — ну слава Богу. А не ответил — тогда пусть сам себе ставит оценку. Так что я вообще против того, чтобы ловить студентов, а за то, чтобы они отвечали за каждое свое действие. Против того, чтобы унижать студентов.

Мария Петровская, старший преподаватель кафедры радиоэлектроники и информационно-измерительной техники КНИТУ-КАИ, рассказала:

— Как преподаватель я немного сталкиваюсь со шпаргалками, но, как правило, прошу студентов убрать телефон подальше. Один раз после экзамена осталась распечатка мелким шрифтом на листе А4. Правда, как ей пользовались, не представляю. Это же огромный формат для «шпоры»! Да и по моему предмету не то, чтобы можно взять и списать все на сто процентов. Я веду программирование, и практически половину «веса» оценки занимает написание программы. А тут либо разбираешься, либо нет — никакая шпаргалка не поможет.



«Искусство бумажной шпаргалки вырождается»

Алексей Лопатин, ректор Университета управления ТИСБИ, экс-проректор КНИТУ-КАИ по образовательной деятельности, вспоминает, что в свое время шпаргалки писал мелким каллиграфическим почерком на маленьком листке бумаги, но тоже для моторной памяти: так лучше запоминалось. Но, по его мнению, искусство изготовления бумажной шпаргалки сегодня вырождается:

— Потому что появились микронаушники: сначала сотовая связь, потом интернет. Преподаватели, кстати, тоже не стоят на месте: пытаются не допускать на экзамен студентов с телефоном, с «умными» часами, которые могут в нужный момент транслировать файлы. Расцвет микронаушников, как я помню, был в 2009 году, и тогда один коллега даже принес на экзамен глушилку для сотовой связи. И сейчас разные способы придумывают хитроумные студенты, но с этим программно борются.



С ним солидарна и Мария Петровская:

— Мне кажется, сейчас в плане шпаргалок изобретательность сильно упала, на это действительно очень влияют гаджеты, постоянный доступ в интернет, развитые поисковики. Когда мы учились, много разного делали: и вручную кто-то писал, и распечатки минимальным шрифтом в разных форматах делали. Я один раз заморочилась и сделала файл с html-разметкой, чтобы на кнопочном телефоне можно было из списка сразу перейти к нужному вопросу или теме. Сейчас так вряд ли кто-то будет заморачиваться. В бумажном виде, мне кажется, это будет все больше и больше угасать.

Фото: анти-антиплагиат.рф

«Скоро шпаргалкам останется место только в музеях»



В своих предположениях Алексей Лопатин идет еще дальше. Он не только констатирует угасание эры бумажных шпаргалок, но и в принципе предсказывает, что в современном мире скоро вообще не будет места такому явлению, пусть даже и цифровизированному. А связано это с тем, что наступает не эра дипломов, а эра, в которой нужны навыки. Он рассуждает:

— Думаю, что вырождается сама необходимость в шпаргалках. Например, если ты не знаешь таблицы умножения, тебе будет сложно жить. Точно так же и многие другие вещи надо знать наизусть, и тут никакая «шпора» не поможет. Большая часть знаний рассчитана на понимание. Нынешним ребятам и в школе, и в университете открыто столько возможностей: и интерактивные доски, и различные обучающие курсы, и проектная деятельность — все, что угодно. Кроме того, новое поколение обладает клиповым мышлением, и нам тоже надо под это подстраиваться. Так что студент сейчас получает настолько разжеванный и агрегированный материал, что ему остается его только проглотить. Так зачем ему шпаргалка? Поэтому мне кажется, эта эра уже прошла. Ведь вся современная экономика — это уже не экономика знания, а экономика понимания. Ценится не твой диплом, а то, что ты умеешь делать. Диплом сам по себе, его ценность в отсутствие компетенций нулевая. Человек может работать безо всякого диплома, если он может то, чего не могут другие. Так зачем в эру неформального образования нужна шпаргалка? Я уверен: сейчас они [шпаргалки] вымирают и вот-вот исчезнут. В современном мире им нет места — разве что в музеях.