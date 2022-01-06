Новогодние снегопады, Снегурочка-зомби и Джигурда. Как в Башкирии встретили Новый год

Что разочаровало, а что обрадовало жителей Башкортостана в праздники

От нового туристического маршрута и слухов о новом мэре Уфы до Снегурочки-зомби и волшебного сияния в небе. О самых интересных событиях, которые происходили в Башкортостане во время новогодних каникул, — в материале «Реального времени».

Радий Хабиров открыл новый туристический маршрут

Глава Башкортостана решил начать новый год с открытия новой туристической точки. Вместе с супругой Радий Хабиров отправился в село Верхотор Ишимбайского района к развалинам старого медеплавильного завода, о чем рассказал в своих социальных сетях.

— Мы доехали до Верхотора, как и обещали. Это, к сожалению, все, что осталось от медеплавильного завода, который построили здесь в 1759 году. Пока он в таком вот состоянии. Здесь целый ряд зданий находится. Наша задача — победить в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений. За моей спиной — храм. Очень красивый, очень светлый. Здесь служит замечательный батюшка, люди туда ходят. В целом здесь может появиться замечательный туристический кластер. Совсем недалеко здесь село Воскресенское, где довольно хорошо сохранился медеплавильный завод. Там есть художественная галерея. Вот, будем нашим жителям открывать вот такие интересные места, — поделился на своих страничках глава Башкортостана.

Снегопады омрачили праздник

Новый год Башкирия встретила не только традиционными фейерверками и гуляниями. Начало праздников совпало с сильнейшими снегопадами и метелями. Вместе со сказочной атмосферой это принесло существенное ухудшение ситуации на дорогах. За двое суток наступившего года в ДТП на территории Башкортостана погибли восемь человек, еще 34 получили травмы.

Особенно сложная обстановка сложилась на трассах. Некоторые жители республики отметили, что несмотря на заявления об усиленном режиме работы коммунальных служб дороги не были очищены.

— Со Стерлитамака в Уфу ездили — ни одной снегоуборочной машины не встретили! При подъеме на челябинскую трассу раскрутило, такая каша и колея! — делится впечатлениями Ирина Лукманова.

Фото: ufacity.info

Качество уборки городских улиц возмутило и уфимцев. Жители башкирской столицы также отмечают отсутствие снегоуборочной техники и дворников.

— Ездила из Затона в Зелёнку, обратно — через пару часов, и нигде не увидела ни дорожных служб, ни чищенных дорог! Где они работают? — задается вопросом Алена Судакова.

Горожане отмечали, что в пик снегопада даже на восьмиполосном проспекте Салавата Юлаева для движения оставались доступны лишь по две полосы в каждую сторону. В уфимской мэрии сообщили, что в целях снижения аварийности на дорогах по согласованию с ГИБДД установили дополнительные знаки «Обгон запрещен» и снизили разрешенную скорость.

В ходе первого в 2022 году оперативного совещания в правительстве Башкортостана глава региона Радий Хабиров обратил внимание на нехватку коммунальной техники и пообещал приобрести необходимые машины:

— Наша задача — извлечь из ситуации выводы и решать проблемы. Помочь этому должна и дополнительная закупка техники. Знаю, что Уфе не хватает специальных машин для уборки тротуаров и общественных пространств. Ее мы тоже приобретем.

Фото: ufacity.info

В новом году новый мэр?

Снегопады и их последствия дали почву слухам об отставке нынешнего главы администрации Уфы Сергея Грекова. Только за последний месяц градоначальник несколько раз попадал под огонь критики. Уфимцы не поняли оправданий Грекова после жалоб на скользкие тротуары. Тогда мэр объяснил неготовность к уборке гололеда и наледи редкостью этих явлений. Затем горожан разозлила фраза о том, что пассажиры автобусов «находятся в прекрасных условиях». А после невыполненного обещания очистить Уфу от снега за 2 дня не критиковал Грекова только ленивый.

Городскую власть подверг критике и Радий Хабиров. Глава Башкортостана дал понять, что вынужден тратить много времени на решение проблем Уфы, чем должна заниматься администрация города:

— Был момент, когда я понимал, что в Уфе нужно перемалывать мнение, что мы ничего не можем и не умеем. Я уборкой занимался самостоятельно, лично. Эта история с бесконечной пылью в городе. Мы ее постепенно решили. Поэтому у меня была ситуация, посмотреть, что будет… Мы поняли, что Уфе нужно помочь, закупать технику и так далее. Мы дали ресурсы Уфе, они поменяют ситуацию. Они удар пропустили, конечно.

Еще 29 декабря в сети распространилась информация о том, что глава администрации Уфы уже написал заявление о своем уходе в отставку. Не состоялось и традиционное оперативное совещание в мэрии Уфы. Однако уже на следующий день Сергей Греков оправдал отмену оперативки болезнью.

— Мне не до слухов — 2 дня до Нового года, много работы, нужно готовить город к празднику. В начале недели я действительно болел — 2 дня пролежал с ангиной, а сейчас на работе, — завил Греков агентству «Башинформ».

Фото: ufacity.info

Правда обращает на себя внимание тот факт, что свою грядущую отставку этими словами чиновник не опроверг, а потому слухи о скором появлении нового мэра Уфы не перестают циркулировать. В числе претендентов называются фамилии Рината Баширова, который в данный момент является генеральным директором ХК «Салават Юлаев», Урала Кильсенбаева, исполняющего обязанности руководителя администрации главы Башкирии и Ратмира Мавлиева, нынешнего мэра Нефтекамска.

Джигурда во главе парада Дедов Морозов

В ходе новогодних праздников для жителей Уфы провели фестиваль Terra Zima. В ходе мероприятия прошел и парад Дедов Морозов и Снегурочек. Более полутора тысяч новогодних волшебников и их внучек из Башкортостана и соседних регионов прошли по улицам Уфы.

Участники прошли от Дома профсоюзов до Гостиного двора, где состоялся большой праздничный концерт. Главным уфимским Дедом Морозом в этом году стал известный артист Никита Джигурда. В прошлом году парад возглавляла Анна Семенович.

Снегурочка-зомби

Однако не все Снегурочки попали на парад. Фото ледяной скульптуры внучки Деда Мороза из села Исянгулово облетело весь интернет. Автор фотографии Айрат Хабибуллин назвал ее Снегурочка-зомби.

В социальных сетях предположили, что Снегурочка переболела коронавирусом и на ее лице все тяготы прошедшего года. Известно, что местные чиновники уже выслали автору поста фото того, как выглядела Снегурочка изначально. По всей видимости в зомби Снегурочка превратилась из-за оттепели.

Северное сияние в небе

Настоящее новогоднее волшебство в небе увидели жители многих районов Башкортостана в ночи с четвертого на пятое и с пятого на шестое января. Многие приняли разноцветное небо за полярное сияние, однако специалисты рассказали, что наблюдаемое явление — не что иное, как световые столбы.

Это редкое атмосферное явление, которое можно наблюдать в зимнее время года после заката или перед восходом Солнца. По словам экспертов, световые столбы образуются от ярких земных источников света — это могут быть, например, фонари, прожекторы, огни машин, ярко освещенные городские здания. Свет идет снизу от земли и вертикально рассеивается на зависших в воздухе кристаллах.

Фото: vk.com/ffrinat