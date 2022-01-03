Главный экономический итог 2021 года — разогнавшаяся инфляция
Мнения экспертов: почему выросла инфляция, сколько будет стоить доллар в 2022 году, что с нефтью и на что придется копить людям с небольшим достатком
Одним из главных итогов года в российской экономике стало стремительное ускорение инфляции. Впервые с начала 2014-го продовольственная инфляция (на отдельные виды продуктов) достигла двузначной цифры. Разгон инфляционной спирали оказался неожиданностью: почти никто из авторитетных экономистов не предсказывал такого вплоть до лета 2021 года. В результате общая инфляция в стране, по официальным данным, к концу декабря достигла 8,26% (при целевом значении около 4%). Когда ее удастся обуздать? Эксперты, опрошенные «Реальным временем», сходятся во мнении, что ее остановят не раньше лета будущего года и по итогам года ее удастся довести до 6—7%. Кроме того, мы попросили их охарактеризовать и ситуацию с курсом рубля, и нефтяной рынок.
Год большой инфляции
Если 2020 год войдет в историю как год эпидемии коронавируса, то 2021-й — как год глобальной инфляции. Цены на продукты питания и на другие товары выросли по всему миру, и Россия не стала исключением. По этой причине экономисты все чаще стали называть инфляцию «импортируемым» заразным продуктом с внешних рынков.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что уровень инфляции в стране по итогам года составил 8%, а «было 4%». Чтобы быть объективным, он предложил взглянуть на США, где инфляция составила 6,1% при целевом показателе в 2%. «Это серьезное дело», — отметил Владимир Путин.
«Это (8% годовых) много, это больше нашей цели в 4%», — высказывала до этого беспокойство глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Основным инструментом сдерживания инфляции стало совершенно классическое решение из учебников: ужесточение кредитно-денежной политики. В середине декабря ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. При этом глава регулятора предупредила, что возвращение к нейтральному уровню ключевой ставки планируется не раньше 2023 года.
Ну а пока же цены продолжают расти. По данным Росстата, с 21 по 27 декабря инфляция составила 0,26 процента. Из продуктов за неделю больше всего подорожали гречка, колбасы, куриные яйца, сливочное масло и мука. Из непродовольственных товаров цены выросли на зубную пасту, спички, зубные щетки. Дорожают и бензин, дизельное топливо (а значит, и логистика тоже, и это внесет свой вклад в дальнейший рост цен на прилавках).
«Кажется, что все пытаются заработать на дефиците»
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ГК «Финам», надеется на то, что некоторого замедления инфляции можно ожидать к концу первого квартала. По его мнению (как и по мнению большинства его коллег), есть несколько причин разгона инфляционного процесса:
— Идет рост цен в США и Европе, а российский рынок реагирует на импортную продукцию. И, конечно, вклад в подорожание продукции вносят проблемы с логистикой, которые возникли на фоне «коронавирусных» ограничений. Фактически на каждом перевалочном пункте поставщики пытаются добавить 5—10% к цене продукции. В результате товар приходит с ростом в цене на 30—50%. То есть проблема заключается не в себестоимости продукции, а в наценках, которую делает логистика. Кажется, что все пытаются заработать на дефиците. Этим подрывается доверие потребителей, с одной стороны, а с другой — возникают возможности для конкуренции между производителями. К примеру, Китай получает дополнительную долю рынка за счет того, что может делать поставки своей продукции с меньшей ценой и меньшей наценкой. Фактически европейские компании начинают проигрывать рынок. И по всему миру идут такие резкие дисбалансы.
Почему растет инфляция внутри России? Эксперт напоминает, что по мере роста инфляции регулятор стал ужесточать денежно-кредитную политику, пытаясь сглаживать рост цен. Суть монетарных действий регулятора, объясняет Ярослав Кабаков, — в том, что те, кто делает наценку, понимают: платежеспособный спрос населения начинает снижаться, и начинают уменьшать маржинальность своей продукции. А еще, по его мнению, дополнительные выплаты тоже подогрели инфляцию:
«Начинали год с курса 74 рубля за доллар и заканчиваем на том же уровне»
Что касается курса рубля по отношению к американскому и европейскому «коллегам», то тут Ярослав Кабаков не видит причин, которые обрушили бы национальную валюту:
— За год динамика рубля существенно не изменилась. Начинали мы год с курса 74 рубля за доллар — и заканчиваем на том же уровне. Рубль неплохо справился с теми вызовами, которые встретил в течение 2021 года. Центробанк смог отрегулировать систему таким образом, что объем выручки российских экспортеров, которая приходит в российскую экономику, не вызывает сильных шоков у национальной валюты.
Конечно, на курс рубля сильно влияет геополитика, говорит эксперт. Но, по его мнению, регулятор пока умеет с этим справляться. Кроме того, Центробанк смог сделать курс рубля менее зависимым от котировок нефти. Ярослав Кабаков рассуждает:
— Раньше что происходило: идет приток выручки от экспортеров, рубль начинает резко укрепляться. Идет снижение цен на нефть — идет вывод капитала. Сейчас ЦБ сумел стабилизировать притоки и оттоки. Сейчас, как я понимаю, крупный бизнес согласовывает свои действия с регулятором. Экономика стала более прогнозируемой. Взаимосвязь «рубль — нефть» постепенно ослабевает, потому что растет прогнозируемость денежных потоков. Рубль сейчас вполне устойчив к оттокам, когда нерезиденты выходят из многих российских активов, тогда как в предыдущие годы оттоки могли повлиять на динамику рубля. Поэтому критических шоков ждать не стоит. Разве только внезапные геополитические события смогут повлиять на положение дел. Но в целом ожидается сохранение курса рубля на текущем уровне.
Что касается мировых цен на нефть, то на них действуют скоординированные действия ОПЕК и наблюдаются низкие объемы добычи сланцевой нефти в США, говорит эксперт. Эти факторы толкают цены на черное золото вверх.
— Как это все влияет на нас? С одной стороны, рост цен будет приводить к росту экспортной выручки. А с другой — цены на бензин от этого ниже не станут. В очередной раз возрастет роль нефтегазового сектора и государства в экономике. Они всегда выигрывают от роста цен на нефть — полученные сверхдоходы запускаются в мегапроекты. В любом случае в 2022 году мы станем жить лучше, учитывая текущую волну «омикрона» и ее особенности: меньшую смертность, более короткую госпитализацию. Это дает надежду на то, что к лету мы начнем выходить из всех локдаунов и ограничений в перелетах.
«Мы до лета будем жить в обстановке высокой инфляции»
Экономист Альберт Бикбов считает, что сейчас главный риск для российской экономики — высокая инфляция. Глобальную ее причину он видит в росте спроса на сырье из-за попыток мировых экономик восстановиться после пандемийного кризиса. Для экономики России, которая достаточно сильно пострадала от пандемии, быстрый отскок к допандемийным уровням характеризуется точно таким же высоким спросом на сырье. Все это, как объясняет экономист, становится катализатором, мотором инфляции. Спрос на сырье растет во всех секторах экономики — и оно ожидаемо дорожает.
Что касается цены на нефть, Бикбов считает, что она останется на прежнем уровне — в диапазоне 70—75 долларов за баррель. Небольшой рост котировок возможен в начале наступившего года — из-за холодной зимы в Европе. Но в первом квартале, как говорит экономист, ФРС и ЕЦБ прибегнут к сдерживанию инфляции, что приведет к падению котировок цен на нефть до уровня 70 долларов за баррель.
А что касается курса рубля в 2022 году, то, по мнению Альберта Бикбова, на него будут оказывать существенное влияние несколько факторов:
- ФРС США сворачивает программу скупки активов как антикризисную меру. Это означает уменьшение долларовой денежной массы.
- После сворачивания скупки активов ФРС США займется купированием рекордно растущей инфляции через повышение процентных ставок. Задача — загнать в США инфляцию с текущих 6,2% до целевых и комфортных 2%. Эти факторы, безусловно, будут играть на укрепление доллара относительно иных валют, в том числе рубля.
- ЦБ РФ тоже начал заниматься укрощением разгулявшейся инфляции и в последнее время существенно повысил процентные ставки. Но укрепления рубля, в отличие от доллара, ждать не стоит, потому что действует бюджетное правило закупки валюты и пополнения Фонда национального благосостояния при превышении котировок Urals в 62,2 доллара.
Если не будет форс-мажорных обстоятельств в виде чрезмерно резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, проведения активных военных действий и нарастания санкционного давления, то курс доллара должен в 2022 году колебаться около отметки 75 рублей за доллар, а евро — около 85 рублей за евро.
«Больше всего пострадают представители среднего класса»
По мнению Сергея Суверова, инвестиционного стратега компании «Арикапитал», инфляция достигнет пика в середине 2022 года, после чего должна немного замедлиться по отношению к высокой базе 2021 года. Но в среднем в 2022 году он предсказывает ее снижение до уровня 6—7%.
— В этом году инфляция на продовольствие достигла двузначных значений. Из-за высокой базы 2021 года она снизится. Плюс к тому доходы населения стагнируют, что тоже подрывает экономический спрос. Из-за повышения ключевой ставки темп инфляции должен замедлиться. Охладит ее и замедление темпов розничного кредитования.
Этот эксперт тоже в числе причин разгона инфляции в России упоминает импорт товаров из-за рубежа. Кроме того, говорит он, в России слабая конкуренция на потребительском рынке, низкая товарная масса, есть проблемы с производством. У большинства промышленных компаний низкая производительность труда, что предполагает высокую себестоимость продукта. На это накладываются высокие инфляционные ожидания, которые и подогревают рост инфляции.
Курс рубля, по мнению эксперта, зависит от геополитики:
А вот экономический рост в России, по прогнозам Суверова и его коллег, скорее всего, замедлится. В 2021 году в стране был восстановительный рост, но каких-то серьезных драйверов для сильного роста в 2022 году больше нет. В будущем году из-за высоких ставок регулятора стоит ожидать замедления экономики. И повышение ключевой ставки тоже негативно влияет на рост экономики, поэтому он ожидается скромный — в районе 2—3%.
— Как обычно, больше всего пострадают представители среднего класса, которым придется экономить на товарах. Вероятно, магазины станут чаще переходить на продажу крупных товаров в рассрочку. Семьям со средним доходом, скорее всего, придется копить деньги на одежду, откладывая небольшие суммы, — прогнозирует эксперт.
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