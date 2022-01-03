Главный экономический итог 2021 года — разогнавшаяся инфляция

Мнения экспертов: почему выросла инфляция, сколько будет стоить доллар в 2022 году, что с нефтью и на что придется копить людям с небольшим достатком

Фото: Антон Журавлев

Одним из главных итогов года в российской экономике стало стремительное ускорение инфляции. Впервые с начала 2014-го продовольственная инфляция (на отдельные виды продуктов) достигла двузначной цифры. Разгон инфляционной спирали оказался неожиданностью: почти никто из авторитетных экономистов не предсказывал такого вплоть до лета 2021 года. В результате общая инфляция в стране, по официальным данным, к концу декабря достигла 8,26% (при целевом значении около 4%). Когда ее удастся обуздать? Эксперты, опрошенные «Реальным временем», сходятся во мнении, что ее остановят не раньше лета будущего года и по итогам года ее удастся довести до 6—7%. Кроме того, мы попросили их охарактеризовать и ситуацию с курсом рубля, и нефтяной рынок.

Год большой инфляции

Если 2020 год войдет в историю как год эпидемии коронавируса, то 2021-й — как год глобальной инфляции. Цены на продукты питания и на другие товары выросли по всему миру, и Россия не стала исключением. По этой причине экономисты все чаще стали называть инфляцию «импортируемым» заразным продуктом с внешних рынков.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что уровень инфляции в стране по итогам года составил 8%, а «было 4%». Чтобы быть объективным, он предложил взглянуть на США, где инфляция составила 6,1% при целевом показателе в 2%. «Это серьезное дело», — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что уровень инфляции в стране по итогам года составил 8%, а «было 4%». Фото: kremlin.ru

«Это (8% годовых) много, это больше нашей цели в 4%», — высказывала до этого беспокойство глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Основным инструментом сдерживания инфляции стало совершенно классическое решение из учебников: ужесточение кредитно-денежной политики. В середине декабря ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. При этом глава регулятора предупредила, что возвращение к нейтральному уровню ключевой ставки планируется не раньше 2023 года.

Ну а пока же цены продолжают расти. По данным Росстата, с 21 по 27 декабря инфляция составила 0,26 процента. Из продуктов за неделю больше всего подорожали гречка, колбасы, куриные яйца, сливочное масло и мука. Из непродовольственных товаров цены выросли на зубную пасту, спички, зубные щетки. Дорожают и бензин, дизельное топливо (а значит, и логистика тоже, и это внесет свой вклад в дальнейший рост цен на прилавках).

Из продуктов за неделю больше всего подорожали гречка, колбасы, куриные яйца, сливочное масло и мука. Фото: Антон Журавлев

«Кажется, что все пытаются заработать на дефиците»

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ГК «Финам», надеется на то, что некоторого замедления инфляции можно ожидать к концу первого квартала. По его мнению (как и по мнению большинства его коллег), есть несколько причин разгона инфляционного процесса:

— Идет рост цен в США и Европе, а российский рынок реагирует на импортную продукцию. И, конечно, вклад в подорожание продукции вносят проблемы с логистикой, которые возникли на фоне «коронавирусных» ограничений. Фактически на каждом перевалочном пункте поставщики пытаются добавить 5—10% к цене продукции. В результате товар приходит с ростом в цене на 30—50%. То есть проблема заключается не в себестоимости продукции, а в наценках, которую делает логистика. Кажется, что все пытаются заработать на дефиците. Этим подрывается доверие потребителей, с одной стороны, а с другой — возникают возможности для конкуренции между производителями. К примеру, Китай получает дополнительную долю рынка за счет того, что может делать поставки своей продукции с меньшей ценой и меньшей наценкой. Фактически европейские компании начинают проигрывать рынок. И по всему миру идут такие резкие дисбалансы.

Почему растет инфляция внутри России? Эксперт напоминает, что по мере роста инфляции регулятор стал ужесточать денежно-кредитную политику, пытаясь сглаживать рост цен. Суть монетарных действий регулятора, объясняет Ярослав Кабаков, — в том, что те, кто делает наценку, понимают: платежеспособный спрос населения начинает снижаться, и начинают уменьшать маржинальность своей продукции. А еще, по его мнению, дополнительные выплаты тоже подогрели инфляцию:

— Росту инфляции способствовали и дополнительные выплаты населению, которые были сделаны перед выборами и после них. Деньги пришли людям и сразу же были потрачены на продукты и другие товары. И это обоюдоострая ситуация. Поэтому ЦБ действует осторожно, поднимая ключевую ставку проциклически, то есть подтягивая ее за инфляцией, а не наоборот, повышая превентивно. Я думаю, что эффект ужесточения денежно-кредитной политики должен проявиться в первой половине 2022 года, когда инфляционные процессы замедлятся.

«Начинали год с курса 74 рубля за доллар и заканчиваем на том же уровне»

Что касается курса рубля по отношению к американскому и европейскому «коллегам», то тут Ярослав Кабаков не видит причин, которые обрушили бы национальную валюту:

— За год динамика рубля существенно не изменилась. Начинали мы год с курса 74 рубля за доллар — и заканчиваем на том же уровне. Рубль неплохо справился с теми вызовами, которые встретил в течение 2021 года. Центробанк смог отрегулировать систему таким образом, что объем выручки российских экспортеров, которая приходит в российскую экономику, не вызывает сильных шоков у национальной валюты.

Конечно, на курс рубля сильно влияет геополитика, говорит эксперт. Но, по его мнению, регулятор пока умеет с этим справляться. Кроме того, Центробанк смог сделать курс рубля менее зависимым от котировок нефти. Ярослав Кабаков рассуждает:

— Раньше что происходило: идет приток выручки от экспортеров, рубль начинает резко укрепляться. Идет снижение цен на нефть — идет вывод капитала. Сейчас ЦБ сумел стабилизировать притоки и оттоки. Сейчас, как я понимаю, крупный бизнес согласовывает свои действия с регулятором. Экономика стала более прогнозируемой. Взаимосвязь «рубль — нефть» постепенно ослабевает, потому что растет прогнозируемость денежных потоков. Рубль сейчас вполне устойчив к оттокам, когда нерезиденты выходят из многих российских активов, тогда как в предыдущие годы оттоки могли повлиять на динамику рубля. Поэтому критических шоков ждать не стоит. Разве только внезапные геополитические события смогут повлиять на положение дел. Но в целом ожидается сохранение курса рубля на текущем уровне.

Центробанк смог сделать курс рубля менее зависимым от котировок нефти. Фото pixabay.com

Что касается мировых цен на нефть, то на них действуют скоординированные действия ОПЕК и наблюдаются низкие объемы добычи сланцевой нефти в США, говорит эксперт. Эти факторы толкают цены на черное золото вверх.

— Как это все влияет на нас? С одной стороны, рост цен будет приводить к росту экспортной выручки. А с другой — цены на бензин от этого ниже не станут. В очередной раз возрастет роль нефтегазового сектора и государства в экономике. Они всегда выигрывают от роста цен на нефть — полученные сверхдоходы запускаются в мегапроекты. В любом случае в 2022 году мы станем жить лучше, учитывая текущую волну «омикрона» и ее особенности: меньшую смертность, более короткую госпитализацию. Это дает надежду на то, что к лету мы начнем выходить из всех локдаунов и ограничений в перелетах.

«Мы до лета будем жить в обстановке высокой инфляции»

Экономист Альберт Бикбов считает, что сейчас главный риск для российской экономики — высокая инфляция. Глобальную ее причину он видит в росте спроса на сырье из-за попыток мировых экономик восстановиться после пандемийного кризиса. Для экономики России, которая достаточно сильно пострадала от пандемии, быстрый отскок к допандемийным уровням характеризуется точно таким же высоким спросом на сырье. Все это, как объясняет экономист, становится катализатором, мотором инфляции. Спрос на сырье растет во всех секторах экономики — и оно ожидаемо дорожает.

— Несмотря на отчаянные попытки ЦБ РФ переломить растущий тренд цен через ужесточение денежно-кредитной политики, я прогнозирую полное отсутствие успехов на этом фронте как минимум до середины 2022 года. Мы до лета будем жить в обстановке высокой инфляции. Только если ЦБ чрезмерно ужесточит политику через повышение процентной ставки. Но этот эффект сработает во второй половине 2022 года. Инфляция начнет падать, упираясь в нехватку денежной массы, и спрос начнет падать везде повсеместно.

Что касается цены на нефть, Бикбов считает, что она останется на прежнем уровне — в диапазоне 70—75 долларов за баррель. Небольшой рост котировок возможен в начале наступившего года — из-за холодной зимы в Европе. Но в первом квартале, как говорит экономист, ФРС и ЕЦБ прибегнут к сдерживанию инфляции, что приведет к падению котировок цен на нефть до уровня 70 долларов за баррель.

А что касается курса рубля в 2022 году, то, по мнению Альберта Бикбова, на него будут оказывать существенное влияние несколько факторов:

ФРС США сворачивает программу скупки активов как антикризисную меру. Это означает уменьшение долларовой денежной массы.

После сворачивания скупки активов ФРС США займется купированием рекордно растущей инфляции через повышение процентных ставок. Задача — загнать в США инфляцию с текущих 6,2% до целевых и комфортных 2%. Эти факторы, безусловно, будут играть на укрепление доллара относительно иных валют, в том числе рубля.

ЦБ РФ тоже начал заниматься укрощением разгулявшейся инфляции и в последнее время существенно повысил процентные ставки. Но укрепления рубля, в отличие от доллара, ждать не стоит, потому что действует бюджетное правило закупки валюты и пополнения Фонда национального благосостояния при превышении котировок Urals в 62,2 доллара.

Если не будет форс-мажорных обстоятельств в виде чрезмерно резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, проведения активных военных действий и нарастания санкционного давления, то курс доллара должен в 2022 году колебаться около отметки 75 рублей за доллар, а евро — около 85 рублей за евро.

ЦБ РФ тоже начал заниматься укрощением разгулявшейся инфляции и в последнее время существенно повысил процентные ставки. Фото cbr.ru

«Больше всего пострадают представители среднего класса»

По мнению Сергея Суверова, инвестиционного стратега компании «Арикапитал», инфляция достигнет пика в середине 2022 года, после чего должна немного замедлиться по отношению к высокой базе 2021 года. Но в среднем в 2022 году он предсказывает ее снижение до уровня 6—7%.

— В этом году инфляция на продовольствие достигла двузначных значений. Из-за высокой базы 2021 года она снизится. Плюс к тому доходы населения стагнируют, что тоже подрывает экономический спрос. Из-за повышения ключевой ставки темп инфляции должен замедлиться. Охладит ее и замедление темпов розничного кредитования.

Этот эксперт тоже в числе причин разгона инфляции в России упоминает импорт товаров из-за рубежа. Кроме того, говорит он, в России слабая конкуренция на потребительском рынке, низкая товарная масса, есть проблемы с производством. У большинства промышленных компаний низкая производительность труда, что предполагает высокую себестоимость продукта. На это накладываются высокие инфляционные ожидания, которые и подогревают рост инфляции.

Курс рубля, по мнению эксперта, зависит от геополитики:

— Если будет спокойная ситуация, то мы предполагаем, что курс будет в пределах 76—77 рублей за доллар. Из-за того, что в США начнут повышать ставки, курс доллара укрепится по всему миру. Кроме того, инфляция в России все равно больше, чем в Америке, поэтому покупательная способность рубля падает, и это тоже влияет на его ослабление. Что касается цен на нефть, мы думаем, что они будут относительно стабильными. Спрос восстанавливается благодаря тому, что экономика адаптировалась к пандемии. Но с другой стороны, ОПЕК+ повышает предложение, со следующего года объем нефти достигнет на рынке доковидных значений. Поэтому рынок будет сбалансированным, и цена на нефть останется на текущих значениях.

А вот экономический рост в России, по прогнозам Суверова и его коллег, скорее всего, замедлится. В 2021 году в стране был восстановительный рост, но каких-то серьезных драйверов для сильного роста в 2022 году больше нет. В будущем году из-за высоких ставок регулятора стоит ожидать замедления экономики. И повышение ключевой ставки тоже негативно влияет на рост экономики, поэтому он ожидается скромный — в районе 2—3%.

— Как обычно, больше всего пострадают представители среднего класса, которым придется экономить на товарах. Вероятно, магазины станут чаще переходить на продажу крупных товаров в рассрочку. Семьям со средним доходом, скорее всего, придется копить деньги на одежду, откладывая небольшие суммы, — прогнозирует эксперт.