Любовь Агеева: «Спросила Шаймиева, как ответить — чтобы понравился мой ответ или как думаю?»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 3-я

Фото: Максим Платонов

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Третья из них — от главного редактора газеты «Казанские истории» Любови Агеевой. Она вспомнила, как Шаймиев сказал ей важные слова в период, когда выстраивались новые отношения с Москвой, а также предложил объединить три пресс-службы: президента, правительства и Госсовета РТ, и что из этого вышло.

— В сложные годы поиска республикой своего пути, установления нормальных отношений с Москвой Шаймиев не упускал возможности лично общаться с журналистами. Интересный разговор состоялся в Доме журналистов (когда он был еще на улице Тельмана) — с бокалами шампанского в руках. Коллега Джаудат Аминов спросил нашего высокого гостя, не боится ли он журналистов. Минтимер Шарипович, немного подумав, сказал: «Когда вы поодиночке, не боюсь, когда все вместе — опасаюсь».

Но мне тогда интереснее была другая тема нашего общения. Уже начался трудный процесс приведения республиканских законов в соответствие с федеральными, и по настроениям депутатов я видела, как тяжело отказываться от того, чего с таким трудом достигли. Я спросила тогда президента, какие чувства он при этом испытывает. О своих чувствах Минтимер Шарипович говорить не стал, но сказал нечто важное для меня, что помогло мне при написании четвертого тома книги «Республика Татарстан: новейшая история», где как раз речь пойдет об этих трудных годах. Он сказал, что не стоит опускать руки, ведь приобретенный республикой, да и всей Россией, опыт федерализма никуда не денется и при более благоприятных условиях послужит фундаментом для нового исторического этапа развития страны.

Когда я работала над книгой и узнавала много новой информации, не раз убеждалась, как повезло нам с нашим президентом. У него как у первого руководителя республики оказалось много ценных качеств, нужных для капитана в штормящем море. И мы прошли по этому морю без крушения (вспомним Чечню) и даже без больших пробоин. А когда пришло время сдать руль другому капитану, он и здесь остался верен себе. Силой авторитета Шаймиева преобразились Свияжск и Болгар. И если раньше Минтимер Шарипович думал о материальной основе жизни, сегодня его думы больше о духовном.



В своем послании народным депутатам, с которым Шаймиев выступил 10 февраля 1998 года, он вдруг неожиданно некомплиментарно заговорил о средствах массовой информации и пресс-службах. И как общий вывод прозвучало его предложение объединить три пресс-службы, которые представляют официальную точку зрения, — президента, правительства и Государственного совета. После заседания Минтимер Шарипович спросил меня, как я оцениваю это предложение. Ведь, по его задумке, именно мне предстояло возглавить этот объединенный пресс-центр. Я не была готова к такому прямому вопросу и честно спросила: «Как мне ответить? Чтобы вам понравился мой ответ или как думаю?» Шаймиев не удивился такому нахальству: «Меня интересует, как вы думаете». — «Тогда ваше предложение принять нельзя, поскольку по законодательству пресс-центр парламента должен быть самостоятельной структурой». Вспоминаю о том случае вовсе не потому, чтобы с умным видом поразмышлять на тему «Я и Шаймиев». Для меня в этой истории важно другое. Отказавшись от своего предложения объединить пресс-службы, Минтимер Шарипович еще раз показал, что он умеет слушать людей, даже если они не согласны с его мнением.

Были два эпизода, вспоминая которые чувствую неловкость даже сегодня. Однажды мы назвали Шаймиева в газете Минтимером Шаймиевичем. Ошибка понятна — у татар отчество чаще по фамилии отца, а не по имени. Ждала громы и молнии, а он при встрече, принимая извинение, только улыбнулся. Во второй раз промашка редакции была посерьезнее. Михаил Козловский, постоянный фотокорреспондент Шаймиева, в 2004 году открыл в Национальном музее РТ свою персональную выставку «Моя главная тема…», на которой представил около 120 лучших снимков за много лет работы в фотожурналистике. И прежде всего это были снимки президента — и на рабочем месте, официально, и на отдыхе, неофициально.

Я выбрала для публикации снимок Минтимера Шариповича с внучкой и поставила его на первую полосу вместе с небольшим отзывом о выставке («Президент, которого мы не знаем»). Когда получили газету из типографии, готова была сквозь землю провалиться. На месте снимка — почти сплошное грязное пятно. Оборудование в бывшей обкомовской типографии было тогда устаревшее настолько, что хороших снимков не могло быть в принципе, но такого еще не было! Что делать? Опять каяться? Но на этот раз я решила воспользоваться ситуацией для общего дела — и направила президенту вместе с газетой горячее послание о том, что пора наконец купить более современные печатные машины, чтобы не позорить себя на всю Россию. Ведь в ТГЖИ печатались и официальные газеты: «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан». Уж не припомню, стало мое письмо последней каплей, которая точит камень (на плохое качество печати жаловались все) или все случилось по плану. Но вскоре в печатном цехе ТГЖИ появились офсетные машины.