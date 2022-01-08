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Видеоопрос: «Нужно ли штрафовать за отказ от вакцинации?»

00:00, 08.01.2022
Видеоопрос: «Нужно ли штрафовать за отказ от вакцинации?»
Фото: Ринат Назметдинов

Российские власти изучают опыт зарубежных стран по введению штрафов за отказ от вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подобная мера уже действует в Австрии: там штраф за отказ делать прививку от коронавируса составляет 3 600 евро. Корреспонденты «Реального времени» спросили казанцев, что они думают о введении подобной меры в России.

— Нужно ли штрафовать за отказ от вакцинации по опыту зарубежных стран? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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