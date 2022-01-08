Видеоопрос: «Нужно ли штрафовать за отказ от вакцинации?»
Российские власти изучают опыт зарубежных стран по введению штрафов за отказ от вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подобная мера уже действует в Австрии: там штраф за отказ делать прививку от коронавируса составляет 3 600 евро. Корреспонденты «Реального времени» спросили казанцев, что они думают о введении подобной меры в России.
— Нужно ли штрафовать за отказ от вакцинации по опыту зарубежных стран? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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