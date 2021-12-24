Творческую студию для особенных детей просят съехать из ЖК «Светлый»

У активистки, занимающейся с детьми с ограниченными возможностями, случилась «холодная война» с арендодателем

В Куюках — в ЖК «Светлый», который относится к Пестречинскому району Татарстана, но по сути является пригородом Казани, арендодатель — московская девелоперская компания «Антей» решила взыскать по суду арендную плату с детской творческой студии. Учреждение основала активистка Алсу Салимгараева в помещении, оплачивать которое ей первоначально обещали благодетели, а также представители арендодателя. Она утверждает, что ничего не зарабатывает, занимаясь с особенными детьми, а также с остальными — за символические деньги. В «Антее» же недовольны тем, что студия не платит аренду, но ведет бизнес, рекламируясь через «Инстаграм». В ситуации пытался разобраться корреспондент «Реального времени».

«Вначале они мне очень помогали»



Алсу Салимгараева — журналист по образованию, многодетная мама, воспитывающая сына-инвалида, и организатор детской творческой студии «В одном ритме». Обратившись в «Реальное время» за помощью, она рассказала, как представитель арендодателя пообещал ей благотворительную помощь в оплате помещения студии в Куюках, а потом, когда по договору аренды накопился непосильный долг, потребовал плату и вполне официально пригрозил судом.

— В силу того, что у меня самой ребенок с ограниченными возможностями, я длительное время занималась благотворительностью в Пестречинском районе, — рассказала она. — Я открыла студию для детей «В одном ритме», плата за занятия сразу была невысокой, а детям-инвалидам делали 50-процентную скидку. — В 2019 году бывший глава Богородского сельского поселения предложил мне поработать в Куюках, где для детей долгое время вообще ничего не было, даже детсада. Помещение мне по его просьбе выделила компания «Антей», и вначале они мне очень помогали.

Салимгараева рассказала, что студии выделили два помещения общей площадью 75,6 кв. метра на первом этаже дома 6 в квартале 8 ЖК «Светлый» на более чем лояльных условиях — снизили арендную плату со стандартных на тот момент 20 тыс. рублей до 15 тыс.

— А мы своими силами купили столы, стулья, ковры и начали занятия с детьми. Цены на услуги не задирали.

При этом, подчеркнула Салимгараева, плату за декабрь, первый месяц работы, «Антей» вовсе не взял — сделал студии подарок. Арендную плату стали начислять только с января 2020 года. Но потом случился локдаун, 3 месяца, начиная с апреля, студия стояла пустой.



«Моя ошибка в том, что я им поверила»

— Счета «Антея» мы оплачивали, но уже в июле — августе стало ясно, что дальше платить арендную плату студия не сможет, — говорит руководитель детской студии. — В октябре надо было продлевать договор аренды, я пришла в «Антей» и честно сказала об этом и сообщила, что студию закрою. При разговоре присутствовали двое — директор казанского филиала Зарема Абазалиева и директор управляющей компании «Светлый» Александр Шлайфер. Они отнеслись ко мне с пониманием, Александр Аркадьевич сказал, что мы молодцы, что мы делаем доброе дело и предложил помочь. Зарема Абул-Керимовна предложила списать долги. Но Александр Аркадьевич сказал, что он просто даст мне 30 тысяч наличными на оплату аренды и потом будет спонсировать студию на эту сумму ежемесячно.

Правда, заметила Салимгараева, Шлайфер поставил условие: он будет выдавать деньги наличными в определенный день — за ними руководитель студии должна приезжать, когда скажут и вносить их сама в бухгалтерию.

— Моя ошибка в том, что я им поверила. Хотела эту договоренность как-то зафиксировать на бумаге, но он отказался, и я не стала настаивать. Он дал деньги, я оплатила. Но потом получилось так, что приехать в назначенные им дни я не могла — то не с кем было оставить ребенка, то мы с сыном были в Санкт-Петербурге в больнице.

Деньги получала ее помощница, при этом, по словам Алсу Салимгараевой, помощница однажды подписала и поставила печать под договором аренды. Толком его даже не прочитав — думала, что заверяет какие-то безобидные документы.

А сейчас, говорит она, выяснилось, что на основании этого договора ей начислили арендную плату и прислали копию искового заявления в Арбитражный суд, в котором АО «ДК «Антей» просит суд расторгнуть договор аренды и взыскать почти 218,5 тыс. рублей арендной платы с ИП Салимгараева (договор заключен от имени супруга Алсу).

«Администрация района сделала, что могла»

— У нас руки опустились! — говорит Алсу Салимгараева. — В студию ходят дети с ДЦП, аутизмом, отставанием в развитии. В одной группе четыре ребенка таких и лишь двое здоровых. Денег действительно нет, последнее время я работала даже не в ноль — в минус. Заработанные деньги я тратила на расходные материалы для студии, в декабре планировала елку провести — оплатили елку, подарки — призы, которые должны были дети выигрывать, планировали пригласить Деда Мороза. Но, похоже, праздника не будет. Подвела меня моя доверчивость, ведь 7 лет я организовывала разные благотворительные мероприятия, и никогда меня спонсоры не обманывали.

Она рассказала, что решила обратиться за помощью к главе района, записалась на прием 21 декабря, но глава в этот день улетел в Москву, а руководитель исполкома сказал ей, что с таким делом идти надо именно к нему.

— Руководство Пестречинского района знает о ситуации с Салимгараевой, — сообщили в пресс-службе района. — Она обращалась в администрацию, просила посодействовать в выделении помещения в ЖК «Светлый», и мы сделали, что могли. К сожалению, собственных помещений там у района нет, это частная территория, и мы можем только просить ЖК «Светлый» о содействии. А сейчас она была записана на прием, но не пришла. Прием вел руководитель исполкома Альберт Хабибуллин, видимо, она сочла, что к нему обращаться нет смысла — только к главе.

В пресс-службе добавили, что глава района будет держать ситуацию под контролем и о дальнейшем развитии событий «Реальному времени» сообщат.

«Там ничего бесплатного нет»

— Да что вы говорите, какие дети с ДЦП, какие инвалиды! — возмутился заместитель директора Казанского филиала АО «Девелоперская корпорация «Антей» Александр Шлайфер, когда «Реальное время» обратилось к нему за комментарием о причинах, по которым благотворительный проект обернулся угрозой арбитражного иска. — У Салимгараевой давно нет никаких больных детей, с началом пандемии они перестали посещать студию, а она оказывает платные услуги и рекламирует их в «Инстаграме». Это платный детский сад, платная студия детского творчества, она зарабатывает деньги, а хочет бесплатно пользоваться помещением.

По уверениям Шлайфера, Салимгараева не платит даже за коммунальные услуги, которые обязана оплачивать по договору:

— За полтора года она ни за свет, ни за газ ни разу не заплатила! Когда она пришла ко мне впервые, у нее был долг в 30 тысяч рублей, и я предложил его оплатить. И предложил за нее платить дальше — все из личных денег, со своей зарплаты. Я же поверил, думал, что у нее дети-инвалиды занимаются.

Заключить договор, по которому студия предоставлялась бы бесплатно, по словам замдиректора Казанского филиала АО «ДК «Антей», он не мог, поскольку помещение частная собственность Владимира Осташко, владельца корпорации.

Потом, говорит Шлайфер, Алсу Салимгараева пропала на долгих 7 месяцев, когда долг за аренду превысил 100 тыс. рублей. Покрыть его из зарплаты он был не готов:

— Ну нет у меня таких денег! И потом: аренда ее помещения стоила изначально 30 тысяч в месяц, а мы сделали скидку в 50 процентов и не подняли цену, хотя сейчас аренда стоит уже 40 тысяч в месяц. Она пошла в райадминистрацию, начала на нас жаловаться, а мы стали разбираться и обнаружили, что у нее идет реклама платных услуг. Там ничего бесплатного нет! А спрос на услуги есть, поскольку в Куюках проблема с детсадами. Сейчас второй детсад открыли — всего в двух садиках 440 мест. А проживает у нас 15 тысяч человек, из них тысяча или полторы тысячи детей. Отсюда — огромный спрос на частные садики.

«Пусть только съедут»

При этом, подчеркнул Александр Шлайфер, студия не освобождает помещение, за которое не платит, не расторгает договор:

— Почему, раз денег нет? На это помещение найдется много желающих. В «Светлом» мало офисов. И если Салимгараева говорит, что договор она не подписывала, то тем более — он ничтожный — помещение должны нам вернуть, деньги за пользование им уплатить.

А еще, добавил Шлайфер, у него у самого четверо детей, и он старается помогать и детям, и многодетным родителям.

— Они не просили бесплатно. Они просили хоть какую-нибудь скидку, и мы на это пошли и дали им не какую-нибудь, а 50-процентную скидку. АО «Девелоперская корпорация «Антей» готово отозвать иск, не взыскивать задолженность по арендной плате и коммунальным платежам, в случае, если они освободят занимаемое помещение в короткие сроки — до Нового года, — сообщил в заключение Шлайфер. — Это мы сегодня озвучили и представителю райадминистрации.

Пандемийный год оказался убыточным

Девелоперская корпорация «Антей» зарегистрирована в городе Пушкино Московской области, а в Казани имеет филиал. Это непубличное акционерное общество, все акции которого сосредоточены в одних руках — Владимира Осташко. 2020 год корпорация завершила с выручкой от продажи 879,66 млн рублей и с убытками в 273,3 млн рублей.

При этом последние 5 лет выручка корпорации неуклонно росла — ежегодно почти в два раза. А убытки если и возникали, то незначительные по сравнению с 2020 годом — 16 млн рублей, в 2018-м — 4,3 млн, 2017 и 2019 годы были безубыточными.